Crisis de contenedores 2021

Los contenedores son grandes objetos que, a manera de cajas, sirven para trasladar cargas por vía marítima, terrestre o el denominado transporte multimodal (aire, tierra, agua, en combinación). Con dimensiones universalmente definidas, constituyen elementos determinantes en los procesos de exportación e importación de productos a nivel global.

El 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo son acarreadas por vías marítimas y grandes ríos. Las razones que obedecen a este fenómeno se centran en lo óptimo que resulta, hablando en términos económicos y energéticos. Por eso, siempre me he preguntado por qué se pueden encontrar por todos lados, productos manufacturados en China, a costos sorprendentemente baratos, independientemente de la calidad y cómo en los mercados que se encuentran en nuestro entorno, predominan los productos importados sobre los fabricados localmente. Yo, que soy borracho, aunque prefiero los vinos nacionales, he llegado a encontrar muy buenas bebidas espirituosas extranjeras a costos risibles y calidades sorprendentes, aunque soy pulquero de corazón.

Y es que un flete ordinario, de un contenedor, de un puerto chino hacia un puerto mexicano, solía costar el año pasado entre mil 800 a 2 mil dólares que representan alrededor de $40,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual; sin embargo, actualmente los costos se han elevado a precios sorprendentemente altos (de 7 mil a 8 mil dólares), con una tendencia al encarecimiento en formas impredecibles y por supuesto, extremadamente alarmantes. La explicación de este fenómeno no es tan complicada pero sí considerablemente preocupante.

- Anuncio -

La pandemia por COVID-19 generó que en los puertos de embarcos y desembarcos marítimos disminuyeran las actividades laborales por las restricciones condicionadas por enfermos, fallecidos, estrategias preventivas y disminución de intercambio mercantil que se orientó a la comercialización de productos prioritariamente encaminados precisamente al área de la salud. Paralelamente hubo una franca disminución en la producción de objetos de toda índole.

En un accidente el pasado 23 de marzo, en el canal de Suez, un barco con contenedores (Ever Given) en un accidente en el que hubo un encallado, provocó la obstrucción de una vía de acceso importante para el traslado de productos. Muchos barcos quedaron varados y además del efecto temporal de esto, hubo una catástrofe económica que aún tiene efectos ahora. Este barco, Ever Given, es uno de los buques con una capacidad de transporte de objetos más grande del mundo, con una capacidad de 20,000 contenedores por viaje. Es lógico pensar que cualquier accidente que pudiese tener, iba a representa un impacto inimaginable.

Ahora a nivel mundial, en los más importantes puertos del mundo, se encuentran grandes cantidades de barcos “atorados”, porque no pueden desembarcar productos; no pueden hacer recargas y, sobre todo, no existen en los puertos, las infraestructuras que permitan las descargas en una forma efectiva y expedita. Esta presencia de buques en el mar, representa pérdidas incalificables por la forma en la que se encadenan los elementos de consumo, lo que indudablemente se reflejará en un incremento imposible de cuantificar, en todos los productos que consumimos, a todos los niveles; esto es, desde el gran vendedor de tienda departamental hasta el comerciante informal quien, en la calle, sin pagar impuestos, renta, luz, o predial, vende aparentemente con todas las ventajas pero con la vulnerabilidad de ser afectado por la delincuencia que invariablemente solicita dinero por presiones que se dirigen a la posibilidad de tener, en la calle, precisamente un lugar. A todos nos va a afectar.

Las consecuencias son impredecibles, pero indudablemente impactarán a todos y cada uno de los productos que iremos adquiriendo cotidianamente. Esta afectación tiene implicaciones que no se pueden anticipar; sin embargo, es importante que tengamos conciencia de esto y adoptemos conductas racionales de consumo. Va a haber escasez de productos e incremento de precios; de ahí que será importante que, en estos momentos podamos analizar lo que sucede y tomarlo en cuenta ante cualquier necesidad de comprar. Es un hecho de que el costo de lo que vimos hace un año, en una forma desmesurada, no valdrá ni siquiera remotamente, lo que va a costar en unos pocos meses y lo que costará, en la medida que pase el tiempo y se prolongue esta crisis de contenedores, a muy largo plazo.

Comentarios: [email protected]