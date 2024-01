Movilización y resistencia en Morena evitará imposiciones de priistas en las candidaturas: Carvajal

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo consideró que será mediante la presión y resistencia de los militantes y la movilización ciudadana como se evitará que la dirigencia de Morena permita el paso de perfiles ajenos al partido a las candidaturas que competirán en las elecciones de este año.

En ese sentido, anunció que morenistas de la Sierra Norte marcharán el próximo 28 de enero en Zacatlán para protestar en contra de la imposición de personas de otros partidos en las nominaciones que participarán en los comicios del próximo 2 de junio.

En conferencia de prensa se dirigió de manera particular al priista Jorge Estefan Chidiac y al empresario José Chedraui Budib, este último quien aspira a convertirse en candidato a la presidencia municipal de Puebla, y a quienes se refirió como el grupo “Atracomulco”, pues indicó que quieren ingresar a Morena no solo para obtener la mayoría de las candidaturas, sino para controlar las decisiones del partido.

“Es la consolidación de la liga árabe, que pertenecen al grupo Atlacomulco, Atracomulco le dicen, y que pretende inmiscuirse en las decisiones políticas del municipio de Puebla, es un grupo que está fortaleciéndose y que no solo quiere la candidatura a la alcaldía de Puebla sino que quiere la mayoría de las candidaturas de Morena, señaló Carvajal en referencia al empresario José Chedraui Budib.

Carvajal Hidalgo, quien también levantó la mano para convertirse en el candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla insistió en que la militancia morenista no permitirá que perfiles como el de Chedraui que, dijo, carece de toda legitimidad, ostenten las próximas candidaturas, pues ejercerán presión en las personas que toman decisiones en el partido.

“La concientización de la gente que tiene que comunicarse en redes sociales, y que no se permita la intromisión, no se va a votar por personas que no tengan afinidad ideológica por el movimiento… se tiene que entender por la presión social que existe”, señaló.