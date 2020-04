No puedo obligarlos a cerrar, pero apelo a su responsabilidad, le dice Barbosa a comerciantes y empresarios

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseveró que no obligará a cerrar las empresas y negocios que siguen laborando a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pues eso sería tanto como establecer un toque de queda, similar al que pretendió imponer el cabildo de Tulcingo del Valle.

No obstante, el mandatario estatal apeló a la responsabilidad de los empresarios y dueños de negocios para acatar la sana distancia y otras medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

“Cada empresario tiene que ser muy previsor de que la actividad económica que se desarrolle en la empresas, no implique riesgo de contagio. No estoy llamando yo a parar la planta productiva de ninguna forma. Que cada empresario mantenga su actividad en el nivel que implique la prevención y que implique que no haya contagios, o sea: tenemos que ser conscientes de que para mantener el empleo se tiene que producir y por eso tenemos que actuar con sensatez, pero no podemos tampoco permitir que una empresa donde haya aglomeraciones de personas pueda seguir así”.

Insistió en que, aunque se prepara un plan estatal para recuperarse de la crisis económica que se avecina, en este momento la prioridad es garantizar los servicios de salud a la población y la alimentación.