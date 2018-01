Propone USET contratar a docentes cesados que no presentaron demanda: CNTE

Docentes que fueron cesados por no evaluarse y que no presentaron demanda laboral por despido injustificado, podrían ser contratados por la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) de manera temporal o como personal administrativo, informó el vocero del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Agustín Sánchez Corona.



Abundó que la anterior es una de las propuestas que plantearon autoridades de la USET en las rondas de negociación para solucionar la problemática de los profesores cesados por no haberse evaluado en su desempeño en 2015, pues observó que en otros estados del país ya se reinstaló a los docentes despedidos por este motivo.



Sánchez Corona refirió que en el caso de los profesores cesados que presentaron una demanda laboral, el planteamiento de la USET es esperar a que las instancias correspondientes, en este caso la Junta y Tribunal locales de Conciliación y Arbitraje, emitan su dictamen al respecto.



Recordó que en Tlaxcala, son 62 docentes cesados por no haberse evaluado que presentaron demanda laboral, de los cuales aproximadamente cinco no presentaron demanda laboral, comentó el vocero del CCL de la CNTE.



“Nos ofrecieron dos alternativas de solución, una para los que no presentaron demanda laboral, nos pidieron que entregáramos sus nombres y expedientes y ya los entregamos, para ver la posibilidad de que los contraten de manera temporal o como administrativos, porque ahí rige la Ley de Servicio Profesional Docente”.



Comentó que desde hace un mes entregaron la información requerida por la USET, “pero hasta ahorita no tenemos respuesta. En el caso de los que presentaron demanda laboral, que esperen la solución de la Junta o el Tribunal, aquí lo que buscamos es una reunión con el gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez) para que agilice el trabajo en la Junta o Tribunal y salga el resolutivo a favor de los trabajadores. Esas dos son las alternativas”.



Sánchez Corona destacó el hecho de que en esta administración ya haya diálogo con las autoridades sobre este tema, a diferencia de la gestión que encabezó el ex mandatario Mariano González Zarur “que siempre nos puso granaderos. Ahora ya una mesa, pero nosotros decimos que son mesas platicadoras, no de resolutivos, no hay soluciones, esperamos que este año ya haya solución”.



Aclaró que en el caso de los docentes cesados que no presentaron demanda laboral, su eventual contratación temporal o como personal administrativo es solo una solución transitoria, pues “esperaremos a que se abra la negociación nacional para que puedan ser integrados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el cual se maneja a nivel federal.