Revira Armenta a Eduardo Rivera: con mando único el PAN ya no podrá hacer negocios ni recibir moches

El candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reviró al opositor Eduardo Rivera Pérez que su rechazo a la estrategia de mando único se debe a que ya no podrán hacer negocios ni recibir mochesal amparo de poder.

Al término del mitin político en el zócalo de Huejotzingo, el senador con licencia dijo que son los panistas quienes no aceptan el mando único, como San Andrés y la ciudad de Puebla, porque piensan que se les quitará el presupuesto en materia de seguridad.

“Los que no aceptan el mando único de las fuerzas de seguridad son los panistas porque hacen negocio con el presupuesto, por eso los gobiernos panistas de San Andrés y de Puebla rechazaron el mando único porque piensan que se les va a quitar dinero”, señaló.

Un día antes, el candidato de la derecha a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, rechazó la estrategia de seguridad de Armenta Mier, al referir que no funcionó el “abrazos, no balazos” de Morena.

En entrevista, Armenta Mier aclaró que el mando único no es quitar presupuesto, sino garantizar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, e incluso explicó que la inversión para la compra de vehículos y dispositivos será a través de licitaciones públicas y cada gobierno pagará lo que le corresponde.

“La modalidad del mando único no es presupuestal, ellos siempre están pensando en el negocio, en el business, en el moche, cuando nosotros pensamos en seguridad, y quien no quiera unirse no pasará nada, vamos a unificar estrategias de prevención, contención y reacción”, recalcó.