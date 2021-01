Por brutal y ruin distribución de recursos, impugnan presupuesto de Tlaxcala

Tras calificar como brutal y ruin la forma en la que diputados de la LXIII Legislatura local distribuyeron el presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para este ejercicio fiscal, más de 50 personas, en su mayoría militantes del Partido Encuentro Solidario (PES), promovieron un amparo en contra de la asignación y manejo de al menos 535 millones de pesos.

La demanda es en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y busca revertir la asignación de 450 millones de pesos etiquetados por los diputados para el Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado y 85 millones de pesos para el rubro de gestión social asignados a los congresistas locales.

En conferencia de prensa, el líder estatal del PES, Alejandro Martínez lamentó que el Legislativo siga manejando y asignando recursos sin atender principios como la racionalidad y proporcionalidad.

Sin embargo, la queja es mayor pues consideró que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez permitió que los diputados se asignaran esos recursos cuando existen necesidades más apremiantes en el estado, como la salud y el campo.

“El gobernador tenía la posibilidad de veto, y vetó alguna partida, pero casualmente no vio la partida presupuestal que se reparten los diputados, en donde puede haber dinero suficiente para atender le tema del campo, para la salud, porque no hay un proyecto de hospital covid-19 como tal y si lo hay, le falta recurso, pero se dice que no hay dinero, cuando los diputados tienen su guardadito”.