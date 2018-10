Político, el homicidio contra activista antorchista de Huamantla, insiste la Fnerrr

Tras considerar que el móvil del homicidio contra la activista del Movimiento Antorchista en Huamantla, Nancy N. es político, el dirigente en Tlaxcala de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), Yorvelín Montalvo Solano dudó que algún día se conozca la verdad y a los autores intelectuales de ese acto.

El líder de esta organización afiliada al Movimiento Antorchista basó su comentario en el “sistema insostenible en que vive el país, que ya no puede mentirle a la gente que se va hacer justicia”.

Es de referir que a mediados de este mes, fue hallado el cuerpo de Nancy N. en un terreno cercano a su domicilio ubicado en la colonia 6 de junio del municipio de Huamantla. Dirigentes antorchistas consideraron que el motivo del homicidio fue la actividad que la joven realizaba como líder de esta organización en dicha Comuna.

Sin embargo, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Aarón Pérez Carro descartó que el caso tuviera motivos políticos. El pasado 17 de octubre, la Procuraduría General de Justicia (PGJE) informó la captura de Jesús Isaías N. como autor material del homicidio de la activista.

De acuerdo con la dependencia, el imputado presuntamente privó la vida de la joven luego de que lo descubrió al momento en que ingresó a su domicilio para perpetrar un robo, si bien, señala que el agresor desplegó otras conductas que configuran el delito de feminicidio.

Empero, el dirigente de la Fnerrr sostuvo que el móvil del homicidio fue político. “Ellos dicen que fue un intento de robo, pero sus cosas personales ahí están, dinero no tenía, la casa en la que vivía era recientemente construida, ni siquiera estaba revocada y no tenía piso, ¿qué le iban a robar?, nada. Eso que han publicado es una mentira”.

Este caso, apuntó, es una prueba más de que las autoridades no combaten la delincuencia en Tlaxcala, aunque “lamentablemente tenemos que seguir confiando en ver qué hacen, pero sabemos que quien va a resolver este asunto es la unidad del pueblo, un pueblo educado, concientizado y que no tome justicia por sus propias manos, como ya lo ha hecho”.

Observó que si bien ya se detuvo a una persona como presunto autor material del homicidio, el Movimiento Antorchista desconoce si se va imponer la sanción correspondiente. “¿Qué va a pasar con él?, ¿se va a actuar?, además, es el autor material y no es el único, por lo que nosotros hemos analizado y hemos visto, no es el único y no han hecho nada”.

Refirió que casos como estos y de otro tipo ha habido muchos en el país y “el problema es que el Estado no ha podido resolverlos. Falta capacidad de las autoridades (…) hemos visto que muchos de los que están dentro de la policía son los que encabezan, a veces, a la mafia”.