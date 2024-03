Si amamos la paz…

En la vida hay que evitar tres figuras geométricas:

los círculos viciosos, los triángulos amorosos y

las mentes cuadradas. Mario Benedetti

La lectura diaria de noticias muestra cuántas de las conductas de las personas son necesarios de modificar para poder ser partícipes de la creación de nuevas y mejores formas de convivir gregariamente, en una fase superior de respeto hacia los demás, que nos haga mejor sociedad, sin los múltiples vicios de comportamiento que nos degradan como seres humanos. Desde que los tiempos se midieron como “antes de Cristo”; Plauto (254-184 a.C.) escribió que <<Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro>>; expresión que, posteriormente, interpretaría Erasmo de Rotterdam quien le dio el sentido de <<Aquí se nos advierte que no nos confiemos a una persona desconocida, sino que tengamos cuidado con él como con un lobo>>. La postura opuesta vino de Séneca, el joven, quien escribió: <<el hombre es algo sagrado para el hombre>>. Estas expresiones deben entenderse alejadas de las modernas connotaciones de género pues, estos pensadores, utilizaron el vocablo “hombre” en su acepción de especie humana y no de género. La existencia de dos concepciones sobre cómo deba ser la relación entre los seres humanos, es decir, si “el otro” debe ser considerado lobo o algo sagrado, sigue permeando las relaciones sociales y generando las muestras visibles de descomposición humanitaria que afectan a nuestras sociedades.

<<En 2023 se consumaron alrededor de mil 800 fraudes inmobiliarios en el estado de Puebla… En tanto, en 2022 fueron alrededor de mil 600 los perpetrados, la cifra elevó 12.5 puntos porcentuales en solo un año>>. <<Pena de…prisión fue dictada este jueves…contra…por agredir con ácido en 2018 a…>>. <<…recibimos denuncias ciudadanas en las que se ha revelado que presuntamente inmobiliarias han provocado incendios en el bosque …para poder comenzar con obras de construcción>>. <<Una ejecución se perpetró … la noche del miércoles, sumando así dos en menos de 24 horas… la víctima trató de resguardarse en una papelería, pero sus agresores entraron al establecimiento para dispararle en varias ocasiones>>. <<Las tensiones relacionadas con el agua exacerban los conflictos a escala mundial>>. <<Un presunto delincuente muerto y dos detenidos, fue el saldo…para evitar el robo de un tractocamión…>>. <<Recordó que…quienes eran compañeros …de su hijo, se lo llevaron saliendo de clases mediante engaños para más tarde secuestrarlo y asesinarlo>>. <<La otra parte que no hay, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra… No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico. El manual ahorita es ‘go negative’ con…, no con … o también con… pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo>>. <<La ametralladora puede ser montada en la torreta de un tanque o colocada en tierra sobre su propia plataforma. Cuando sus cámaras detectan figuras a la distancia, su software de inteligencia artificial identifica si se trata de humanos o de equipo militar, y lo más importante, si es amigo o enemigo>>. <<Lo mismo dice Israel sobre otros sistemas de control a distancia que está empleando en la guerra en Gaza, como los perros-robot Vision 60, de la empresa estadunidense Ghost Robotics, o las motoconformadoras D-9, los temidos buldócers de Caterpillar: la intervención de inteligencia artificial permite que sus acciones sean mucho más veloces y eficaces… bajo la supervisión remota de un ser humano>>. <<De acuerdo con la información, la pareja discutía dentro de su casa, cuando la joven en un arranque de ira disparó en reiteradas ocasiones contra su amante>>. <<Una mujer de 20 años fue asesinada a balazos por su pareja sentimental, un hombre, quien, tras discutir con ella, le disparó>>. <<Reclamen su derecho a ofender y a ser ofendidos porque en esa transacción adulta residen el pluralismo y la verdadera tolerancia>>. <<el FMI propone que el gobierno mexicano acuda a más deuda y haga una reforma fiscal “redistributiva” que agrave el impuesto predial, quite subsidios a energéticos, eficiente el impuesto sobre la renta y amplíe la base al de valor agregado>>. <<Al menos 19 gazatíes murieron y unos 23 resultaron heridos en otro ataque …en la ciudad de Gaza, contra un grupo de personas que esperaban la llegada de un convoy humanitario; mientras continúa por sexto día consecutivo el asedio al hospital Shifa>>. <<La riqueza de los cinco hombres más ricos se ha duplicado, mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década>>. <<…acusó a la organización de plantear un “falso dilema sobre la riqueza”, señalando que perpetúan la idea de que ser rico es malo, lo cual considera una perversidad>>. <<Enviamos equipo a Ucrania que está en nuestros arsenales. Y cuando usamos el dinero aprobado por el Congreso, lo empleamos para reabastecer nuestras propias reservas, nuestros arsenales, con nuevo equipo. Equipo que defiende a Estados Unidos y está hecho en Estados Unidos>>. Podríamos seguir citando ad infinitum conductas humanas que obstaculizan la convivencia y la degradan a simple coexistencia.

Cada hecho tiene sus propias circunstancias, claro está; sin embargo, todos ocurren en este mundo y, quizá, podrían tener algún punto de conexión entre sí, a pesar de su diversidad, que los haga ser sistémicos; es decir, obedecer en lo general y profundo a una misma causa que los explique. Coincidir con, o no estar de acuerdo en, hace que los seres humanos involucrados en tales hechos actúen de forma determinada que exhibe la manera que tienen de ver a los otros, y relacionarse con ellos. La discusión no es nueva porque atañe al pensamiento y decisión acerca de qué tipo de sociedad queremos construir y, esa disyuntiva sobre el hombre -lobo o sagrado- ha persistido por siglos convirtiéndose en el reto de mayor envergadura social por esclarecer.

Thomas Hobbes, en su tiempo, dio por natural el egoísmo en el comportamiento humano, aunque no negaba que la sociedad intentaba corregirlo favoreciendo la convivencia. Por su parte, Sigmund Freud, desde la perspectiva psicoanalítica de su época, aventuró la hipótesis de que <<Los hombres no son criaturas amables, que quieren ser amadas, que a lo sumo pueden defenderse si son atacadas; son, por el contrario, criaturas entre cuyas dotes instintivas se debe contar con una parte poderosa de la agresividad. Como resultado, su prójimo es para ellos no sólo un ayudante potencial u objeto sexual, sino también alguien que los tienta a satisfacer su agresividad, a explotar su capacidad de trabajo sin compensación, utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, apoderarse de sus bienes, humillarlo, causarle dolor, torturarlo y matarlo>>. Con estas caracterizaciones, una pregunta resurge hoy, ¿el hombre es malo por naturaleza? La respuesta puede encontrarse frente a los recién nacidos. Obliga entonces a cambiar la pregunta, ¿el hombre malo, nace o se hace? Tenemos, pues, que escudriñar en las condiciones concretas de vida cuáles son las circunstancias que hacen que un ser humano determine ver en los demás a lobos y no a sagrados.

A mediados del siglo XIX, el marxismo clásico establecía una base de comprensión sobre el fenómeno económico como causa de los modos sociales de ser para coexistir: <<La producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica, constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época>>. El histórico líder estadunidense Martin Luther King, consideraba que esa mirada disímbola entre los seres humanos tiene un origen: <<El hecho es que el capitalismo fue construido sobre la explotación y sufrimiento de esclavos negros y continúa prosperando sobre la explotación de los pobres, tanto negros y blancos, aquí y en el extranjero>>. Y, recientemente, a decir de la escritora española Bibiana Candia, <<El mundo se ha sofisticado tecnológicamente, pero los mecanismos que mueven el mundo son los mismos. Por lo tanto, siguen pasando las mismas infamias a nuestro alrededor. Sigue habiendo personas desesperadas que buscan un futuro mejor y van a intentarlo por todos los medios. Y siempre va a haber también, por desgracia, gente sin escrúpulos que va a intentar aprovecharse de ellos. Hay gente que se aprovecha de su explotación de privilegio para conseguir un negocio, enriquecerse, hacerlo fraudulentamente o de manera criminal. Y después no ve consecuencias por sus actos. Y continúa además con su consideración social>>. ¿Será, acaso, que entre las muchas causas que puedan advertirse en esos hechos, sobresalen, dominan, o podrían resumirse, en los intereses económicos de sus protagonistas?

No se trata, como dice el mega millonario, de perpetuar la idea de que “ser rico es malo”. Un hecho es objetivo: Los niveles de concentración de riqueza en el mundo, son insultantes e inmorales frente a una población mayoritariamente empobrecida. El punto no es considerar a la riqueza, mala por sí misma. Lo malo, y eso sí debe cuestionarse, son las formas y métodos inescrupulosos a los que se recurre para hacerse de riquezas. Eso sí es una perversidad generadora de los infinitos problemas que impiden una sana convivencia de la especie humana entre sí, y con la naturaleza. La ciega creencia en el individualismo, con su inherente sentimiento de superioridad sobre los demás, trae aparejada la degradación moral del hombre que es causa de los sufrimientos en el mundo porque, para perpetuar esa “superioridad” cuya necesidad esencial es sostener el predominio sobre los otros, requiere de desatar guerras y depredar la naturaleza que nos asoman a la destrucción del planeta y sus habitantes; mantener la explotación del trabajo ajeno que nos divide y genera todos los conflictos sociales que, por consecuencia, quieren ser resueltos con violencia para sostener la división y la superioridad; abusar de la corrupción que impide la sana vida en comunidad; actuar frente a los demás como si sólo se tuvieran derechos pero no obligaciones; y, tratar de imponer la creencia en el libre mercado y estado mínimo -dos ideas deformes propias de comerciantes codiciosos y avaros, que podrán ser ideología o propaganda pero nunca filosofía- tras la que velan el culto por las “habilidades para el negocio” y el descuido absoluto del pensamiento para comprender el funcionamiento integral de Estado y sociedad. El impulso de esas ideas entraña, realmente, la oferta política de afianzar relaciones humanas basadas en la competencia, violencia y el despojo, de los fuertes contra los débiles, en todos los órdenes de la vida. Si amamos la paz, si el otro debe considerarse sagrado, debemos pugnar por erradicar toda expresión de violencia, optando por diseñar y establecer una educación desde casa y escuela, basada en el respeto hacia los otros, necesaria para modificar las conductas perniciosas que forjan lobos y envilecen la convivencia social. (La información histórica es de Homo homini lupus – Wikipedia, la enciclopedia libre).

Heroica Puebla de Zaragoza, a 25 de marzo de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO