Proyecto de presupuesto del Ejecutivo no será modificado: Arévalo Lara

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Arnulfo Arévalo Lara negó que tengan planeado realizar cambios a los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal presentado por el Ejecutivo local, pues aseveró que éste se ajusta a los parámetros y recursos federales que le serán asignados a la entidad.



Las diferencias por la aprobación del paquete económico al interior del Congreso del estado empiezan a fraguarse, pues la visión del representante legal del Poder Legislativo es distinta a la del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona, quien dio por hecho la adecuación del paquete económico.



Sin embargo, el diputado de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arévalo Lara descartó que vayan a concretarse éstas, ya que estimó que no hay ni justificación ni necesidad de adecuar las iniciativas gubernamentales.



“No creo que haya modificaciones, hemos visto que no habrá la necesidad de hacer ese tipo de afectaciones, tenemos hasta el próximo 15 de diciembre, por eso creo que tenemos el tiempo suficiente para hacer esa tarea que nos queda para ir en tiempo y en forma”, espetó el legislador del tricolor.



Pese a la inconformidad por las modificaciones a los anteproyectos de órganos autónomos como la han hecho el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, que han sido expuestas ante la presidencia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el priista comentó que estas instancias deberán ajustarse a lo presupuestado por el gobierno estatal.



“Es un tema de la Comisión que a través de los medios la ha hecho pública; vimos que el presidente de la Comisión sin la presencia de todos los integrantes de la misma convocó a estos organismos e incluso a los ayuntamientos y el ofrecimiento que hizo no es adecuado, creo que debió haber convocado a toda la Comisión a una reunión y que salieran con una propuesta y que se analizara el tema, no de una sola persona”, espetó.



Por ello, Arévalo Lara apuntó que al no haber cambios al presupuesto podría aprobarse tal y como lo envió el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, antes del 15 de diciembre, como lo establece la legislación para el caso de la Ley de Ingresos.



El pasado 15 de noviembre, el Ejecutivo del estado presentó al Congreso local el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2018 el cual contempla el ejercicio de recursos con un total de 18 mil 135 millones 704 mil pesos.