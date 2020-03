El gobernador dice que congelamiento de cuentas de Marín, Karam y Nacif no le compete

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó que probablemente hoy sea enterado oficialmente de la solicitud que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para congelar las cuentas bancarias del ex mandatario estatal, Mario Plutarco Marín Torres, quien fuera su ex director de la Policía Ministerial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y el empresario Kamel Nacif Borge, todos prófugos de la justicia por la conjura en 2005 contra la periodista, Lydia Cacho Ribeiro.

No obstante, el titular del Poder Ejecutivo dijo que el asunto del organismo que dirige Santiago Nieto Castillo, legalmente no le compete.

“No me corresponde, supe que esto ocurrió, probablemente me entere de manera oficial, pero no es de mi competencia”.

Según el portal Aristegui Noticias, la UIF presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes por los ataques a la periodista.

Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez pidió a las instituciones bancarias informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales.

Según primeras investigaciones, el exgobernador de Puebla es titular de cuentas en Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander.

Las autoridades también solicitaron congelar cuentas de miembros de la familia del exgobernador que le acercan recursos para mantenerse prófugo.

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el exgobernador se encuentra en Puebla, en zonas alta plusvalía.

Sobre el empresario textilero Kamel Nacif, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, las autoridades solicitaron congelar el acceso a cuentas donde es titular y de su círculo familiar, pero también de 12 empresas donde figura como representante legal o ‘tercero relacionado’.

La UIF detectó cuentas a Hugo Adolfo Karam Beltrán, en BBVA, HSBC y Santander.