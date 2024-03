Marquesado de recursos humanos

A media exposición del evento “El Festival de las Ideas”, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, ​ XV marquesa de Casa Fuerte, lanzó una pregunta por el micrófono, a la que siguió una afirmación: ¿Por qué no ustedes? <<Seguro que hay voluntarios en la sala>>. La aristócrata, periodista, historiadora y política española fue traída a Puebla no sólo para denostar a AMLO y su proyecto de país, sino, tras el velo de los insultos, para reclutar jóvenes con miras a la elección del 2 de junio. El método gerencial de la marquesa para tal fin, vino inmerso en su discurso y constó de tres etapas básicas: Retar, enardecer, y enganchar; aunque, ella habló de sus cinco emplazamientos para los jóvenes mexicanos.

Primera. Retar a los jóvenes: <<Dicen que a los jóvenes no les interesa la política. Dicen que a los jóvenes no les preocupa la democracia. Dicen que los jóvenes no son conscientes de lo muchísimo que costó sacar a México del laberinto autoritario. Dicen que los jóvenes mexicanos no harán nada para acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado>>. Y, retó: ¿Es verdad? La escasez de respuesta le hizo insistir: Vuelvo a preguntar, ¿es verdad? Un buen número de los asistentes jóvenes respondió con el “No” esperado por la ponente. En esas preguntas, la marquesa deslizó en un mismo plano, sin explicación alguna, las categorías de populismo, corrupción y crimen organizado. Es decir, con toda intención, colocó a una doctrina política en el mismo nivel que dos delitos; la satanización del populismo como punto de partida.

Poseyendo tres nacionalidades: francesa por padre, argentina por madre, y española por elección; la marquesa, íntimamente, debe tener la firme creencia de que Sócrates y Platón tenían toda la razón cuando definieron a la aristocracia como el sistema político dominado por una élite que sobresale por su sabiduría, virtud y experiencia del mundo, sintiendo que forma parte de ella y, como tal, se desenvuelve socialmente. Esta característica hace que, por arraigada convicción política y social derivada de su condición de vida, rechace la noción sociológica de pueblo, dado que no forma parte de sus horizontes existenciales en el desempeño de los cargos públicos que ha tenido ni de aquellos a los que aspira. Incluso, puede pensarse que decidió ser española por conveniencia y vanidad. Siendo marquesa, en España puede lucir frente a todo mundo ese título nobiliario cuyo contexto, necesario o ideal, es la monarquía.

Y, cosas veredes Sancho: viviendo ella el régimen político de la monarquía, fue traída a México ¡a darnos lecciones de democracia! Como periodista e historiadora quizá haya oído hablar de teorías de la democracia; pero, siendo una aristócrata que vive la monarquía -de la que forma parte como diputada- la democracia puede serle tema desconocido, porque no es parte de su vida. Los motivos de su visita a Puebla en específico, hacen dudar de la sinceridad de sus planteamientos discursivos. Vino a hacer una arenga y una descalificación políticas en un escenario que, públicamente, fue promovido como “El festival de las ideas”, sin que le generara conflicto la disparidad de los objetivos presuntamente buscados por el evento y los de su asistencia a él. Deviene lógico que el público que asistió al evento, fue convocado mediante engaño. La rechifla durante su intervención hizo notar ese engaño del que se sintió objeto el público al haber sido convocado para un festival de ideas y toparse, en su voz, con un posicionamiento político que, en rigor constitucional, como extranjera, no debió pronunciar. Doña Cayetana se hizo cómplice de una burla a nuestra Constitución política: Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Segunda, enardecerlos. De inicio hizo un harakiri: <<Pocos oficios hay más devaluados y denostados que la política. Y con motivo. La tónica es la mediocridad cuando no el esperpento. La política contemporánea se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos, los peleles, los patanes y los pendencieros. No hace falta que cite nombres, todos sabemos quiénes son>>. Siendo políticos por oficio, a ella y a quienes representaba, no les quedó posibilidad de escapatoria digna en esa tónica. Luego, empezó a endurecer sus palabras: <<Ahí están, los burros de Troya de la democracia cabalgan al lomo de la ignorancia y la polarización, se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior, convocan a elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas, aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado Poder Legislativo y algo llamado Poder Judicial, peor, luego los maniatan, los someten y los sojuzgan>>. Una mediana información sobre el acontecer político de México le habría indicado que vino a respaldar a la coalición de partidos más corruptos que esa historia registra, que se perpetuaron en el poder mediante ese disfraz de demócratas con sus vicios -a los que aludió de entrada como “laberinto autoritario”- y que ahora bautizaba como los burros de Troya de la democracia.

Frente al público joven, ávido de escuchar lo que se dijera, la tarea de enardecer siguió su ruta: <<Es fácil detectar a un populista, su fin es el poder absoluto y su medio, la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara, y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos; señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles. Hasta yo podría hacerlo; soy…casi…tan criolla como AMLO. El populismo -queridos amigos- es el atajo de los mediocres…>>. Si se miró en su propio discurso, debió descubrir a una ególatra dándose la importancia que nadie le confiere.

Luego, recurrió a un retruécano: <<Voy a hablarles con claridad…las circunstancias creo que lo exigen, México…está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’; el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y, sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo…y esto no es responsabilidad sólo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad>>. A estas alturas del discurso quedaba meridianamente claro que la marquesa vino a cuestionar el proceso electoral en curso. Sabiendo que en España radican los “neoespañoles” que antes fueron presidentes de México y, que en Estados Unidos está preso un culpable por “el gobierno que pacta con criminales”; esa información quedó protegida con el manto del silencio para atribuir esas culpas a otros. La ponente olvidó que cuando los partidos políticos hacen de la inseguridad pública “su” bandera electoral, asociada a la democracia, el éxito de sus arengas requiere que la delincuencia incremente su belicosidad contra esa población a la que le van a pedir el voto.

El discurso de Cayetana no dijo nada nuevo, nada que no hayan dicho de distintas maneras la oposición política y los personajes que la trajeron. A las ideas generales del tema por exponer al público, sólo le dio su toque personal con ese estilo peculiar de oratoria que tienen los “influencer libertarios”. Y con eso, la convirtieron en tendencia en redes sociales. No la trajo su convicción política. Permitió la utilización de su figura con tal de servir a los fines políticos que sus invitantes persiguen aquí. Ahora es “famosa” gracias a los improperios que lanzó.

Tercera, el enganchamiento. Un afán de notoriedad hace que la oradora se incluya para hacerse sentir cercana con los jóvenes por reclutar: <<Los políticos tienen -tenemos- la mala costumbre de tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad a los que no hay que contarles la verdad, no vaya a ser que no la entiendan; o, peor aún, que sí la entiendan y por eso no nos voten. Esa mala costumbre se multiplica exponencialmente en los discursos dirigidos a los jóvenes. Vengo a emplazar a los jóvenes mexicanos, vengo a pedirles que se movilicen, que se comprometan, que pasen a la acción…>>. Aprovechando la ingenuidad juvenil hizo pasar su confesada costumbre -política- de mentir, por una santa expiación que le sirvió para establecer dos perversos puntos de partida para toda su alocución: uno, calificar como populismos, el asalto al Capitolio, “el estallido de violencia que liquidó la constitución chilena” (¿?), y las “mañaneras” de López Obrador. Otra vez el método: colocar una conferencia de prensa al nivel de un estallido violento, y del asalto al Capitolio; un absurdo que presupone que Trump es populista como mecanismo de equiparación entre ambos personajes; y, dos, poner en el mismo plano las categorías de populismo, corrupción y crimen organizado. Un “arduo trabajo” de la marquesa, que exhibe su nivel intelectual.

Para el corolario de la pepena juvenil, dándose -otra vez- importancia, dijo: <<Los políticos son -somos- la primera élite de la sociedad en el sentido más grave y exigente de la palabra élite. Nadie carga con una mayor responsabilidad…de ahí la crucial importancia de que a la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. ¿Por qué no ustedes? Seguro que hay voluntarios en la sala. Dedíquense a la política…y háganlo sin caer en el populismo, sino fieramente contra el populismo para derrotarlo>>. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Los mecanismos pragmáticos propuestos para atraer a los jóvenes son patéticos, por la irresponsabilidad de quienes arengan: <<El crimen organizado sí puede ser derrotado, solo hacen falta dos cosas, políticos valientes y jóvenes rebeldes>>. Les ofrecen un “sano” consejo: <<reclamen su derecho a ofender y a ser ofendidos porque en esa transacción adulta residen el pluralismo y la verdadera tolerancia>>. Sólo un pensamiento retorcido puede mostrar afecto por un pluralismo y tolerancia que se forjan a base de ofensas. Con estos esperpentos se puso a funcionar la oficina de reclutamiento de recursos humanos juveniles, que serán “capacitados” para enfrentar la próxima elección presidencial, según las formas y métodos que diseñe el patrocinador del festival. La trajo uno de los hombres más ricos de México, en tiempos previos a la elección en que estará en juego la jefatura del Estado mexicano. Dijo lo que querían que dijera, y le pagaron por ello. Aceptó cumplir el papel de francoti-oradora a sueldo.

Culminó su exposición pidiendo a los empresarios que inviertan en la democracia mexicana: <<No hay inversión más segura ni a medio y largo plazo más rentable>>, con todo lo que esa frase quiera decir. Tres errores políticos quedaron a la vista después de la intervención de la marquesa: uno, traerla en periodo electoral, a hurtadillas, cuando está por finalizar el periodo de gobierno de López Obrador; es decir, cuando el resultado de su gestión, su obra pública, está mostrada a los ojos y juicio de los mexicanos y del mundo; dos, su discurso no aportó nada en lo relativo a la carencia de la oposición de un proyecto que tenga sentido para ofrecerse -dado que nunca nombra al pueblo- a la ciudadanía; y, tres, la “sinceridad” que dejó al descubierto, al pedir jóvenes voluntarios a micrófono abierto, que el fin verdadero del “festival” era reclutarlos para -fieramente- derrotar al populismo. Quisiera imaginar qué pasaría en España si algún diputado mexicano fuese pillado haciendo lo mismo que ella acá.

El marquesado no la hace virtuosa, ni le salva de ser asalariada. No suple su falta de información ni tampoco hace infalibles sus juicios sobre México. Vino a apoyar electoralmente a una candidata ungida para contrarrestar al “populismo” porque “por su apariencia parece de pueblo”. En América Latina, donde más tiende a proliferar el populismo, los títulos nobiliarios como el de Cayetana no nos deslumbran; por el contrario, han sido útiles para amenizar las películas de nuestros Cantinflas y Joaquín Pardavé, y del exitoso radial cubano La Tremenda Corte. Ojalá, algún día, esta experiencia en México le sirva para aclarar sus pensamientos.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 18 de marzo de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO