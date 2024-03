Campaña electoral de miedo

La campaña por la presidencia comenzó. La oposición y su candidata Xóchitl Gálvez optaron por hacer girar todo su planteamiento electoral en el miedo social: “Sin miedo a la verdad”, “La candidata (Sheinbaum) lo que quiere es seguir dando abrazos a la mamá de ‘el Chapo’ y yo no, no voy a consentir a “El Chapo’”, “Por un México sin miedo”, etc. En plena campaña, Gálvez parece no enterarse aún que la mamá del Chapo falleció en diciembre pasado, ni que su hijo enfrenta una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Y, claro, tanto va el cántaro al agua hasta que…la población, efectivamente, va teniendo miedo. ¿Cómo lo han conseguido? De mil y una maneras que dan miedo por el poco ingenio que muestran los opositores, la candidata, sus intelectuales orgánicos y asesores electorales. Miedo, de que quieran llevar a la población a la creencia de que lo que ellos -cuando fueron gobierno- no hicieron en obras, ayudas asistenciales, inseguridad pública, y anticorrupción durante cuarenta años; ahora cuestionen que no se haya hecho en cinco años, como si tal cosa fuese humanamente posible.

Miedo, de que la oposición levante como bandera electoral el combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico porque -la lógica indica que- para el éxito de su arenga, es menester que esa delincuencia incremente su belicosidad contra la población. Los cárteles del narcotráfico tienen una historia de nacimiento, y consolidación, que se remonta a gobiernos anteriores a 2018; por esta razón Xóchitl no arrancó su campaña en Guanajuato, el estado más violento de la república, gobernado durante 33 años por el PAN, sino, prefirió a Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad pública en el país.

Sí, tenemos miedo, a que la oposición y su candidata pidan la intervención del gobierno de Estados Unidos (EU) y la OEA para vigilar la elección del 2 de junio y, que no pidan al pueblo de México hacer esa vigilancia; a que la señora Gálvez busque erigirse en un remedo del venezolano Juan Guaidó, quien se autonombró “presidente interino” apelando al nombre de Dios para conseguir el respaldo político de EU, que tanta zozobra, despojo de bienes públicos, y amenazas de invasión militar llevó al pueblo de Venezuela, sólo por el interés mezquino de querer apoderarse del gobierno sin el voto mayoritario de ese pueblo. También da miedo que la oposición sólo busque retornar al poder sin tener un proyecto de nación que ofrecer a los mexicanos; y que, por burda imitación, quieran crear una Xóchitl Guaidó para intentar hacerse del poder con ayuda extranjera. Tal vez, ese es el mensaje oculto de la “Marcha por nuestra democracia”, es decir, “su democracia”, en la que el pueblo está obligado a votar por la oposición y, si no lo hace, entonces la elección no es válida, “debe blindarse la elección”, será “elección de estado”, o habrá de ser fraudulenta. Esos ardides discursivos dan miedo y, más, cuando se repiten todos los días y a todas horas en los grandes medios de información privados por ser de muy alto interés pecuniario.

Miedo, de que la oposición y su candidata reciban apoyo político basado en bulos o fake news (contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales que tiene por objetivo desinformar a un público en específico) surgidos de la DEA, The New York Times, ProPública, Insight Crime, Tim Golden, o de los vaivenes ideológicos de Anabel Hernández; y que ese tipo de información sea considerada la parte fundamental de su arenga política. Pero no sólo eso; da miedo que sus hombres pensantes, sus intelectuales orgánicos, justifiquen las noticias falsas y los chismes como indispensables para el éxito de la campaña electoral, según ha sostenido públicamente Jorge Castañeda Gutman, en respaldo de Xóchitl Gálvez; no menos peor resulta la postura de Héctor Aguilar Camín quien asegura no saber por qué la gente sigue y apoya al presidente López Obrador; prefiere resguardarse en el subterfugio del título de una obra denominada Servidumbre voluntaria para, indirectamente, sugerirla como la explicación que él, como intelectual, no quiere o no se atreve a buscar con tal de no verse obligado a reconocer mérito alguno en el ejercicio presidencial. Con pleno conocimiento de causa, sacrifican el bien más preciado que tiene el auténtico intelectual: la honestidad de pensamiento.

Este sacrificio voluntario que hacen esos sesudos intelectuales orgánicos, trasciende el pensamiento de todo el conglomerado opositor; unos por interés político y económico, otros por desconocimiento de las cosas, y muchos por repetición inconsciente de lo que se dice en las noticias que propalan los medios masivos. El efecto ideológico que se busca conseguir en los adeptos partidistas de la oposición, por supuesto, no es que analicen objetivamente la realidad social y saquen sus propias conclusiones, sino, fanatizar a la fanaticada hasta convencerla de que su creencia en algo, o alguien, es más fuerte que saber, a ciencia cierta, si esa creencia es falsa o verdadera. Aleccionar a sus fans para creer a ciegas en los epítetos de populista, dictador, indio pata rajada, comunista, narcopresidente, etc., que se lanzan contra el presidente de la república para que sean repetidos muchas veces, es un condicionamiento psicológico que mira hacia el fanatismo, no al convencimiento con base en la razón. Fanatizar apunta a la violencia, no a la racionalidad del diálogo político. Claro que da miedo.

Que la candidata al máximo cargo de representación al que puede aspirar un ciudadano mexicano, no tenga claras las nociones elementales de la ciencia política, también infunde miedo. Que no sepa qué son los poderes fácticos, o hable con desparpajo de la “soberanía de los cárteles” y la “soberanía de los mexicanos” es, esencialmente, pretender el cargo de presidente sin poseer las herramientas teóricas básicas para su desempeño. Haber pedido ayuda a un gobierno extranjero entraña, por lo menos, nunca haber leído el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las facultades y obligaciones del presidente; entre otras: X. Dirigir la política exterior…En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; según el texto vigente, con las reformas de 1988, 2007 y 2011, impulsadas por los gobiernos emanados del PRI y PAN.

A estas alturas, hasta lo que no dice la candidata en sus planteamientos, da miedo. En los 15 puntos de su plan de seguridad, hay cosas que no se dicen, pero, se sobreentienden porque van implícitas. Tres de sus puntos programáticos dicen: <<Actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado: Ninguna cortesía al crimen organizado>>. <<Recuperar el respeto por la vocación (de) las Fuerzas Armadas: Retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales>>. <<Justicia: duplicar el número de fiscales locales y federales, así como de juzgadores; invertir en laboratorios forenses para la identificación de cuerpos, subir el número de peritos; resolver el rezago de impartición de justicia y mejorar el marco normativo para proteger a las mujeres>>. No se dice pero en ellos van implícitas las ideas de retornar a la guerra contra el crimen organizado que impulsó el gobierno de Felipe Calderón, con sus desastrosos resultados en pérdida de vidas humanas, y crecimiento de integrantes y armamento de los cárteles; retirar a soldados y marinos de “tareas civiles” (construcción de obra pública y custodia de bienes nacionales) lo ven necesario para poder regresar esas actividades a manos privadas; y, con simpleza que espanta, hablan de “justicia” creando la falsa idea de que justicia e impartición de justicia son lo mismo; sobre esa falsedad, ofrecen la contratación de más personal, laboratorios forenses y nuevas normas “para proteger a las mujeres” como solución de un problema social que requiere, por encima de todo, de ética política en su tratamiento. Debemos creer que este punto no se incluyó pensando en la proximidad del 8 de marzo, ¿verdad?

Genera más miedo saber que, a pesar de haberse exhibido públicamente por Marko Cortés, presidente nacional del PAN, el convenio firmado entre PAN y PRI para el reparto de las candidaturas a presidente de la república, jefe de gobierno en Ciudad de México, y gobernadores en Coahuila y Estado de México; de la denuncia del gobernador Samuel García en el sentido de que PRI y PAN en Nuevo León, le habrían pedido canonjías -impresentables por su corrupción- para permitir que contendiera en la elección presidencial y dejara un interino de confianza en el cargo; y la denuncia de compra de candidaturas al PRI en Puebla; la oposición se siga ostentando como paladín de la democracia ante el electorado.

Las mentadas de madre que dirigen al presidente son la cereza del pastel porque representan la mejor muestra de su incapacidad de argumentación política en el debate de un proyecto de nación. Acreditan que no lo han podido diseñar en cinco años y que acudirán a los debates electorales sin esa herramienta de discusión. Mentando madres desahogan sus molestias, enojos, e incapacidades políticas; la autocrítica no es herramienta intelectual ni moral que suelan poner en práctica y optan por no recordar que fue durante sus gobiernos cuando se impulsaron los fraudes electorales, se desvencijó el papel del Estado, la corrupción se hizo estereotipo de moral pública, hasta llegar a las complicidades oficiales que hoy mantienen preso sólo a Genaro García Luna en EU. Sin embargo, de casta les viene. Decidieron para su campaña electoral, cultivar el ejercicio de estos métodos y prácticas de acción política que avergonzarían a cualquiera, pero no a ustedes. Es entendible. Tantos años en el poder no les permite comprender el bajo nivel político que poseen siendo oposición. Su campaña electoral da miedo porque, si como oposición recurren a estas acciones, los mexicanos tendríamos que imaginar cuáles pondrían en ejercicio teniendo el poder.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de marzo de 2024.