Desaparición de las AFORES y recuperación de nuestros fondos

Movimiento 15 de Agosto.

Nuestro país enfrenta el resultado del despojo de los fondos pensionarios de los trabajadores que el Estado transfirió en 1997 a los capitalistas banqueros, en su mayoría extranjeros y, que en 23 años, les ha permitido acumular 4 billones 200 mil millones de pesos.

A partir de 2021 empezarán a retirarse algunos trabajadores que ingresaron al IMSS bajo la nueva Ley que entró en vigor en julio de 1997 y que puso como uno de los requisitos haber cotizado al Instituto 1250 semanas.

Los que ingresaron en 1997 bajo la Ley de AFORES son casi 75 mil, pero sólo el 10 % habrán logrado cotizar 1250 semanas debido al empleo precario y a que los patrones no los inscriben al IMSS o han sido víctimas del outsourging: sólo 7mil 500 trabajadores podrán retirarse en 2021.

El grueso de los trabajadores bajo la Ley 95-97 del IMSS ignoran que bajo el sistema de AFORES sólo recibirán un 25 a 30% del último salario y, a muchos, cuando entran a trabajar, les han dicho que ya no tienen derecho a jubilarse y dado el crítico panorama laboral del país, con predominio del trabajo precario y/o el desempleo, están más interesados en hallar trabajo que en pensar en un futuro retiro incierto.

Pero los que sí están muy preocupados son los empresarios, sobre todo los banqueros, que se han beneficiado del robo de los fondos pensionarios, y no precisamente por la miseria que darán de pensión, ni por los trabajadores, sino porque saben que cuando los obreros vean en vivo el despojo de los ahorros de toda su vida laboral responderán con gran descontento y tal vez con gran enojo que pudiera traducirse en organización contra el sistema de AFORES. Los neoliberales banqueros lo que tienen es temor de que su capital mal habido se pierda o se disminuya, ¡No están dispuestos a perder nada! ¡Al contrario van por los fondos pensionarios que aún quedan como los estatales, los de las universidades y otros, y van por el dinero que puedan aportar los trabajadores informales.

Esa es la verdadera motivación de las propuestas de los banqueros que tienen AFORES y SIEFORES representados en la CONSAR y organizados en la AMAFORE quienes durante años han empujado para hacer una segunda reforma al sistema actual de AFORE.

Ellos tienen 3 objetivos: 1) no devolver el dinero robado para pensiones 2) llevarse el resto de dinero que aún maneja el Estado y 3) hacer mediante “su” reforma que las miserables pensiones futuras, SALGAN DEL PRESUPUESTO FEDERAL, teniendo como base la “pensión” que no es pensión, pero que ya paga el gobierno federal a todos los mexicanos de 68 y más años (1400 pesos mensuales). Su propuesta es que a esa “base” (los que tengan cuenta individual en la AFORE) se les agregue “como pago complementario” lo que cada trabajador obtenga de la AFORE cuando se retire, que tal vez sea de un salario mínimo (sumados con lo anterior ya serían entre 3 y 5 mil pesos), o cuando ya las AFORES no paguen nada, de todos modos el gobierno federal está obligado por la Ley IMSS a pagar un salario mínimo COMO PENSIÓN GARANTIZADA y en el ISSSTE 2 salarios mínimos, también como pensión garantizada. A eso se agregaría el ahorro “voluntario” que tanto promueven.

Así dan la impresión de que su reforma “dará pensiones más justas”. ¡Siii! ¿JUSTAS PARA QUIÉN? Pues para ellos porque:

• Proponen que se aumente el descuento a 15% del salario a los trabajadores como cuota para pensión o retiro. (COPARMEX)

• Que se aumente a 68 años la edad para obtener el miserable retiro (TODOS)

• Que se siga promoviendo al máximo el ahorro voluntario, hasta los niños deben ahorrar para que los banqueros jineteen ese dinero, ¿cuánto tiempo? ¿50 años? ¿Y si los niños se mueren antes de llegar a ser adultos en condición de retirarse?

Lo más grave es que del mismo cuero saldrán más correas:, las pensiones serán fondeadas por el mismísimo gobierno, ya que saldrán de las pensiones garantizadas y/o las que ya está pagando de ayuda alimentaria (que el gobierno mal llama pensión). Los banqueros saqueadores no pondrán nada, pero se llevarán más dinero a las cuentas individuales para continuar acumulando capital. La sed de ganancia de estos capitalistas globalizadores no tiene límites.

Llevan años trabajando en estos programas para la segunda reforma pensionaria, han contado con la anuencia de los gobiernos, incluyendo la 4T. Sus proyectos de exterminar las pensiones de beneficio colectivo (reparto) son ya muy conocidos, usan los medios de comunicación para difundirlos y su pretensión es que ya pronto puedan llevar el proyecto a las cámaras.

En este proyecto no podían faltar los empresarios del país como el Consejo Coordinador Empresarial con su Fundación de Estudios Financieros.

El actual director del IMSS Zoé Robledo en su primer informe de labores ante la 110 Asamblea General Ordinaria del Seguro Social (noviembre 2019) dijo estar listo para participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el diseño de la reforma integral de los sistemas de pensiones y de ahorro para el retiro; ahí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El nuevo régimen de la 4T a través de sus Secretarios de Hacienda que encabeza Arturo Herrera Secretario de Hacienda y Crédito Público y Carlos Noriega Curtis, que está designado al frente de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la SHCP de la Cuarta Transformación trabajan junto con otros como Bernardo González Presidente de la AMAFORE (la asociación de todas las AFORE), participa también la Auditoría Superior de la Federación presentando un proyecto de pensión universal a los diputados para que éstos lo aprueben junto con una ley de pensiones; además sugieren reformas a la Leyes IMSS e ISSTE para ajustarlas a su proyecto; no puede faltar el presidente de la CONSAR Abraham Vela Dib <exfuncionario del FMI> que también tiene su proyecto de reforma (con los mismos puntos), quien declaró el 10 de Febrero 2020 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pidió un diagnóstico de la situación pensionaria con propuestas de solución.

En esa entrevista a la Jornada declaró que ya se está “cocinando” la reforma a las pensiones. Y no nos queda la menor duda, porque los hemos seguido paso a paso, sabemos que ellos serán los ejecutores de un proyecto trasnacional, globalizador de grandes alcances que desde los 80s están planeando y dando órdenes a los países del mundo las grandes corporaciones representativas del capital global como son Fondo Monetarios Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Mención aparte merece la Organización de la Comisión para el Desarrollo Económico conocida como OCDE que se ha dedicado a tutelar, es decir ordenar, la privatización de las pensiones y de la salud a los gobiernos genuflexos que hemos padecido en México. Precisamente José Ángel Gurría Treviño el nefasto Secretario de Hacienda del Zedillato, quién en 2019 cobró 1 millón 333 mil 825 pesos del erario nacional por concepto de pensión vitalicia (a cargo de NAFINSA) por sólo 5 años de trabajo, es el actual Secretario de la OCDE.

¿Y LOS TRABAJADORES?

Desde 1995 varios grupos de trabajadores del IMSS y en 2007 los trabajadores amparados por el ISSSTE hemos dado la lucha legal y política, sin embargo la fuerza no ha sido suficiente para echar atrás este saqueo. Hoy como jubilados continuamos con nuestros esfuerzos para defender a la seguridad social en el aspecto pensionario y de la salud.

DEFENDER LA VIDA (digna) es la consigna de propaganda, organización y acción en estos tiempos de catástrofe capitalista.

Como Movimiento “15 de Agosto” nos queda claro que el golpe final se avecina, ellos siguen conspirando en estos momentos de pandemia. La única solución justa para los trabajadores es la desaparición de las AFORES y la recuperación de nuestros fondos.

Les recordamos que, NUESTRA INICIATIVA CIUDADANA PARA ABROGAR LA LEY DEL SAR está más vigente que nunca.

Fragmento del documento: En época de pandemia los corporativos financieros siguen avanzando. 25 de junio de 2020.

El Estado capitalista frente a los pueblos

Oscar Ochoa

(Dedicado al la memoria de nuestro compañero Heriberto Salas Amac)

Los recientes hechos en San Mateo del Mar, donde murieron masacrados al menos 15 miembros de la comunidad ikoot a manos de grupos paramilitares, se inscriben en el contexto del despojo territorial que este poblado y muchos más han sufrido con la imposición de megaproyectos como los parques eólicos y ahora el Corredor Interoceánico.

¿Por qué siguen sucediendo estos hechos si hay un nuevo gobierno? Porque los cambios de una democracia burguesa son cosméticos, incrementando los despojos que los acusados gobiernos neoliberales no pudieron hacer en su momento. La apuesta de este régimen es que su “bono democrático” les permita imponer aquellos megaproyecto con los que se comprometieron ante el capital trasnacional y doméstico.

Nada ha cambiado, y las masacres y despojos sistemáticos en todo el territorio nacional evidencian una avanzada que bajo el lema del “progreso” no hacen sino enriquecer a la misma élite empresarial que ayer fue acusada de ser una mafia del poder. Este progreso, acusan los pueblos ancestrales, no es más que una forma de empobrecimiento de sus comunidades mediante el saqueo de sus bienes naturales y el exterminio físico y cultural de estos pueblos. Los documentos de FONATUR evidencian la forma en que se piensa el progreso para estas comunidades: un etnocidio como efecto colateral del “avance tecnológico y cultural” que les llegará con los megaproyectos.

El turismo como pieza clave de esta administración muestra el rostro más vil y oscuro de la misma, exhibiendo un racismo estructural y desprecio por las formas políticas y culturales milenarias que han sobrevivido pese a los cinco siglos de colonialismo interno que se ha venido gestando bajo el Estado Nación.

Todo lo anterior nos exige pensar una nueva relación entre los llamados ciudadanos y los pueblos, y es en la voz de estas comunidades despojadas y agraviadas donde podemos encontrar las coordenadas para una nueva forma de vida pública. Hace casi un año la escritora y lingüista mixe Yásnaya Elena Aguilar, sintetizó la relación de los pueblos indígenas con el Estado, expresando que “Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación constante”.

Y estas palabras que suenan a herejía nacional tocan una herida que las narrativas oficiales han construido como mitos fundacionales: Conquista, Independencia, Reforma, Revolución y todos los episodios de la historia nacional están levantados sobre el despojo, exterminio cultural o físico y posterior engrandecimiento de los pueblos indígenas y sectores empobrecidos.

Es preciso entonces, decolonizar los mitos fundacionales, para comprender al Estado Nacional como proyecto de colonización interna que da continuidad a la forma externa de colonizaje, el cual se impuso bajo la idea de una supuesta superioridad espiritual y ahora lo hace bajo la velada bondad de un progreso civilizatorio que impone el Estado más que el gobierno.

Los pueblos no son objetos pasivos de la obra caritativa de los gobiernos en turno como se empeñan en hacerlo creer proyectos y programas, sino que son sujetos de su propia historia, con la capacidad para decidir y transformar su futuro, construyendo instrumentos políticos de toma de decisión como las asambleas y los concejos. Tales son algunos de los espacios para el dialogo y la construcción de comunidad, lejos de partidos y oficinas de gobierno que funcionan como operadores del Estado capitalista que “castiga” con el despojo y exterminio cuando los pueblos entorpecen sus intereses.

Fuera Coca-Cola de San Cristóbal de Las Casas, exigen 26 mil personas

Hasta hoy, más de 26,500 personas han firmado la solicitud dirigida a la CONAGUA con el fin de revocar la concesión de la extracción de agua de Coca-Cola FEMSA, Compañía Inmuebles del Golfo S.A. de C.V., en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Al menos 20 años la movilización de distintos sectores de la sociedad, colonias aledañas a la empresa, organizaciones sociales y ambientales así como vecinos en general en la ciudad, han reclamado no sólo algunos casos de contaminación sino el exceso de la extracción de agua de la ciudad por parte de esta empresa”, afirma Otros Mundos Chiapas.

Los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes en la población son alarmantes, y en mucho provocado por el consumo de los productos Coca-Cola que incluso se venden en los planteles educativos. Las empresas utilizan publicidad en las lenguas de los pueblos originarios de Los Altos de Chiapas para vender masivamente sus aguas venenosas.

Frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la población se tornó más vulnerable por estas enfermedades lo que provocó el aumento de los decesos durante los últimos meses. Recientemente, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, colectivos, redes y consejos ciudadanos, entre otros, volvieron a exigir a la CONAGUA la suspensión de las concesiones para extraer agua por parte de esta empresa. Sin embargo, en total contradicción con las políticas federales de proteger el medio ambiente, de priorizar primero las necesidades del pueblo, que “el pueblo es primero”, entre otros discursos del Presidente de la República, los reclamos de la sociedad caen en el vacío.

Insisten que es necesario y urgente que las autoridades hagan pública su postura “y solicitamos realicen las gestiones pertinentes en el marco de sus competencias para revocar la mencionada concesión de la empresa refresquera”.

Las organizaciones que firman Fuera la Coca Cola de San Cristóbal las Casas emitieron un video que ha sido conocido en otros lugares del país. Recogemos los comentarios de [email protected] de Coyotepec, Estado de México, ante lo ahí planteado. Es una muestra de la conciencia y la participación del pueblo en la resistencia ante estas compañías depredadoras.

Cecilia dice: pues la gente pide que quiten esas empresas, ellos deben de escucharse para que no permitan que el gobierno les quite su agua

Fernando: Está mal que un hospital (o varios) se encuentre ese tipo de productos.

Ceci contesta: esto es un juego porque entre más gente se enferme hay más dinero en los hospitales, además es ofensivo que utilicen a la gente indígena para promocionar su producto, que les estén quitando el agua y les pongan Coca-Cola, la cual los está enfermando.

Fer: y que en lugar de repartir agua a las empresas, que mejor la repartan entre la gente.

Jesús: también en lugar que tiren las botellas de plástico que mejor se reciclen (se quedó pensando), antes había mucha botella tirada en el centro.

Ceci: y aunque hubiera bote para depositar basura, aun así tiraban basura y ahora no…

Gloria: pues porque la economía está muy dura y ahora la gente alza las botellas para venderlas.

Jesús: cómo es posible que a las personas indígenas que hablan su dialecto (su lengua) no les hagan caso.

Ceci: Es una falta grave que el gobierno permita que sea más fácil consumir Coca-Cola que pozol, supongo que el gobierno está con los empresarios.