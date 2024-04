¡Enhorabuena, patrón! (Diálogo en el infierno)

-¿Nunca pensaste que tus acciones podían traerte aquí?

-Jjmm

-Bueno, hay que ser francos, seguías órdenes y el hostigamiento y acoso a las jovencitas que te llegaban a tu trabajo, era un impulso para relacionarte con las mujeres. Dime, aquí entre nos: ¿alguna vez violaste a alguna y pudiste salir airoso de las acusaciones por la protección que tenías?

-Jjmm

-¿Sabes que aquí en el infierno las ‘almas’ pagan por lo que hicieron? Aquí no hay quién te proteja, y como ya viste, tu cuerpo se quedó allá, se descompuso, se convirtió en polvo, regresó a la tierra de donde saliste, y ahora en este lugar denso y oscuro tu energía, expía…

-Jjmmm, sí (se escucha en un murmullo tenebroso)

-Supongo que ahora ya es tarde para que te arrepientas y resarzas el daño. Bueno, el daño que hiciste, ya no lo puedes resarcir ¿te das cuenta de eso, o tampoco?

-Jjmm

-Pero a ver, dime: Cuándo esta niña, -porque era una niña-, te mordió el labio al quererla violar, ¿te preocupaba algo?

-¡Que mi esposa se enterara!, (responde impulsivamente con altanería) En el partido de futbol del día siguiente ¡era tal la evidencia de mi herida! que no sabía qué le iba a decir a mi esposa cuando me preguntara qué me había pasado. ¡Realmente estaba preocupado!

-¿Te preocupaba algo más?

-¡Mi familia, mi hija, mi hijo, mi nieta! Que se enteraran de lo que hacía en la ‘empresa’, ¡qué iban a decir de mí!

-¿Te preocupaba el qué dirán?

-¡Sí claro, mi imagen! ¡Imagínate, en la ‘empresa’ todos me querían, se expresaban muy bien de mí! ¡Eso no podía cambiar!

-¿Crees que nadie sabía lo que hacían?

-¡Claro! ¡Somos hombres!

-¿Y nunca pensaste que hombres como tú, pudieran algún día llegar a hacerle a las mujeres que si te importaban -tu hija, tu nieta o aún a tu esposa de la que tanto te cuidabas- lo mismo que tú les hiciste a incontables mujeres?

-Jjmm ¡No!

-A ver, dime: ¿qué más hacías aparte de ser comparsa de tus jefes? Porque eso de ser hombres, -aquí entre nos-, se me hace muy poca cosa para la brillantez que te cargas.

-Pues les hacía el trabajo sucio en lo que yo era bueno…

-¿En qué más eras bueno, aparte de lo que ya sabemos?

-En truquear grabaciones. ¡Mi expertise! Me daban grabaciones que yo truqueaba para presentarlas como legítimas y hacer que corrieran a las personas que nos estorbaban.

Después de esta confesión, el patrón distingue mi energía por primera vez, me mira a los ojos de manera incendiaria y espeta con enojo:

-Bueno, ¡¿y usted qué hace aquí?! ¡Seguro también tiene altos costos que pagar!

-¡Claro! No te miento, tengo mis deudas, ¡pero no llegué a tanto! Estoy aquí porque me llevo con el diablo, siempre es un buen amigo que hay que tener cerca; me dio permiso entrar a entrevistarte, con la única condición de que lo vanagloriara. Y bueno, para salir de aquí, lo que haré es enseñarle las notas que he tomado de tus dichos, serán la prueba irrefutable y categórica que, con tus palabras, ¡él está más que glorificado!

¡Enhorabuena patrón!

