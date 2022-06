Con Transgráfica, artistas y académicos fueron al encuentro y a la transgresión. “En un mundo en el que se pide separarse, hay que encontrarse”, dice Julio Broca, director del proyecto expositivo que llamó a “profundizar el encuentro” y a propiciar el diálogo entre ciencia y arte.

Exhibida hasta hace unos días en la Casa de las Culturas Contemporáneas de la UAP, la exposición fue “la cereza del pastel” de un proyecto mayor: aquel propuesto durante cuatro años por el posgrado de Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la UAP y la Agencia Nacional de Intercambio Académico, NAWA, por sus siglas en polaco, que ha buscado incluir y pensar el arte, en el camino de activar este renglón como un eje fundamental de la ciencia.

La muestra, que contó con la curaduría de Rodolfo Herrera, la museografía de Karen Mérida y el detallado de Mario Talavera, así como el apoyo de alumnos de artes de la UNAM y de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, fue abierta los primeros días de mayo en el marco del congreso Intercultural Game Developement, con la presencia física de los artistas participantes: Aleksandra Giza, de Estados Unidos; Marek Sibinsky y Jan Drozd de la República Checa; Iwona Pomianowska, de Bélgica; Małgorzata Łuszczak, Kaja Renkas, Aleksandra Giza, Ewa Jaworska e Iwona Pom, de Polonia; Suryara Bernardi de Brasil/Bélgica; y Rubén Cerrillo, Karen Mérida y el propio Julio Broca, de México.

Transgráfica, señala Broca, rompió con los lineamientos imperantes de una exposición, lo mismo en su formato que en la discriminación y selección de las obras que se distinguieron por la calidad, el compromiso y el respeto que cada artista tuvo por el otro, que dejó ver “el empeño de su vida por plantear una propuesta” en disciplinas como la instalación, la gráfica digital, la gráfica tradicional, la tipografía, la gráfica dactilar y las intervenciones de Realidad Aumentada.

Así, prosigue el diseñador, del diálogo con la obra se propuso la museografía, algo que fue una acción inusual. “Los artistas con los que se trabajó se deshicieron de su solemnidad, permitieron que se trabajara con su obra, por lo que ésta se transformó”.

Durante una entrevista acompañado por Miguel Vélez Pérez, coordinador de la Casa del libro “Gilberto Bosques Saldívar”, añade que en un contexto en el que la subjetividad se ha convertido en un campo de concentración del ser mismo, y todo es ofensa y riesgo, en los artistas hubo capacidad de juego y de broma. “No podemos olvidar la complejidad y a diversidad, pero la broma y el juego pueden ser ejercicios más potentes para transformar la realidad”.

Acota que en el proyecto generado por el posgrado de Estudios Socioterritoriales participan profesores han trabajado juntos en torno a las problemáticas transdisciplinarias, cuestión que con el Covid-19 se complejizó y se enriqueció, pues la práctica se volvió transdisciplinaria y a distancia.

“Realmente fue un acto de transgresión cuando nos dimos cuenta que la política era no moverse, no tocarse, no salir, no verse, no estar juntos, nos estar presentes. Nos planteamos que quizá iba a ser momento de resistencia el reunirnos y se logró en un evento bonito hospedados por el posgrado y la Casa del libro”, cuenta Broca.

Refiere que la exposición fue “la cereza del pastel”, pues por una semana y en persona, se reunieron académicos que hacen investigación “de más alto nivel” sobre los procesos creativos, mismas que solamente se conocían de forma virtual. “Hay que transgredir los límites que nos separan y que han convertido la existencia, a todos los niveles, humano, cotidiano, profesional, en parcelas que no se tocan, que nos han dejado vulnerables”, dice el también artista.

La transgresión, abona Miguel Vélez, tiene que ver con lo necesario que es rebelarse contra “el modelo de subjetividad que quiere imponer el capitalismo, de no tocar y no transgredir al otro”, y en donde la transgresión es humana y de encuentro con el otro.

“Julio y yo hablamos cómo es importante tener esta reflexión y decir que no podemos entendernos solos y alienados. No puede ser esta concepción aséptica de la otredad”, refiere el también poeta y académico.

Expone que Transgráfica tiene que ver también con cuestionar el espacio mismo donde se exhibe: un espacio de humanidades en el que se le tiene miedo a las humanidades, por lo que significa el acercarse, abrir los canales de diálogo, con asociaciones al exterior, con incomodidad por las cosas y no solo reflexión teórica, sino de orden estético y espiritual.

Así, desde la Casa del libro que él coordina se han propuesto darle lugar a las artes, a las exposiciones, a la experiencia estética y del mundo, con espacios de diálogos hacia afuera, en un diálogo de saberes, de traducción más allá del ámbito académico.