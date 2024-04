Cumplí a banqueros: AMLO; le agradecen no cambiar reglas

Acapulco, Gro., El gobierno federal cumplió el compromiso hecho al inicio de la administración de no cambiar las reglas con que operan las instituciones de crédito y propiciar un ambiente que impulsara su crecimiento y el de la economía, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su última participación como jefe del Ejecutivo federal en una Convención Bancaria.

“Les agradezco mucho. Ya no estaré en la próxima convención; me voy a Palenque en cinco meses; me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos: los he tratado con respeto y he cumplido los compromisos que hice al inicio de mi gobierno”, dijo, lo que provocó los aplausos del público.

Al iniciar su presentación, y en tono bromista, López Obrador anunció a los banqueros que les iba a mostrar los otros datos sobre su gestión, con una presentación en la cual se expuso la situación económica y social que se vive en el país de 2018 a la fecha. Su comentario provocó la risa de directivos bancarios, dirigentes empresariales y legisladores que integraban el auditorio.

En un recuento sobre la situación laboral, el Presidente planteó que hoy en día el país está casi en pleno empleo, al mismo tiempo que hay un récord en el salario de los trabajadores, que en promedio es de 17 mil 554 pesos mensuales.

Luego presentó una lámina en la cual destacó la revaluación que tiene el peso respecto al dólar, de poco más de 18 por ciento en los últimos cinco años, para después decir que de mucha ayuda son las remesas de los mexicanos que radican en el extranjero, a quienes calificó de héroes y heroínas de sus familias y del país en general.

Al momento en que se expuso la lámina en la que estaban los datos sobre la generación de utilidades de los bancos, señaló que no se detendría a platicar de eso, pues ellos conocen bien los números. “Felicidades; fue un año récord”, subrayó, y nuevamente encendió los aplausos.

La presentación continuó con la exposición del manejo macroeconómico, momento en el que el Presidente se detuvo para hacer un reconocimiento a Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, “quien es un gran secretario, que me ayuda mucho”.

Tras detallar la situación petrolera, se mostraron gráficas respecto a los temas relacionados con la seguridad que se vive en el país, “tema que nos ha costado mucho, pero ahí la llevamos”. Comparó los datos de homicidio o robo de autos en los sexenios anteriores y demostró un saldo positivo.

“Levantarse de lunes a viernes, y de 6 a 7 de la mañana, en la reunión del gabinete de seguridad, no es muy agradable lo que ve y de lo que se entera uno diariamente, pero por eso vamos avanzando, y por una política distinta, que consiste en no pensar que se puede enfrentar el mal con el mal; no es la ley del talión, diente por diente u ojo por ojo; si fuera eso nos quedamos chimuelos y tuertos todos”.

Para concluir la presentación, nuevamente aparecieron los resultados de las ganancias de los bancos, que en 2023 fueron de más de 273 mil millones de pesos, pero pidió a quien manejaba las diapositivas “cambiarle, porque aquí no vamos a balconear a nadie… que le quiten”, y las risas regresaron al recinto.

Concluyó su intervención con un reconocimiento especial a Daniel Becker, el ex presidente de la ABM, pero a Julio Carranza, actual presidente del organismo cúpula, le dijo que era excepcional. Antes, estos dos personajes le habían dado un reconocimiento por su gestión.