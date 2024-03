El asesinato de Hipatia de Alejandría

En una narración particularmente cuidada pero también, digamos “cincelada” con una crueldad superlativa, el historiador británico Edward Emily Gibbon (1737 – 1794) narra este crimen de la Antigüedad: “Cundió entre los cristianos de que la hija de Teón (Hipatia) era quien deshermanaba al prefecto (Orestes) con el arzobispo (Cirilo). Un día aciago de Cuaresma, arrebatan a Hipatia del carruaje, la desnudan, la arrastran a la iglesia y las manos de Pedro el lector y de una gavilla de fanáticos forajidos la atenazan y la descuartizan; raspan la carne de sus huesos con cantos agudos y conchas de ostras y arrojan sus miembros palpitantes a las llamas” (capítulo 47 de la “Historia de la decadencia y caída del Impero Romano”, publicada entre 1776 y 1788).

Un día como hoy, pero del año 415, en Alejandría, Egipto, la filósofa, astrónoma, matemática y cuidadora de la biblioteca de Alejandría, Hipatia (355 o 370 – 415​) fue asesinada por una turba de monjes cristianos.

Esto se sabe por escritores de la época y posteriores, que relatan el crimen de esta mujer quien, en el jardín de su casa, daba lecciones públicas sobre filosofía, a una nutrida concurrencia de alumnos. Uno de sus discípulos, llamado Sinesio de Cirene (c. 370 – c. 415), dejaría en sus cartas, testimonio del suceso.

En los textos antiguos no hay muchos relatos sobre Hipatia, muy probablemente porque se buscó ocultar este vergonzoso suceso por parte de la iglesia católica; sin embargo, en el siglo XVIII se rescataría como una mártir del paganismo, a manos de cristianos. A la filósofa alejandrina la revivió en 1720 el clérigo protestante John Toland (1670 – 1722), con una obra titulada Hipatia, o la historia de una dama de gran belleza, virtud y sabiduría, competente en todo, que fue descuartizada por el clero de Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad del arzobispo, a quien se conoce de manera universal, aunque inmerecida, como San Cirilo.

Por supuesto este documento generó la furia de un presbítero católico, Thomas Lewis (1689 – 1737), quien escribiría una respuesta en una forma inmediata, con el título de: La historia de Hipatia, una desvergonzadísima maestra de Alejandría. En defensa de San Cirilo y del clero de Alejandría, contra las acusaciones del señor Toland.

A partir de entonces, ha surgido una polémica, que no puede ocultar el siniestro suceso. Y es que, por increíble que parezca, Cirilo que era en ese entonces obispo, sería santificado llegando a ser llamado San Cirilo de Jerusalén, motivando discusiones que van desde la postura de no considerar que se trató de un crimen religioso sino político, hasta el hecho de que, siendo una mujer de una belleza sobresaliente, se considerase que: “Cuando se desnuda a mujeres hermosas, no es para perpetrar matanzas”, en una banalidad que ofende por la superficialidad del comentario en sí mismo.

Amalia González, catedrática de Filosofía del Instituto Padre Feijoo (Gijón), y autora en 2002 de la monografía “Hipatia”, comenta que se manejan tres hipótesis sobre su edad al morir, en el 415. Una, que tenía unos 25 años, con lo que no podría haber sido maestra de Sinesio, que recibió las lecciones en el 390; o que era una mujer de unos 40 años, o de 60 o 65, que es el cálculo de Maria Celina Dzielska (1942 – 2018) quien fue una historiadora, filóloga, traductora, biógrafa mundialmente reconocida de Hipatia, activista política y cuyo planteamiento es el más probable, afirmando que no era una mujer joven dotada de un cuerpo digno de Afrodita y capaz de provocar el sadismo y la lujuria de sus asesinos.

Lo cierto es que Hipatia de Alejandría fue asesinada en un hecho indiscutible. Narraciones escalofriantes describen que, mientras se dirigía a su casa en un carruaje, fue bajada a jalones por un grupo de fanáticos cristianos, la desnudaron brutalmente, la golpearon con tejas y luego, arrastrada hasta una iglesia, la desollaron viva con conchas (desollar es arrancar la piel), para que, antes de morir, la quemaran para finalmente, lanzar sus restos de modo que los perros los devoraran.

Conociendo esta historia e imaginándola en la más cruda de las realidades, sin aderezos literarios, me provoca una serie de sentimientos inconmensurablemente profundos y definitivamente genuinos que dignifican a la mujer. Me duele el movimiento feminista 8M que destruye monumentos históricos en una furia que se explica por la discriminación femenina, pero que no se justifica simple y llanamente porque la violencia genera violencia, con el condimento del odio. Es difícil entender que actualmente existan mujeres que hagan pactos de y con sangre para darle peso a una palabra titubeante, en actos rituales con trasfondos probablemente siniestros. Poco comprendo cómo hay mujeres que traicionan, que mienten, que abandonan, que defraudan.

Lo cierto es que hoy, independientemente de ser el día de la mujer, todos debemos de conmemorar a Hipatia y mujeres que a lo largo de la historia han trascendido. Hipatia ahora forma parte de la historia como la científica que, por su amplio conocimiento y la difusión del mismo, fue asesinada de la manera más cruel, a principios de nuestra era; hecho que no debe de darse con ninguna mujer y en ninguna de las formas, como aún hoy, desgraciadamente sigue sucediendo.

