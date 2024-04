Empresa que maneja el relleno sanitario de Cholula gestiona su reapertura ante Profepa

La encargada de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Norma Sandoval Gómez, informó que la empresa Pro-Faj ya gestiona la reapertura del Relleno Intermunicipal de San Pedro Cholula ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y aseguró que el agua de la región no ha sido contaminada por el confinamiento.

En esa lógica la funcionaria dijo que se sancionará al ayuntamiento de San Salvador El Verde por haber tirado sus desechos en una barranca y que prepara una denuncia, junto con la Profepa, de carácter penal contra otra Comuna poblana, de la que se reservó el nombre, pero a la que se acusará de haber tirado desperdicios a pie de carretera.

Sandoval Gómez dijo que Pro-Faj ya entregó los documentos para la reapertura y que “la procuradora federal (Blanca Alicia Mendoza Vera) nos informó que en tanto se cumpliera con estos requisitos se estarían levantando los sellos. ¿Por qué es importante esa clausura?, porque obviamente hasta en tanto no se levanten y no se retiren estos sellos, no se podría continuar con el proceso para la reutilización nuevamente del servicio de relleno sanitario”.

En esa lógica, añadió: “Ahora bien, es importante también recordar que existe un grupo manifestante y en ese en ese sentido este grupo pide que se deje de contaminar los mantos acuíferos y los cuerpos de agua que son aledaños. Es también muy importante recordar que en esa zona ya existen diversos estudios que pueden dar cuenta que ahí no hay contaminación ni de acuíferos, ni de cuerpos de agua, ni de pozos cercanos. Hubo un estudio que presentaron por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México (sic). (Sobre) este cuerpo de agua también nos informó la investigadora que no se sabe la fuente contaminante (no precisó quién), obviamente no se puede aseverar que sea derivado del relleno y, reitero, de los estudios que se han hecho y de los que nosotros y los que nosotros hemos visto y contamos, no hay filtraciones por parte del relleno, no hay contaminante, no hay contaminación que sea atribuible a este relleno”.