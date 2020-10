PAN actuará en contra de responsables de actos anticipados de campaña

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez no descartó la posibilidad de presentar las quejas correspondientes en contra de quienes resulten responsables de presuntos actos anticipados de campaña.

Este miércoles, en conferencia de prensa, admitió que se ha incrementado la promoción de posibles aspirantes a diversos cargos de elección popular para los próximos comicios locales y federales, por lo que el PAN podría actuar de acuerdo conforme a la legislación electoral.

Por ello, no dudó en señalar que el PAN, en su momento, podría presentar quejas ante los institutos Nacional Electoral (INE) y Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), ya que “lo tenemos considerado, no está descartado, en su momento llegará, estamos monitoreando como cualquier partido y actuaremos en su momento”.

Al respecto, el ex diputado local, Juan Carlos Sánchez García, aspirante a la gubernatura por este instituto político, quien estuvo presente en esta conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre la queja que se radicó en el ITE en su contra, por publicaciones en redes sociales, para posicionar su nombre, consideró que esas acciones son “una cacería en mi contra”.

“Es un asunto que no ha pasado a mayores, pero creo que es una cacería sobre mi persona de algunos personajes que les incomoda mi presencia, no hemos tomado ninguna definición y menos promocionado fuera de la ley, simplemente manejo mis redes sociales como cualquier tlaxcalteca”, sostuvo.

En este sentido, el líder estatal panista reveló que como partido no han recibido notificación alguna de la queja, pues “nosotros, como instituto político, no tenemos ninguna responsabilidad ahorita ni conocimiento, (ellos) son responsables de sus actos… de parte del partido no hay injerencia, lo hemos dicho nos deslindamos de un tema que no corresponda jurídica y legalmente”.

Por otra parte, en lo que fue un espaldarazo a la propuesta de reforma legal de su coordinador de bancada en el Congreso local, Omar Milton López Avendaño, Temoltzin Martínez aseguró que defenderán a los sectores de la sociedad que no son escuchados, como es el caso de los transportistas.

En tanto, el legislador defendió su propuesta de reforma legal para apoyar a los trabajadores y empresarios de autotransporte, por lo que reiteró que su iniciativa presentada la víspera en el Congreso local, busca que haya “un apoyo efectivo y sin manejo discrecional avalado para el año efectivo de 2021.