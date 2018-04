Pide Indalecio Saucedo a la Segob mejorar la seguridad

El integrante de la Coordinadora Estatal del Transporte (CET) en Tlaxcala, Indalecio Saucedo Sánchez solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno (Segob) para que se concrete la destitución de Cruz Hernández Romero como director de Seguridad del municipio de Papalotla.

Asimismo, pidió al titular de la Segob, Tito Cervantes Zepeda mejorar los operativos de seguridad en la entidad, pues advirtió que los transportistas han sido objeto de diversos robos con el uso de la violencia, si bien observó que la inseguridad no es exclusiva en Tlaxcala sino que es un fenómeno mundial.

Saucedo Sánchez acudió a la Segob para tratar de entrevistarse con Cervantes Zepeda y exponerle dichos planteamientos. En el caso de la destitución del director de Seguridad de Papalotla –el cual fue demandando por la población al edil Jesús Herrera Xicohténcatl por el incremento en el número de robos, como el sucedido a la casa del diputado local, Alberto Amaro Corona en marzo pasado—asentó que “le debe quedar claro al gobierno municipal y al del estado que no es el primer director que va a desaforar (sic)”.

Consideró necesaria y lógica la salida de Cruz Hernández Romero, pues a año y cuatro meses de gestión “este compañero no pudo con el paquete, creo que es natural (su destitución)”.

“Hoy en día carecemos de personal calificado principalmente para esa parte, porque si no luego pasa lo que pasó en Ixtenco, no se atienden las cuestiones, se rebasan y damos escenarios de esa naturaleza y eso es lo que no se vale”, indicó el líder transportista, tras comentar que la inseguridad “a veces se agudiza en algunos municipios y Papalotla está pasando por ese momento y ya cuando se incendia una población, y peor como la de Papalotla, es de preocuparse.”.