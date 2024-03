Candidatos a la gubernatura resaltan trayectorias políticas y hasta familiares en sus primeros anuncios de campaña

Mientras que el aspirante de Morena a la gubernatura Alejandro Armenta Mier resaltó su trayectoria política desde que se desempeñó como alcalde, en el primer spot de su campaña, el abanderado panista Eduardo Rivera Pérez remarcó sus dos gestiones como alcalde de Puebla, en tanto que el candidato por Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, hizo énfasis en que es hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores.

Los primeros anuncios propagandísticos fueron difundidos en redes sociales mediante la cuenta del periodista @HectorBLN en la víspera del inicio de las campañas hacia la administración estatal, este domingo.

En su primer anuncio publicitario, Armenta Mier señaló que es originario de Izúcar de Matamoros pero que creció en el municipio de Acatzingo, de dónde fue presidente municipal a los 23 años, con lo que se convirtió en el alcalde más joven del estado.

“(…) inicié en 1990 mi servicio al pueblo, y a los 23 años me convertí en el presidente municipal más joven del estado. Mi sueño es que todos las poblanas y los poblanos tengamos mayor bienestar. Como gobernador voy a consolidar la cuarta transformación (…)”, mencionó.

El abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” indicó que entre sus fines se encuentra consolidar en Puebla el movimiento de la “cuarta transformación”.

En tanto, Eduardo Rivera Pérez, quien competirá mediante la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, resaltó en su primer anuncio propagandístico sus dos gestiones como alcalde de la capital de Puebla, así como el triunfo que obtuvo en 2021 para ocupar dicho cargo y en el que venció a Claudia Rivera Vivanco que fue postulada por Morena.

El panista también mencionó propuestas de campaña como apoyos al campo, a los jóvenes, mayor seguridad y empleos.

Por su parte, Fernando Morales Martínez, quien participará en la contienda como abanderado de MC, resaltó que es hijo del “mejor gobernador que ha tenido Puebla”, en referencia a su padre, el priísta Melquiades Morales Flores.

“Soy Fernando Morales y para muchos solamente soy el hijo de Melquiades. Me han calificado como junior de la política aunque yo he construido mi propio camino, hoy soy candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, el candidato de lo nuevo, dicen que no le llego a su estatura, que soy el potrillo, alomejor tienen razón porque Melquiades Morales ha sido el mejor gobernador de la historia de Puebla. Esta historia continuará porque hijo de tigre, Morales”, expresó.