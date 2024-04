Críticas del COE por misión comercial a China obedece a que la agrupación no fue incluida en el Consejo para la Inversión: Economía

El secretario de Economía del estado de Puebla, Ermilo Barrera Novelo, sostuvo que las críticas que le lanzó el Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) por la misión comercial a China obedecen a que esta agrupación no fue incluida en el Consejo Consultivo para la Inversión.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el funcionario estatal respondió a la nota publicada por La Jornada de Oriente, en la que el dirigente del COE, César Bonilla Yunes, manifiesta su descontento con el viaje que realizó al país asiático el integrante del gabinete estatal, en conjunto con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Alberto Sánchez, y otros representantes de la iniciativa privada.

El empresario sostuvo que solo fue una “payasada” y un gasto innecesario de recursos económicos, tiempo y esfuerzo.

Al respecto, Ermilo Barrera refirió no entender la razón de las descalificaciones y mencionó que estas fueron hechas sin conocer la importancia de lo que ocurre.

“Y me llama la atención que prefieran ‘misiones comerciales a Guatemala, Perú y Honduras’ que a China. Siendo China un motor económico a nivel global, de los principales socios comerciales del continente, y líder en innovación tecnológica. Y es importante mencionar que no tenemos ‘tratado comercial’ con China como dicen, es un Acuerdo de Promoción… Lamento que por no haber sido invitados al Consejo Consultivo para la Inversión hayan tomado esto de forma personal, sin existir motivos”.