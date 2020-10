Presenta Luz Vera propuesta para establecer PIN Parental en la Ley de Educación

Con el objetivo de que los centros educativos informen a los padres sobre charlas, talleres y/o materias que sean ética y moralmente controvertidas, la diputada Luz Vera Díaz presentó una iniciativa de reforma la fracción VIII del artículo 140 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, en la que plantea que quien ejerza la custodia pueda autorizar o no de manera expresa que sus hijos reciban o no este tipo de contenidos.

La legisladora del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) detalló que a esta autorización expresa se le denomina “Pin Parental” en esta iniciativa y aclaró que no afectará los contenidos esenciales y formativos de los educandos, tales como matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, ya que está enfocado a los talleres de sexualidad impartidos en los colegios que han demostrado su fracaso durante más de 20 años.

“El ‘Pin Parental’ de manera electrónica ha sido utilizado a través de códigos o claves, que bloquean el acceso con la finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de páginas web o programas de televisión que no son aptos para su edad. Al no estar bien dirigida una información puede crear mayores dudas, criterios erróneos y hasta traumas, que en algunos casos podrían ser fatales. Como padres, madres o tutores, se tiene una gran responsabilidad, sobre todo en la edad temprana de nuestros hijos e hijas de guiarlos de manera adecuada para que no salgan lastimados, ya que muchas veces al quedar expuestos a información errónea o que, por su inmadurez de edad, no comprenden, son presas fáciles de depredadores sexuales y secuestradores”, argumentó.