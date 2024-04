Si Agua de Puebla no dota de suficiente líquido, debería cobrar menos: Fernando Morales, candidato de MC

Ya que Agua de Puebla no da la cara y explica por qué no está llegando suficiente líquido a los ciudadanos, por lo menos debería reducir los montos que está cobrando, indicó Fernando Morales Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Puebla.

Al hacer un balance de su primera semana de campaña, reiteró su propuesta de terminar la relación con Concesiones Integrales, debido a que no ha cumplido con garantizar el abasto.

En ese tenor, expuso que también ha faltado supervisión del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) para corroborar que la empresa efectúe lo establecido en el título de concesión que le fue otorgado en el periodo de Moreno Valle

“El gran problema de Agua de Puebla tiene que ver que no ha habido una supervisión constante… ¿No merecemos una explicación los poblanos? Entendemos que hay sequía, pero a ver, si yo no te doy el servicio ¿no crees que me deberías cobrar menos? Si yo llevo un mes (sin agua) y me van a volver a cobrar mil 800 pesos, yo me voy a enojar. Sabemos que hay imponderables en una concesión, pero lo malo es que ni siquiera han tenido al cara de salir a decirnos por qué no nos está llegando el agua”.