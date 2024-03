¿Quieren dar golpe de Estado en México?

Roberto Fuentes Vivar

Hizo bien el presidente Andrés Manuel López Obrador al lanzar públicamente cuatro preguntas en su mañanera al referirse a la oposición y -agregó yo- a las manos negras que la manejan tras bambalinas.

Las preguntas expresadas en 52 palabras quedarán para la historia: ¿Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, a Ramón Cossío?

Prácticamente desde enero, el primer mandatario había alertado que aumentarían la guerra sucia y los ataques contra su gobierno, por los tiempos electorales. Y este martes después de las preguntas que lanzó al aire, un periodista le preguntó: ¿Apuestan a la nulidad de la elección? Y el respondió: “Eso es lo que yo pienso, que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí”.

Y no es para menos. A principios de esta semana, en tan sólo dos días se presentaron cuatro ataques contra su gobierno, al parecer concertados y que podrían incluirse en lo que en política se ha dado en llamar “nado sincronizado”.

El poder de la iglesia. El primero fue el documento elaborado por la Conferencia del Episcopado Mexicano denominado “Compromiso por la Paz/ Estrategias de política pública para la paz”, el cual la Iglesia católica pidió que fuera firmado por los tres candidatos a la Presidencia de la República. El documento que incluye siete puntos o estrategias para supuestamente alcanzar la paz en México contiene un diagnóstico en el cual plantea un desconocimiento y crítica al actual modelo de lucha contra el rimen. Señala que existe un tejido social erosionado y frágil, un sistema de justicia lejano y burocrático en el que no hay confianza para denunciar ni capacidad para investigar, en el que predominan la impunidad y la corrupción, y un sistema de seguridad fragmentado, incapaz de responder a las economías criminales que hoy controlan muchos territorios del país. Considera -casi igual que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez- que existen miedo, impotencia, la desconfianza e incertidumbre porque las instituciones están rotas y eso ocasiona que aumente la delincuencia común alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social. Refiere que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. Como si fuera parte de la campaña del miedo que busca impulsar la oposición desconoce los avances que dice el gobierno federal existen en la materia y hasta los datos de la percepción de inseguridad que se han reducido a sus mínimos, de acuerdo con el Inegi. Por eso, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena firmó el documento, pero lo hizo de manera condicionada por no coincidir con el diagnóstico. Incluso hasta dio una cachetada con guante blando al leer fragmentos de la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco, que enmarcan una visión de gobierno, de libertad y de justicia muy similar a la planteada por el humanismo mexicano y que critica la política neoliberal.

El poder de la monarquía ultraderechista. Al mismo tiempo que los candidatos a la Presidencia de la República firmaban, por separado, el documento de la Iglesia Católica, La conocida en España como “Marquesa ultra del Partido Popular”, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada de ese partido criticaba la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Invitada a dar una conferencia en Puebla por el empresario Ricardo Salinas Pliego -quien abiertamente se niega a pagar sus adeudos fiscales-, decía: “México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo. Calificó de catastrófica la política de abrazos y no balazos. “Catastrófico para la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo, están viendo truncadas sus vidas”, dijo. Y añadió: “Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes o en algunos casos, incluso peor, pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo”. Aseguró que “México no está condenado a sufrir más de 30 mil asesinatos al año, a ser el cortijo de los cárteles, a mutar a ser un narcoestado”. Pero eso sí lanzó un llamado a los asistentes a aplaudir a personajes “valientes” y (casi-casi) heroicos como Ricardo Salinas Pliego. ¿Es válido que un político de otro país venga a México a promover levantamientos en contra del gobierno y hasta indirectamente llamar a no pagar impuestos?

El poder partidista global. Quizá el caso más grave es que Pedro Sánchez, presidente España, como dirigente de la Internacional Socialista, emitió un documento de “alerta” sobre las elecciones mexicanas. Dijo que hay riesgo por la influencia del crimen organizado en las elecciones de México y repudió la persecución en contra de los líderes opositores y las instituciones electorales. “Es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México”, dice la declaración. Incluso señaló que el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia e intimidación, lo que supone una amenaza directa para los fundamentos democráticos de México y la confianza en sus instituciones y llamó a preservar la libertad de expresión y la de prensa y a garantizar el equilibrio de poderes, la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, frente a los ataques dirigidos a legisladores y ministros. Claro, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, es vicepresidente de ese organismo supuestamente socialista. Nuevamente pregunto ¿Es válido que un extranjero y presidente de otro país haga aseveraciones como las que hizo Pedro Sánchez?

El poder mediático. Un grupo de intelectuales difundió una carta firmada en la que critican una insuficiencia en la equidad de cobertura de los medios de las candidaturas presidenciales que se disputarán este año la Presidencia de la República. Y lo que es más grave acusan al presidente mexicano de un “cerco mediático en su contra· y de presionar a los medios de comunicación masivos para que apoyen a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum. Incluso dicen que se trata de una presión semejante al del antiguo sistema político en el país. “La prensa, la radio y la televisión están padeciendo esos embates que buscan privilegiar a la candidata del oficialismo en detrimento de la candidata de la oposición”, dicen en la carta. Dentro de los 46 firmantes se encuentran José Ramón Cossío, Macario Schettino, Guillermo Sheridan, Rafael Pérez Gay, Raúl Trejo Delarbre, Roger Bartra, Sergio López Ayón, Arturo Sarukhán, Enrique Krauze, Federico Reyes Heroles y Héctor Aguilar Camín y hasta el ministro en retiro de la corte, José Ramón Cossío, quien fue orador en una de las marchas de la oposición. La mayor parte de los firmantes laboran o colaboran en medios de comunicación impresos, audiovisuales o digitales. Es decir en las mismas empresas a las que ellos les piden equidad. Por eso, este martes, el presidente les respondió en la mañanera y detalló los casos de algunos de ellos y su participación en medios como Reforma, Televisa, TV Azteca, El Universal o Crónica.

Estos cuatro eventos dan una muestra clara del “nado sincronizado” con el que está actuando la oposición. Por eso es válida la pregunta del presidente de la República ¿Qué quieren ahora, un golpe de estado porque su candidata parece no responder a sus expectativas porque las encuestas la desfavorecen? A la que agregaría ¿intentan obtener por medio del lawfare lo que no pueden obtener legalmente en las urnas?

Dice el filósofo del metro: la guerra sucia es tan repugnante que causa indignación.

Tianguis

Por cierto que uno de los promotores de esa guerra sucia es Ricardo Salinas Pliego, quien enfrenta ahora otro problema, aunado al que tiene en Estados Unidos en donde los acreedores le piden que les pague y al que tiene en México en donde el Fisco intenta que pague los adeudos que tiene desde hace más de 10 años. Ahora, la calificadora Fitch Ratings redujo la calificación de deuda de Grupo Elektra tanto en sus emisiones nacionales como en las internacionales. La calificadora señaló: “la rebaja de calificación refleja las preocupaciones de Fitch sobre las prácticas de gobierno corporativo en Grupo Salinas, que controla a Elektra, Total Play y TV Azteca a través de distintas entidades” y añadió que “Grupo Salinas ha realizado acciones que ilustran un trato diferenciado entre los diferentes tipos de acreedores, además de acuerdos que, en opinión de Fitch, benefician a los accionistas, pero afectan los intereses de los acreedores”. ¿Será que para no pagar impuestos hace la guerra sucia trayendo a personajes como la “marquesa ultra” española?.. Hablando de medios, el fin de semana falleció Alejandro Puente Córdoba, Lo recordaré con cariño porque hace más de una década intentó romper el duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) al abrir espacios en programas televisivos transmitidos por las televisoras por cable de la República Mexicana en canales como PCTV y TVC. Le agradezco que me haya invitado como co-conductor de un programa que llegó a tener el mayor rating de esos canales incipientes. Mis condolencias a sus familiares y sé que ahora ya descansa tras un deterioro de salud que tenía en los últimos meses a raíz de un accidente… Siguiendo con el tema de la prensa, en la Dirección General de Comunicación Social, de Baja California, a cargo de su director Néstor Cruz y de Ariel Lizárraga, quien funge como asesor, han sido varias las trabajadoras que han tenido que renunciar ante el acoso sexual. En lugar de gozar de la protección de sus jefes, ocurre lo contrario pues son constantes las formas en las que las acosan y las agreden. Hasta el momento son más de 20 las que han dejado sin sustento a sus familias los comportamientos poco ortodoxos de los directivos de esa área. Ojalá las autoridades del más alto nivel pusieran atención a esos casos… Por cierto que la misma calificadora que degradó a Elektra, Fitch. Hizo un análisis sobre las elecciones en México y consideró que no existen riesgos importantes en los comicios. Incluso señala que Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia a la presidencia, “parece lista para ganar, pero su agenda y capacidad para avanzar están atadas al desempeño de Morena y sus aliados en el Congreso”. Añadió que “Claudia Sheinbaum, la candidata del partido gobernante Morena, lidera por un amplio margen sobre Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México” y que su posible victoria “implicaría una extensa continuidad política, aunque persiste la incertidumbre sobre las políticas fiscales y del sector energético. Además, la composición del Congreso sería un barómetro importante para la gobernabilidad”… La agencia calificadora Moody’s mejoró la perspectiva de ‘estable’ a ‘positiva’ del Sistema Bancario Mexicano, cuya evaluación consideró el desempeño de los fundamentales de seis de los 49 bancos comerciales y dos de los seis bancos de desarrollo: Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). En su informe “la confianza del consumidor que estimula la demanda interna” en México, Moody’s subraya que “las inversiones relacionadas con el nearshoring aumentarán las necesidades de capital de trabajo de los proveedores y cadenas de suministro locales”. En este sentido, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que representan el 39 por ciento de la cartera bruta en bancos de desarrollo, cuentan con tres líneas estratégicas de acción para continuar el despliegue crediticio a lo largo del país: Impulso del nearshoring, Fomento a la inclusión financiera y la formación de sujetos de crédito con una clara vocación regional y Apoyo financiero a las grandes obras de infraestructura del Gobierno de México… A las alertas contra Gerlim, Servicios de Nano Limpieza, Limpiacero, Aseo Privado Institucional, Comercializadora de Servicios Reyson, Grupo Relissa Servicios Corporativos, Cleanium Limpieza, Pulizia Servicios Corporativos, Servicios Integrales Retimar, Armot Seguridad Privada y Servicios Corporativos, Distribuidora Yaab y Limpieza Jored, empresas a las que se pide investigar en Hacienda por simular competencia, se añaden sospechas contra la Oficialía Mayor, de Thalía Lagunas, brazo de la dependencia que habría actuado parcialmente al revisar los documentos de las supuestas implicadas, pues en su poder estarían las pruebas de que han tenido mismos socios y representantes legales… La reciente reunión entre la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resalta la importancia del sector privado en el fortalecimiento de la economía nacional. Durante este encuentro se destacaron los logros y desafíos de la industria de vehículos pesados, misma que es un motor clave del desarrollo económico del país. Las cifras evidencian el liderazgo indiscutible de la industria tanto a nivel nacional como internacional, y que ha llevado a mantener su posición como líder mundial en la exportación de tractocamiones. Este sector demuestra su capacidad de innovación y su contribución al crecimiento económico de México… En el horizonte de las próximas elecciones, quien parece ser que llevaría la delantera para la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, representando al PAN- PRI, es Leticia Salazar Vázquez, pues suma ya experiencia previa al frente del municipio hace una década, a través de ofrecer soluciones concretas ante el creciente problema de seguridad. Más allá de su relevancia económica en la frontera con Estados Unidos, durante su mandato anterior, demostró capacidad para implementar acciones efectivas que mejoraron la calidad de vida de los habitantes. Su enfoque en la generación de empleo, la revitalización de espacios públicos y la lucha decidida contra la delincuencia organizada son sus cartas de presentación. Sin duda la contienda no será fácil, pues Morena ha tomado fuerza en el estado, sin embargo, la experiencia y resultados de Salazar son recordados por la comunidad. Hagan sus apuestas.

