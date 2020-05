Trabajadoras remuneradas del hogar en México o ¿quién aguanta más?

Con base en el Consejo Nacional de Población, en 2019 el 94.5 por ciento de personas trabajadoras del hogar remuneradas en México eran mujeres. La mayoría se desenvolvía en el empleo informal caracterizado por la falta de contratos, por la ausencia de registro ante la seguridad social, por la paga por debajo del salario mínimo, etcétera. A comienzos de 2020, aunque las estimaciones no son conocidas, el panorama no pudo ser radicalmente distinto si se considera que en los últimos años más del 90 por ciento de quienes se han dedicado a esa ocupación han sido niñas, jóvenes o adultas. Una vez comenzada la cuarentena por la enfermedad Covid–19, muchas quedaron desempleadas y otras continuaron laborado exponiendo su salud.

Antes del #QuédateEnCasa en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, había empleadas domésticas de tiempo completo que no recibían dinero, ya que según las y los patrones al “ofrecer” un techo y comida no era “necesario” dar un estipendio. En esa misma ciudad, otras que realizaban trabajo de entrada por salida acumulaban entre 60 y 80 pesos por ocho o 10 horas de trabajo. Es decir, un máximo de 10 pesos por hora que era mayor a los 20 pesos que otras juntaban en una quincena. No está de más señalar que casi todas eran indígenas de pueblos cercanos. A partir de la crisis sanitaria, muchas se quedaron en la calle.

En la capital de Tlaxcala, antes y durante la cuarentena, por una jornada de un poco más o menos ocho horas se encontró que trabajadoras del hogar recibían de 150 a 300 pesos como mínimo (tanto las que acudían algunos días como las que permanecían en los hogares). En Morelia, Michoacán, a pesar de la sana distancia, jóvenes y adultas han sido llamadas a los quehaceres domésticos por una remuneración que puede ir de los 12, 21 o 40 pesos la hora hasta tarifas más altas. A pesar de la demanda, demasiadas están actualmente desempleadas.

La última parada de este mapeo parcial de la precariedad, es la situación de las empleadas domésticas del complejo de departamentos de lujo City Towers Park Grand que se ubica al sur de la Ciudad de México. Ese edificio cuenta con albercas, gimnasio, pista de hielo, boliche, ludoteca y otras “amenidades”. Casi dos centenas de mujeres fueron despedidas, las que se quedaron redujeron su jornada laboral con la respectiva disminución de sueldo y otras lograron negociar acudir menos días con un pago de salario completo. En algunos casos una misma mujer vivió las tres situaciones, ya que para sobrevivir como minorista se tiene que tener más de un patrón o patrona. Muchas de las que fueron echadas no fueron notificadas, simplemente ya no les respondieron las llamadas o no les abrieron las puertas.

Hoy día acuden más o menos entre 18 y 20 mujeres. De acuerdo con las servidoras, las y los moradores del City son “seres” viles que huelen bien. Si tales son dueños(as) de un inmueble de primera o si pueden solventar una renta mensual que va de los 20 mil a los 45 mil por un apartamento (según los metros cuadrados), ¿de verdad era insostenible pagar 50 pesos la hora o menos a las jóvenes y adultas que brindaban atención y cuidados? Por ejemplo, Eli C., una dentista que posee un consultorio en una zona VIP de Coyoacán, declaró que estaba a punto de “morir de hambre” porque su clientela desapareció por la pandemia. Ella pidió empatía, ¿cómo podría “ayudar” a la doméstica si tan sólo por el té gourmet que consume todas las mañanas desembolsa 65 pesos? Las muchachas tenían que ser “conscientes”, ellas debían de “imaginar” lo es que es vivir sin tener el sustento asegurado. El chiste se cuenta solo.

En todos los casos mencionados, las empleadas domésticas remuneradas no contaban con prestaciones y en las experiencias más dramáticas sus condiciones laborales eran/son de esclavitud. Lo que ellas tienen que enfrentar son realidades aberrantes de explotación y de violación a sus derechos humanos. En la presente coyuntura de crisis, esas mujeres deben de conformarse con los amables exhortos que lanza el gobierno a las y los patrones para que ofrezcan un pago íntegro y para que respeten la vida. Mañana en el escenario de la “nueva normalidad”, tal vez, ellas puedan regresar o continuar puliendo los botes de basura. Mientras tanto, la falta de ética distinguirá a las “señoras y a los “amos” y los programas piloto estatales, ej. la sugerencia de incorporación al IMSS, seguirán siendo insuficientes.

Aclaraciones:

*Todas las cantidades fueron expresadas en moneda nacional.

**Se agradecen a la organización no gubernamental Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes por los datos proporcionados y a las empleadas domésticas que expusieron su información o que brindaron su tiempo compartiendo charlas.