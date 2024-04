Alumnos de la Ibero cuestionan a Rivera la concesión del agua, la desaparición de personas y su postura hacia la comunidad lésbico-gay

Pactos con grupos presuntamente delincuenciales, la revocación de la concesión del agua en Puebla, las víctimas de desaparición y la comunidad lésbico-gay, fueron los principales temas que los alumnos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) cuestionaron a Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla” a la gubernatura, durante su participación en un foro realizado este lunes.

Por un espacio aproximado de una hora, el panista expuso sus propuestas al alumnado durante el evento denominado “Diálogos Circulares por la Democracia” que la casa de estudios llevó a cabo con el objetivo de escuchar a los candidatos del actual proceso electoral.

Uno de los alumnos que intervino en la sesión de preguntas y respuestas, cuestionó al candidato por supuestos pactos con grupos que, dijo, serían criminales, entre los que mencionó a Antorcha Campesina y a uno de sus miembros de nombre Aristóteles Campos, asentado en Santa Clara Ocoyucan, así como a otras personas del municipio de Quecholac.

Al respecto, Rivera Pérez indicó que no tiene ninguna relación con alguna agrupación criminal, y respondió al joven que el ser dirigente de una organización no es sinónimo de delincuencia en referencia a Campos, por lo que dijo que si cuenta con elementos de sus dichos entonces debe presentar una denuncia.

“Yo no tengo absolutamente ninguna relación o alianza con alguna persona de delincuencia o algún delito que perseguir”, señaló.

Otra de las intervenciones correspondió a María Luisa Núñez Barojas, representante del Colectivo Voz de los Desaparecidos, organismo que es respaldado en su labor por la Ibero, quien cuestionó al panista sobre cuál sería su postura respecto a la elección de funcionarios cuyas gestiones se alargan por varios años pese a que no dan resultados, casos en los que incluyó al fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal.

Sobre el asunto, Eduardo Rivera aseguró que, en caso de convertirse en gobernador, habrá evaluaciones permanentes a quienes ocupen ese tipo de cargos, al tiempo, ofreció ayuda al colectivo mediante el fortalecimiento de las células de búsqueda de personas desaparecidas.

En otro tema, dos de los alumnos cuestionaron al candidato sobre la concesión del agua potable en Puebla y las complicaciones que representa el revocar ese contrato. En respuesta, el candidato del bloque opositor (PAN, PRD, PSI y PRI), responsabilizó a los gobiernos de Morena de no haber cancelado el convenio, al tiempo en el que propuso trabajar en el cuidado de los recursos naturales para que la población no padezca escases del líquido pues señaló que no hay agua suficiente.

“¿Quién gobierna actualmente? Morena ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Morena ¿Quién gobernó hace tres años? Si entonces se había privatizado el agua, entonces, por qué no la desprivatizaron, se quedan de algo que ellos pudieron haber corregido.

En ese sentido, el candidato señaló que una de las soluciones es exigirle a la empresa concesionaria –Agua de Puebla– que cumpla con las inversiones que ha prometido.

En otro cuestionamiento, uno de los estudiantes cuestionó al panista cuál sería su posición respecto a la comunidad lésbico-gay en caso de convertirse en gobernador, a lo que respondió que sería de tolerancia y de respeto, además, propuso capacitación para los juzgados a fin de que no caigan en actos de discriminación.