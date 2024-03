El asesinato de César

La pintura La morte di Cesare (La muerte de César) de Vincenzo Camuccini (1771 – 1844) es una obra emblemática del arte neoclásico del siglo XIX. En esta pintura, Camuccini representa el momento crucial del asesinato de Julio César en el Senado Romano, un día como hoy, 15 de marzo, pero del 44 antes de la era común.

La composición de la obra se centra en el grupo de senadores conspiradores que rodean a Cayo o Gayo Julio César (en latín: Gaius Iulius Caesar; año 100 – 44 antes de la era común), quien se encuentra en el foco de la escena. César, vestido con una túnica roja, está representado como un hombre maduro y poderoso, con una expresión de sorpresa y resignación en su rostro, mientras es atacado por los conspiradores.

Los senadores que participan en el complot están dispuestos de manera dinámica alrededor de César, algunos con gestos agresivos y otros con expresiones de sorpresa o asombro. La atmósfera de la pintura es tensa y dramática, con un juego de luces y sombras que enfatiza la intensidad del momento.

El fondo de la obra muestra el interior del Senado Romano, con columnas y esculturas que evocan la grandeza de la antigua Roma. A pesar de la violencia del evento representado, la composición de la pintura transmite un sentido de orden y equilibrio característicos del estilo neoclásico.

- Advertisement -

Otra forma de acercarse a este personaje de la historia es a través de un documento particularmente especial titulado “Vidas Paralelas”, que es una obra del historiador griego Plutarco, también conocido como Plutarco de Queronea o, después de serle concedida la ciudadanía romana, llamado Lucio Mestrio Plutarco (Lucius Mestrius Plutarchus, c. 46 o 50 – c. 120), quien fue un historiador, biógrafo y filósofo griego.

Vidas paralelas es una colección de biografías que comparan la vida y las carreras de diversos personajes famosos de la Antigua Grecia y Roma. Plutarco escribió estas biografías con la intención de resaltar similitudes y diferencias entre los personajes, ofreciendo lecciones políticas y morales.

- Advertisement -

Entre las biografías más destacadas de Vidas Paralelas se encuentra la comparación entre Julio César y Alejandro III de Macedonia (356 ​- 323 antes de la era común),​ mejor conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande​. Plutarco también compara a otros personajes como Teseo y Rómulo, Demóstenes y Cicerón, y Agis y Cleómenes, entre otros.

En la comparación entre Julio César y Alejandro Magno, Plutarco destaca las similitudes en sus ambiciones, habilidades militares y carisma político. También resalta las diferencias en sus orígenes, métodos de gobierno y legados.

También puedes leer: El asesinato de Hipatia de Alejandría

Personalmente puedo decir que he admirado y al mismo tiempo reprobado a Julio César por una serie de factores que me es imposible de resumir, pero que puedo afirmar entre un sincero desconocimiento de la historia, pero una valoración de aspectos sorprendentes que como “chispas”, resaltan, generándome un sentimiento de particular asombro.

Julio César fue un genio militar con victorias en campañas que expandieron el territorio romano y consolidaron su poder. Sus conquistas en la Galia y otras regiones son a menudo consideradas impresionantes hazañas, que lo convierten en un héroe paradigmático. Aunque algunas de las acciones de Julio César fueron motivadas por su ambición personal, también implementó reformas políticas y sociales que beneficiaron a la población romana, como la reducción de la deuda, la reforma del calendario y la promoción de la ciudadanía romana para provincias fuera de Italia. Estas acciones pueden ser vistas como acciones heroicas; pero, por otro lado, Julio César fue acusado de socavar o debilitar a la república romana y establecer un gobierno autoritario a través de su papel como dictador perpetuo. Su ascenso al poder y sus métodos políticos, incluyendo la eliminación de rivales y la centralización del poder en sus manos, lo han llevado a ser considerado un tirano por aquellos que valoran los principios republicanos y la democracia.

A pesar de su muerte a los 55 años, el legado de Julio César ha perdurado a lo largo de los siglos. Su nombre está asociado tanto con la grandeza como con la tiranía, y su influencia se puede sentir en la política, el derecho, el arte y la cultura occidental. La percepción de Julio César como héroe o villano depende en gran medida de la interpretación individual y de la comprensión del contexto histórico en el que vivió.

Autor de muchas frases célebres, las principales son: Alea iacta est (La suerte está echada) que pronunció César cuando cruzó el río Rubicón con sus tropas, desafiando las órdenes del Senado romano y dando inicio a una guerra civil. Veni, vidi, vici (Vine, vi, vencí), frase que escribió en una carta al Senado romano para informarles de su rápida victoria sobre Farnaces II de Pontus, en la batalla de Zela. Tu quoque, Brute, fili mi (Tú también, Bruto, hijo mío) que, según la tradición, fue pronunciada por Julio César en el momento de su asesinato cuando vio a Marco Junio Bruto (en latín: Marcus Iunius Brutus; 85 – 42 antes de la era común) entre los conspiradores. Quod multis utile est, id est optimum (lo que es útil a muchos, es preferible a lo que es útil a pocos) que es una versión de la frase que refleja el concepto transmitido por Julio César sobre la preferencia por lo que beneficia a la mayoría.

Indudablemente Julio César fue un gran conquistador cuya audacia y visión cambiaron el curso de la historia, dejando una huella imborrable en el mundo antiguo y un legado que perdura hasta nuestros días, así como será por siempre.

La morte di Cesare (La muerte de César) de Vincenzo Camuccini (1771 – 1844)

Comentarios: [email protected]