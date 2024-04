Aprueba Senado creación del Fondo de Pensiones del Bienestar

Ciudad de México. – El Senado de la República aprobó esta madrugada en lo general y lo particular la minuta con las reformas a diversas leyes que crean el Fondo de Pensiones para el Bienestar y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

Así, la controvertida reforma concluyó su proceso legislativo después de nueve horas de un acre debate y pese a la estrategia de los opositores de hacer tiempo, de intentar romper el quórum durante la discusión de las reservas a diversos artículos de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras modificaciones legales.

Fueron casi nueve horas de un acre debate, caracterizado por la confrontación entre el grupo de Morena y la oposición, en el que los guindas defendieron la creación de ese Fondo de Pensiones para el Bienestar y legisladores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural insistieron en que el gobierno federal sólo pretende confiscar y apoderarse de los 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas durante más de diez años de trabajadores de más de más de 70 años.

Los opositores reiteraron tanto en las discusión en lo general como en la de artículos reservados que el gobierno federal va a robar los ahorros de los trabajadores para utilizarlos en las campañas electorales y los morenistas ,entre elllos Mónica Fernández Balboa y Omar Holguín respondieron que son sólo mentiras, porque en realidad lo que defienden es el interés de los banqueros y empresarios dueños de las Afores que ahora se benefician al “jinetear” esos 40 mil millones de pesos.

Recalcó que “en el caso de que el titular reclamara dichos fondos lo podrá realizar en el momento que lo desee con todo e intereses, sus cuentas son imprescriptibles”.

El gobierno sólo puede tocar esos recursos para un fin, que es mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos. Si prefieren que se sigan beneficiando con ello las afores, los banqueros, ! Díganlo!”, expuso a su vez el senador del guinda, Ernesto Pérez Astorga.

Sin embargo, la priísta Beatriz Paredes resaltó:

“se considera a millares de trabajadores como objeto, que confisca, que engaña, porque no se garantiza el que esto recursos vayan a los trabajadores porque no hay transparencia, porque no hay consistencia, porque no hay una reforma estructural del sistema de pensiones”.