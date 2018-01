Se complican revisiones salariales por bajas propuestas de incremento en empresas: CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha acordado prórrogas de mutuo acuerdo con la parte patronal en las revisiones contractuales de este año, debido a la amplia diferencia entre las solicitudes de incremento salarial y las propuestas que hacen las empresas, informó el asesor jurídico de esta organización en Tlaxcala, Víctor López Hernández.

Esta central obrera ha presentado 51 de 74 emplazamientos a huelga correspondientes al presente año, pero a la fecha no ha concretado incrementos salariales en ningún caso.

En entrevista, López Hernández mencionó que se han suspendido las pláticas de negociación “porque los números nada más no nos dan, las ofertas de la parte patronal no llega ni a 5 por ciento de incremento al salario y a ese número no le vamos a entrar”.

Admitió que la prórroga para seguir las negociaciones es porque en este inicio de año no hay visos de un número a partir del cual aterrizar los incrementos salariales.

“Por un lado, los sindicatos plantean que el incremento al salario mínimo fue de 10.38 por ciento, lo cual sería una señal para negociar, pero por el otro lado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) da 3.9 por ciento de aumento a los salarios profesionales. Entonces, los empresarios quieren negociar con base en este último parámetro”, detalló.

López Hernández dijo que al comparar el índice inflacionario de 6.77 por ciento en 2017, “vemos que la diferencia de lo que ofrecen los patrones es casi la mitad y no se puede aceptar. Por eso, nos hemos hecho un llamado para tomar un tiempo a fin de analizar bien las cosas y nos conduzcamos con los números reales que tiene cada empresa y se fijen en la inflación real que estamos padeciendo, ya que es mayor a lo que fijó el Banco de México”.

Por esa razón, la CTM busca que en cada revisión salarial se haga un “análisis más concienzudo y que haya propuestas más serias de ambas partes. De la parte sindical es un anhelo, hasta justificable, buscar los dos dígitos de incremento salarial, en muchos lados no va a ser posible, desde ahorita lo estamos avizorando, pero la pretensión ni siquiera es cerquita del 3.9 o un poquito arriba, sino más”.

El el asesor jurídico de la CTM especificó que en las solicitudes se propone 12 por ciento de incremento salarial y en los casos donde se revisan prestaciones llega hasta 16 y 17 por ciento.

También mencionó que los patrones alegan que no aplica un incremento salarial de 10.38 por ciento porque no pagan minisalarios, además de que la resolución de la Conasami es confusa porque dice que el aumento no fue directo como tal, sino que fueron 5 pesos por compensación, otro tanto por el aumento y en general da el 10.38 por ciento, “eso no ayuda en nada”.

Puntualizó que el 3.9 por ciento de incremento a los salarios profesionales no debe ser un dique, sobre todo cuando la inflación está severamente a la alza, por eso es que se hace un replanteamiento con los empresarios para que tengan conciencia y piensen más en los beneficios para su gente en las revisiones de este año, pues el 4.2 y 4.3 por ciento no es suficiente, debe ser arriba de los cinco puntos.