El quiebre de una tradición y el genocidio en Gaza

Desde hace unos meses judíos ortodoxos, colonos, ciudadanos israelíes y familiares de las personas que el ala militar de HAMAS mantiene como rehenes en Gaza, se reúnen en el punto fronterizo de Kerem Shalom para impedir que ingresen camiones con ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Consignas como “Ninguna ayuda a los terroristas”, “bloquear cualquier ayuda a los nazis” y “al enemigo no se le ayuda” han articulado un movimiento que refleja el sentir de aproximadamente un 80% de la población de Israel en contra de la comunidad Palestina, particularmente en contra de los habitantes de la castigada franja de Gaza (The times of Israel, “activist block Gaza aid”, febrero de 2024). Cómo es posible que un pueblo que padeció los embates del nacionalismo europeo a lo largo del siglo XIX, que sufrió el exterminio de más de 5 millones a manos de los nazis, apoye el asesinato sistemático de niños, mujeres y ancianos, en los Territorios Ocupados de Palestina.

En su estudio sobre la historia del giro conservador de la comunidad judía, Enzo Traverso, nos recuerda que el judaísmo de los siglos XIX y XX brindó a las filas de la lucha en contra del capitalismo, el imperialismo y el colonialismo grandes intelectuales como: Carl Marx, Walter Benjamín, Eric Hobsbawn, Rapahel Samuel, Leon Trotsky, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, Noam Chomsky y Judith Butler, por mencionar algunos. No es que no proliferaran entre la comunidad judía los ideales de derecha, basta con recordar la deleznable trayectoria de Henry Kissinger en la política internacional de los E.U. para demostrar los distintos arquetipos de la comunidad judía. Sin embargo, el holocausto en contra de los judíos a manos de los nazis y la consolidación del sionismo en la creación del Estado de Israel en 1948, quebró una larga tradición en donde el judaísmo era entendido como “un compromiso existencial del lado de los oprimidos” (Traverso, El fin de la modernidad judía, FCE, 2014). Comprender esta ruptura y la dirección que tomó el giro conservador en el pensamiento y obra de un grueso de la comunidad judía a escala global, son de vital importancia en el análisis y combate de la narrativa oficial sobre el actual genocidio en los Territorios Ocupados en Palestina.

En ese sentido, los siguientes artículos se enfocarán en el análisis de la historia política de Israel, que como se observará ha estado permeada por las decisiones de la élite política-militar. El proyecto colonialista que dio origen a Israel en 1948 y que forjó la cultura política de este país ha requerido de un sistema legal muy moldeable, de ahí que Israel no cuente con una constitución sino con un corpus de leyes básicas. Respecto a los Territorios Ocupados Palestinos, Israel ha estipulado más de mil órdenes militares que regulan todas las actividades que realiza la población Palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Por lo pronto, basta comentar que Israel es de los pocos lugares en el mundo donde coexisten partidos y coaliciones de derecha de distinta índole. Por ejemplo, el partido de derecha Likud creado en 1973 y que gobernó el país de 1977 hasta 1992 (de un padrón de votantes de cuatro millones obtuvo en las últimas elecciones de 2022 un millón cien mil votos). Partido Sionista Religioso (Tkuma) de extrema derecha fundado en 1999 (obtuvo quinientos mil votos). Partido de la Unidad Nacional de centro derecha fundado en 2022 (obtuvo cuatro mil votos). Asociación Internacional de los Sefardíes Observantes de la Torá (Shas) partido religioso de derecha fundado en 1984 (obtuvo trecientos noventa mil votos). Déguel ha Torá partido ultra ortodoxo de derecha fundado en 1988 (obtuvo doscientos ochenta mil votos). Israel Beitenu (Israel nuestra casa) partido nacionalista de derecha fundado en 1999 (obtuvo doscientos mil votos). El genocidio en la franja de Gaza es posible gracias a la narrativa que estos partidos han reproducido y que sus votantes han acogido con entusiasmo. Ningún genocidio puede llevarse a cabo sin el apoyo de la población civil. Denunciar el odio, el racismo, la violencia genocida, el proyecto colonial y la ocupación militar que estos partidos resguardan con tanto celo, pasa por saber quiénes son, cuál es su origen y desarrollo, pero sobre todo pasa por reconocer que no representan a la comunidad judía en su totalidad. Hoy por hoy y en distintas latitudes, hermanos y hermanas judías antisionistas se manifiestan a favor de la causa Palestina, continúan luchando por un mundo más justo de lado de los oprimidos y explotados como hace dos siglos lo hicieron sus abuelos.

Haití sin gobierno, dominado por grupos paramilitares

Haití vive una crisis política, humanitaria y de seguridad pública agravada por la fuga de casi 3.600 prisioneros de una penitenciaría de Puerto Príncipe el 2 de marzo . Los reclusos lograron escapar durante un ataque a la prisión por parte de bandas armadas. Como resultado, el gobierno declaró el estado de emergencia en la capital. También entró en vigor un toque de queda en el país caribeño.

Una semana después, el Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, renunció a su cargo. Estaba al frente del país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021, cuando comenzó la escalada de violencia. Se anunció un consejo de transición para gobernar el país. En Washington, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, no descartó el envío de fuerzas armadas al país.

Para el historiador Everaldo de Oliveira Andrade, autor del libro Haití: dos siglos de historia ,una solución internacional por sí sola no es suficiente para resolver la crisis.

“La situación no mejorará con una solución creada fuera de Haití. Haití sufre intervenciones, con supuestas soluciones construidas por países externos sin consultar a la población durante décadas. Y este caos construido a lo largo de décadas explotó ahora. Entonces, este gobierno, supuesto gobierno, esta solución, ¿quién la articula? ¿Están los Estados Unidos, Francia, la ONU, los haitianos participando en las organizaciones? Es muy difícil tener una salida rápida, incluso de desde el punto de vista de la situación de seguridad pública en Haití”,.

El historiador comenta sobre la suspensión por parte de Kenia del envío de agentes de policía para liderar una misión de seguridad internacional supervisada por las Naciones Unidas mientras se forma el consejo de transición del gobierno presidencial.

“Hay muchas incertidumbres y esta idea de una intervención militar, o de una intervención proveniente de la policía keniana, también está muy por debajo de la situación caótica que viven la capital de Haití y varias ciudades del interior. Así que no No creo que sea muy optimista en este momento para ver una solución rápida a lo que está pasando allí”.

Grupos paramilitares

Sn gobierno, el país se encuentra cada vez más dominado por las pandillas. Estas bandas no son sólo “delincuentes comunes”, sino que muchas se formaron durante la dictadura haitiana.

“En primer lugar existe una triste tradición –no sólo en Haití, sino en Haití en particular– de grupos armados que eran grupos paramilitares que fueron utilizados durante la dictadura de François Duvalier, el llamado Papa Doc. Él y su hijo gobernaron Haití de 1957 a 1986. Y crearon una milicia que reprimió a la población. Era un grupo paramilitar, no era la policía, no era el ejército. Era un grupo político para ayudar a los grupo en el poder”, explica.

“Con el fin de la dictadura, a partir de 1987, varios de estos paramilitares, se convirtieron en bandidos. Y algunos continuaron articulándose con grupos políticos. Estos grupos armados no son bandidos comunes. Son grupos paramilitares con relaciones con grupos políticos en Haití y fuera de Haití. Tienen armas, tienen municiones y Haití no fabrica municiones, no fabrica armas. Vienen en gran medida a través del tráfico o el contrabando desde Estados Unidos. Esta fuente de violencia tiene un origen que no puede explicarse por la delincuencia común de pandillas y bandidos. No, tiene vínculos con poderosos grupos económicos y políticos dentro y fuera de Haití”.

En una semana, casi 17 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en la región metropolitana de Puerto Príncipe debido a la acción violenta de grupos armados. El desplazamiento se produjo entre el 8 y el 14 de marzo, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La situación tiende a empeorar si no se consulta ni se escucha a las organizaciones de la sociedad civil. “Hay una izquierda, hay una democracia, hay iglesias, hay organizaciones sindicales en Haití. No sólo hay bandas y pandillas armadas. Pero no se les escucha. Habrá muchos asesinatos, mucha violencia para poder controlar la situación que no fue creada por el pueblo haitiano. ¿Por qué los sindicatos, las organizaciones populares, los gobiernos progresistas no hablan con las iglesias populares que tienen raíces populares? Con las redes populares de organizaciones que existen en Haití, que son conocidas, y permitirles, ayudarles a construir una solución?”, pregunta.

“Tienen que construir una solución. Esto debe ser respetado y escuchado. Y en las últimas décadas, desde los años 80, innumerables intervenciones de la ONU siempre han tenido el mismo guion. Genera caos, provoca caos, de modo que para el pueblo haitiano está de rodillas pidiendo ayuda, desesperado y aceptando cualquier solución. Esta es la situación que se creó”, afirma el historiador.

Entrevista extractada Resumen latinoamericano

EL CAPTADOR DE AGUA MÁS GRANDE DE AMÉRICA ESTÁ EN CHERÁN, MICHOACÁN

MXCity

En 2011, el municipio de Cherán, en Michoacán, decidió adoptar el autogobierno y organizar su propio cuerpo de Policía para combatir a los talamontes que explotaban la zona. Uno de sus objetivos ha sido la defensa y conservación del medio ambiente.

Como parte de ese proyecto construyeron un gigantesco captador de agua de lluvia en el cerro Kukundicata. La lucha es para defender el territorio, el monte, los minerales, el agua, el aire, y la tierra como elemento y los seres humanos. El proyecto de eco-sustentabilidad más grande en Cherán es la olla recolectora de agua de lluvia.

Esta olla busca aprovechar más de mil litros por metro cuadrado de agua que caen en la región cada año. Hay una superficie aproximada de 16 mil metros cuadrados para captación de agua de lluvia. Todo el proyecto fue creado, diseñado y construido por la gente local de Cherán.

El tanque se diseñó dentro del cráter del cerro Kukundicata; y ya que la comunidad de Cherán se autogobierna desde 2011 han logrado reforestar amplias zonas devastadas, resolver el tema de la basura y son un municipio libre de desechos, donde se cuida el agua gracias a un nuevo modo de aprovecharla y proteger los ríos.

Con el apoyo del Consejo de Mayores y financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); este sistema instaló una geomembrana para recolectar el líquido, que luego es conducido a una planta purificadora hasta llegar a 2 cisternas de 50 y 500 metros cúbicos.

La geomembrana está colocada tanto en el piso del cráter como en los costados, y evita que el agua se filtre al subsuelo. Una cubierta flotante protege el agua de lluvia que se almacena en la hoya; al inicio de la temporada de lluvias ésta descansando en el fondo, conforme llueva e ingrese el agua hacia adentro de la hoya, la cubierta flota sobre el agua y sube de nivel hasta llegar al borde.

El sistema es sustentable y usa energía solar para su funcionamiento. 15 comunidades se han beneficiado con esta obra y cuentan con agua potable todos los días. Este megaproyecto demuestra que no son necesarios cuantiosos recursos ni complejas construcciones para resolver problemas apremiantes.

Comenzó a construirse en 2015 y se terminó en 2016. Ha beneficiado a 16 mil 207 habitantes de Cherán, al tener una reserva de agua de cuatro meses en caso de emergencia, y el abastecimiento de la planta de tratamiento que ha reducido en un 87 por ciento el costo de un garrafón.

Es un proyecto eco-sustentable, comunal, económico, rápido de construir y sin desvío fondos, con un diseño sencillo y funcional. El costo de un garrafón de 20 litros de agua purificada Cherán es de 13 pesos, cuando las empresas la venden hasta en 36 pesos, 87 por ciento más.

Los habitantes de Cherán nunca pensaron que el captador de agua de lluvia que construyeron en el cerro de Kukundicata sería considerado el más grande de Latinoamérica.

Cherán cuenta con otros proyectos sustentables, como un aserradero y un vivero que forman parte de los bienes comunales, a la vez se crea una pequeña empresa de elaboración de adocretos, que es para la construcción de calles o banquetas.

El aserradero funciona de una manera controlada, para cortar un árbol tiene que haber una situación muy importante, es decir, que sea un árbol que ya por lo viejo vaya a caer o que le haya dado un rayo, son casos específicos para talar los árboles.

También cuentan con una bloquera, y en todo lo que ahí se construye se utiliza en las mismas calles de Cherán. Las banquetas están realizadas con el mismo material que la comunidad labora y eso nos ha permitido fuentes de empleo permanentes en cada una de estas áreas.

El Lenin inédito

Pregunta J Friis: ¿Podría decir usted que las “enfermedades infantiles de izquierda” son una expresión del romanticismo revolucionario?

Lenin: Sí esto es absolutamente cierto. Pero nosotros desde luego de ninguna manera podemos prescindir del romanticismo. Es preferible su exceso que su carencia. Siempre hemos simpatizado con los románticos revolucionarios incluso estando en desacuerdo con ellos. Así por ejemplo siempre nos hemos abstenido de recurrir al terror individual. Sin embargo invariablemente hemos expresado nuestra admiración ante el coraje personal de los terroristas revolucionarios ante su disposición al sacrificio. He aquí nuestro criterio hacer primero un riguroso análisis de las relaciones económicas y sólo después de ello demostrar con el ejemplo personal las convicciones de uno…

Friis:¿ ?

Lenin: Es necesario aprovechar la vía legal hasta donde sea posible Por otra parte considero que el partido comunista que se limita única y exclusivamente a la actividad legal, se priva del derecho de llevar el nombre que lleva puesto. Qué es lo que hay que hacer en cada caso concreto es una cuestión práctica…

Entrevista de Lenin con el archivario J Friis dirigente del Partido Comunista de noruega en la época de la Internacional Comunista Publicada en Berlín en Die Rote Fahne)6, el 5 de julio de 1920. Su traducción al ruso se hizo para la revista Kommunist número 5 de 1970

(Incluida en UN LIBRO ROJO PARA LENIN de Roque Dalton. Nicaragua, 1986)

