Meditaciones de Marco Aurelio

Mi gran amigo, colega y escritor el Doctor Francisco José García Arellano que, para desgracia de la Medicina Forense, actualmente goza de una merecida y justa jubilación, en cada ocasión que nos reunimos muy generosamente me hace obsequios particularmente especiales. Él posee un academicismo que sobrepasa la enseñanza común y corriente.

Hace tiempo escribió un libro realmente extraordinario llamado “Tanatología médico forense: La fragilidad de la existencia humana”, que brinda mucho más que la simple divulgación de conocimientos en esta área de la medicina que se convierte en algo verdaderamente apasionante cuando apenas uno se introduce en este maravilloso texto.

Pues la última vez que coincidimos, con esa esplendidez que caracteriza su amistad en todos los sentidos, me entregó un libro de ésos que cambian la vida y que no puedo dejar de comentar en un estado emocional que me lleva a traerlo de arriba para abajo mientras me sumerjo en los pensamientos del emperador romano Marco Aurelio, que por cierto fue uno de los llamados Cinco Buenos Emperadores por su trascendencia como filósofo, representando en una forma tan práctica como realista, el estoicismo.

Además, sobresalió por su forma de gobernar a pesar de las numerosas dificultades y desafíos que enfrentó durante su mandato, actuando con sabiduría y justicia, en la búsqueda por mantener la estabilidad y la paz en el imperio, preocupándose por el bienestar de sus súbditos independientemente de innumerables crisis (invasiones bárbaras, conflictos internos y plagas), lo que le valió el respeto y la admiración de sus contemporáneos y de las generaciones posteriores.

Desde mi punto de vista, lo más trascendente de este filósofo y político fue escribir el libro de Meditaciones. Llamado Marcus Annius Catilius Severus (121 – 180​), cuyo onomástico se conmemora este 26 de abril y que es mejor conocido simplemente como Marco Aurelio, aborda una colección de pensamientos personales escritos en griego y en el que reflexiona sobre temas como la virtud, la ética, el deber o hasta la naturaleza del universo.

Sus escritos reflejan su compromiso con los principios estoicos, que enfatizan la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar las cosas que no se pueden cambiar y cultivar la virtud para alcanzar la tranquilidad interior. Aunque fueron escritas como notas personales, las Meditaciones han sido valoradas a lo largo de los siglos por su sabiduría, no atada a las leyes del tiempo y, sobre todo, por su visión especial de valorar la vida. El enfoque de la virtud en estos textos, es uno de los aspectos más prominentes y fundamentales de su filosofía. Como estoico, estaba convencido de que la virtud era el único bien verdadero y que vivir de acuerdo a este concepto, era el camino hacia la felicidad y la tranquilidad interior.

Pero una parte importante de la virtud, es aceptar las circunstancias externas que no podemos controlar y actuar con dignidad en medio de ellas. Esto se alinea con el principio estoico de la apatheia o imperturbabilidad emocional, que implica mantener la serenidad y la calma interior incluso frente a la adversidad.

Marco Aurelio enfatiza la importancia de la autodisciplina y el autoexamen. Exhorta a examinar continuamente nuestros propios pensamientos y acciones para asegurarnos de que estén alineados con los principios de la vida. Reconoce que esto requiere esfuerzo y práctica constantes, pero considera que es fundamental para el crecimiento moral y espiritual.

Marco Aurelio adopta el concepto estoico del “logos”, que se refiere a la razón cósmica o la inteligencia que impregna el universo y gobierna todas las cosas. Él ve al logos como una fuerza ordenadora que subyace en todas las cosas y que proporciona un sentido de armonía y propósito en el universo. Considera y cree en la interconexión de todas las cosas. Él ve a cada individuo como parte de un todo más grande y reconoce la interdependencia de todas las partes del cosmos. Esta visión le lleva a promover la idea de vivir en armonía con la naturaleza y a aceptar nuestro lugar dentro del orden universal.

Reconoce la condición transitoria y versátil del todo. Él insta a aceptar la realidad del cambio y a no aferrarse a las cosas que son inevitables. Esta aceptación de la naturaleza cambiante del mundo es parte de su búsqueda de la tranquilidad interior y la serenidad.

Considera que cada individuo tiene el deber de mejorar su carácter moral. Este deber implica practicar la autodisciplina, el autocontrol y el autoexamen para vivir de acuerdo con los principios de la vida, incluso en medio de las tentaciones y desafíos de la cotidianidad.

Además del deber hacia uno mismo, Marco Aurelio enfatiza la importancia de los deberes hacia los demás. Esto incluye tratar a todos con bondad, justicia, compasión y contribuir al bienestar de la comunidad y la sociedad en general. Considera que el servicio es una manifestación de la virtud y una parte integral de una vida significativa.

Constituye un motivo de preocupación que en la actualidad el cultivo de la virtud no reciba el mismo énfasis que en épocas pasadas. El cambio de valores, el “éxito” material, el consumismo y el individualismo se sobrepone a la honestidad, la bondad, la compasión y la salud mental.

Hoy se busca la gratificación instantánea sin satisfactores prolongados menospreciando la reflexión y la moralidad. En este sentido, acercarse a Marco Aurelio constituye un motivo importante para analizar, en un momento en el que socialmente urge tener un cambio que nos lleve a vivir mejor, entendiendo que “rica no es la persona que tiene más sino aquella que puede ser feliz, con lo que tenga”, pensando que así deberíamos de cultivar un mayor conocimiento, para poder adoptar y adaptar mejores conductas de vida, como un bien social.

