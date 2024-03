La candidata del PSI en Quecholac exige que dejen de llamar a su papá “El Toñin” y de acusarlo de ser un delincuente, no tiene ninguna averiguación en su contra

Guadalupe Martínez Gerardo, hija de Antonio Valente Martínez Castillo, conocido como “El Toñín”, presunto líder huachicolero en la zona de Quecholac, pidió dejar de referirse así a su padre pues aseguró que ni él ni ella tienen vínculos con el crimen organizado, por el contrario, dijo que ambos son víctimas de una “guerra sucia” de tinte electoral pues buscará ganar la contienda por ese municipio.

Martínez Gerardo, quien será postulada por el Pacto Social de Integración (PSI) advirtió que emprenderá acciones legales en caso de que sea difamada, asimismo, dijo que su padre analiza seguir también un camino legal para defender su imagen.

“Estoy siendo víctima de una guerra sucia electoral, no estoy dispuesta a tolerarlo, soy una mujer que siempre ha estado, soy una mujer que quiso participar, levantó la mano y yo sé que estoy en todo mi derecho de competir sanamente, sé que la ley me protege, sé que puedo competir con la frente en alto y sé que estoy en todo mi derecho a defenderme, y si alguien incurre a difamarme, puedo ir por la vía legal y por supuesto tomar acciones legales por supuesto que tomar acciones legales contra quien resulte responsable”, declaró.

En conferencia de prensa con la dirigencia del PSI para presentar a sus candidatos, la aspirante a la alcaldía de Quecholac reiteró que el apodo de el “Toñín” fue inventado por la opinión pública para referirse a su padre al considerarlo como un líder delincuencial, pero insistió en que se trata de un hombre de trabajo que nada tiene que ver con el crimen organizado pues se dedica al cultivo de hortalizas.

Guadalupe Martínez señaló que en 2021, cuando en la entidad gobernaba Luis Miguel Barbosa Huerta, su familia fue víctima de una persecución pues incluso había una orden de aprehensión en contra de su madre por el delito de enriquecimiento ilícito pero pudo demostrar su inocencia y librar la cárcel. No obstante, recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó varios cateos a las propiedades de su familia sin que se pudiera comprobar alguna actividad ilegal.

“(…) a mi papá lo están relacionando con una persona que nada que ver, ese apodo de Toñín, no es de él, no entiendo de dónde salió eso, repito nuevamente no sabemos si hay algo a alguien o algo atrás de esto”, insistió.