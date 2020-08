Pensamiento crítico y resistencia colectiva

Las fuerzas de los trabajadores en el mundo y en México, muestran un grave descenso en su organización unitaria y su movilización y hay sectores que expresan una confusa forma de pensar sus tácticas de lucha o de negociación ante una crisis múltiple económica, sanitaria, social, de violencias, exclusiones y depredación. Pero hay el descontento popular no sólo ante gobernantes; sus estallidos y revueltas en países como Chile, Colombia, Ecuador o Estados Unidos van más allá del esfuerzo por sobrevivir. La posibilidad de las derrotas o del abandono de banderas a cambio de alguna reforma, nos obligan a revisar las opciones que aparecen como vías para construir una respuesta que acumule y no desagregue.

Los Estados Nación capitalistas, aparecen como si fueran los “únicos” capaces de ofrecer opciones en cada país a los ojos del tamaño de los problemas y la incertidumbre general sobre su duración.

No hay pensamiento crítico preparado para desbrozar la maleza y muchos fetichizan no solo al Estado sino al gobierno y a quienes lo encabezan como si desde arriba se encontrarán salidas a los principales males de esta crisis: la pérdida de ingresos y capacidad de consumo (con el aumento del hambre, y o el endeudamiento y desposesión de sus bienes básicos); el empleo que les remunere y sea relativamente seguro de ofrecerles servicios de salud, así sean saturados y desmantelados; y las pensiones ayudas como tabla de salvación no solo de adultos mayores, sino de las familias que ahora dependerán del ingreso de esos pensionados, y la creciente violencia patronal, de las autoridades y de los grupos criminales autorizados como fuerza de terror ante quienes protestan o amenazan el proyecto acordado por las cúpulas del poder del dinero y de la política.

Pero si hay algo que la pandemia y las respuestas capitalistas y de sus gobiernos nos dejan claro es que el capitalismo no volverá a ser como antes.

Cada nación muestra el fin de la ilusión de la “crisis” como un mero accidente del capitalismo, que una vez superado dejará libre la marcha hacia el progreso y el bienestar. “Ya tocamos fondo”, ya comienza la recuperación, dicen tanto Andrés Manuel López Obrador, como Trump en Estados Unidos, Piñera en Chile, Fernández en Argentina y hasta Bolsonaro en Brasil. Todos cuentan contagiados y muertos, pero también los millones de dólares que aseguran traerá la recuperación económica.

Pero nadie, a pesar del negacionismo de Donald Trump, de Bolsonaro y la ultraderecha fanática puede ocultarle a la población la emergencia climática y de un medio ambiente severamente dañado que avanza hacia el colapso.

La geo economía y la geopolítica muestran que las guerras comerciales y de conquista de territorios y de materias primas y tecnologías, son conflictos propios de un sistema en decadencia, con recursos cada vez más escasos, que tienden a militarizarse y amenazan al conjunto de la humanidad rompiendo pactos político-militares.

En plena pandemia, Estados Unidos sigue agrediendo países y bloqueando económicamente a más de 10 de ellos, y acapara la adquisición de vacunas, medicinas y equipos. La marcha global del capitalismo recompone regiones para sostener la hegemonía disputada por nuevos bloques o propuestas multilaterales.

México: los pactos no detienen los conflictos

En México, los problemas se acumulan y se tratan con remiendos inmediatistas ante el desempleo, la desigualdad, la destrucción de la “seguridad social” y la incapacidad del sistema de salud y educativo de actuar junto a las comunidades y barrios, no solo ante el COVID-19, sino ante las enfermedades crónico degenerativas y las de la pobreza creciente.

La convivencia y las relaciones sociales marcadas por el individualismo, sufren convulsiones y hay una disputa ante el predominio de la desinformación que aumenta el estrés crónico y el miedo que paraliza. Los que resisten tienen que hacerlo fuera o en resistencia a cada paso que dan los de arriba: denunciando carencias, proponiendo modos de cuidarse, y apoyarse mutuamente. En México estas acciones están dispersas, carecen de movilidad, son satanizadas por los medios y todas las derechas incluidas las que actúan dentro del gobierno elegido por gente con esperanzas.

Aumenta la explotación, la precarización y la inseguridad laboral, ayudadas por el teletrabajo o trabajo a distancia (que aísla a la fuerza de trabajo entre ella). El tiempo de vida bajo el confinamiento pasa con la vuelta al trabajo a vivir el riesgo de rebrotes de contagio y se inserta en un sin fin de tiempo de trabajo-empleo o como tiempo para prepararse y buscar el empleo que falta.

En los bancos, aunque crecen las carteras vencidas (y los intereses acumulados para los deudores), se intenta eliminar el dinero físico para aumentar el control de lo que hacemos y consumimos. Igual pasa con la educación por televisión y con la propuesta de servicios a distancia que alejan a los estudiantes y docentes, rompen las comunidades educativas, alteran el sentido del aprendizaje directo.

Finalmente, la ingeniería mediática del miedo busca la obediencia admitida de la vigilancia social (con el GPS y los drones), más allá de esta emergencia sanitaria.

Solo nos salva la unidad del Pueblo trabajador, los trabajadores vistos como parte de comunidades de lucha que sean autónomas, solidarias y sin miedo a defender la vida como ya lo hacen algunos pueblos originarios.

Más allá del centro de trabajo, ligados a las casas, las familias como reproductoras de la fuerza de trabajo y de la fuerza anticapitalista, hay un espacio por abordar, un mundo que ganar.

En los barrios depredados y llevados a la enajenación y la violencia por el sistema patriarcal y capitalista, apoyado en los grupos paramilitares, se hace necesaria otra convivencia: unir al mundo del trabajo con el mundo de la vida.

Nuevos escenarios de salud mental-Post pandemia

Dr. Fernando Valadez, Psiquiatra y Psicoterapeuta, fundador del CCTI.

¿Cuál era la situación de salud en México antes de la pandemia?

Habían diversas pandemias como obesidad, hipertensión, diabetes como primordiales y también padecimientos respiratorios alto índice de tabaquismo en México y por lo tanto hay padecimientos bronquiales, pulmonares, incluso llegando a EPOC. También algunas enfermedades que atacan el aparato inmunológico como el VIH SIDA y otras que son riesgos en la pandemia.

¿Qué alteraciones mentales han tenido los trabajadores de la salud?

Fatiga física y mental, alteraciones de dormir, o sea insomnio, miedo, ansiedad al contagio, tanto personal como de la familia, en ocasiones cuadros depresivos que a veces pueden confundirse con el agotamiento y llegan desgraciadamente algunos al suicidio, por estar demasiado abrumados de trabajo, por quizás tener también una situación de padecimientos previos.

Menciona las repercusiones en la pareja.

En la pareja hemos observado mayor irritabilidad, mayores discusiones, sobre todo en aquellas parejas que no son capaces de hablar de sus emociones, de compartir y acompañarse de que tienen miedo, miedo al contagio, miedo a la muerte, que tienen aburrimiento de estar tantos días encerrados, encerradas. Y que todo esto cuando no se habla muchas veces se actúa y se transforma. Se transforma en coraje, en irritabilidad, en peleas, incluso que pueden llegar a violencia física mucho más de los hombres hacia las mujeres.

¿Qué alteraciones mentales e interpersonales se han dado en la familia?

Parecidas, hay que decir que esta pandemia afecta a toda la especie, sobre todo desde el punto de vista emocional, no que todas las personas se contagia pero que todas tenemos repercusiones emocionales, todas tenemos miedo de contagiarnos y por ende miedo de morir. Esto a veces no se habla en México, hay una frasecita que dicen los padres a los niños y a las niñas “no pasa nada, no pasa nada” Claro que pasa, los niños perciben claramente esta situación y que al no hablar aumenta la irritabilidad, aumentan las discusiones, los enojos, incluyendo divorcios y separaciones.

¿Qué cambios emocionales en el pensamiento han predominado durante la pandemia?

En el pensamiento hay una idea fija de miedo al contagio y miedo a la muerte, a veces no es tan consciente el miedo a la muerte, pero latentemente está presente ese miedo a la muerte. Emocionalmente, este miedo se refleja en ansiedad, alteraciones del dormir, alteraciones del sueño, insomnio y a veces pensamientos muy repetitivos de cuándo va a terminar todo esto.

¿Cómo se han abordado los problemas de salud mental por parte del gobierno?

Ha habido una oferta por parte del gobierno. Desgraciadamente, la cultura de Salud Mental en nuestro país es muy baja, la gente no acude a los servicios de salud mental a pesar de necesitarlos o muchas veces a pesar de que se le dice por un amigo, por un familiar: “Oye yo creo que necesitarías ver a un psicólogo o psiquiatra”, la gente se resiste mucho. Una respuesta frecuente es, “yo no estoy loco, yo puedo resolver mis problemas solo”. Entonces, a pesar de que hay una oferta, yo digo todavía no saturada, diversas organizaciones, tanto dentro de las grandes ciudades como hacia el interior, en internet, ahora con la comodidad de poder acudir al psicólogo a distancia.

¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil en atención de la salud mental?

La sociedad civil ha tenido un papel importante desde hace muchísimos años, ha atendido a veces sin fines de lucro atendido a la población en psicoterapia, en psicoanálisis, en terapia familiar, en terapia de pareja y es muy importante porque en el área gubernamental predomina la psiquiatría dominante y la psicología dominante, esta psicología básicamente de lo cognitivo conductual y pues pensamos que muchas veces esto no es suficiente, los psicofármacos no son suficientes, y que la psicoterapia y las diversas terapias son de gran utilidad.

¿Qué ventajas y desventajas ha tenido la Tele-atención?

Los colegas con los que hemos compartido, nos dicen que desde luego es diferente el estar a una distancia física con la persona, porque se puede leer el lenguaje corporal el lenguaje emocional mucho más fácilmente que a distancia. También nos comparten que es mucho más cansado el trabajar en internet, trabajar con los nuevos dispositivos que cuando uno trabaja en el consultorio, algunos pacientes se quejan de no tener el contacto.

¿Qué situación prevés en la Post Pandemia?

Yo creo que va a haber alteraciones importantes en el área de la Salud Mental, el ser humano tarda en adaptarse a las nuevas situaciones, quizás nos hemos adaptado a la nueva situación de encierro ,de cuarentena, más de 100 días encerrados y ahora que se visualiza una nueva normalidad del ya poder salir y recuperar nuestras actividades pues se da otra vez una situación de estrés y una dificultad para poder readaptarse por decirlo así, aunque muchas veces deseo esta de ya quiero salir, pero no está tan sencillo.

¿Qué sugieres para la Post Pandemia?

Pues sí necesitamos acudir a un experto/experta en Salud Mental si tenemos alteraciones todavía de dormir, si consideramos que hay alteraciones emocionales. Cuando la situación no es tan grave, actualmente hay muchos tutoriales en internet que nos ayudan a relajarnos, nos dan ejercicios de mindfulness, nos dan ejercicios de respiración, hay yoga por internet, en fin, diversas técnicas, muchísimas técnicas gratuitas al alcance de todo mundo que nos pueden ayudar, es importantísimo hablar de cómo nos sentimos en la pandemia y cómo nos estamos sintiendo hoy en el regreso.

In memoriam Heriberto Salas Amac

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)

AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)

A LOS ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA

A LAS REDES DE APOYO AL CNI-CIG

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO y DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde la Cuenca del Valle de México, expresamos nuestro más profundo dolor por el sensible fallecimiento de nuestro compañero HERIBERTO SALAS AMAC la madrugada del 2 de julio de 2020; y el de su señora madre CATALINA AMAC CRUCES un día antes.

Para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y el orgullo de caminar a su lado en una o varias de las etapas de su trayectoria de más de 40 años dentro de la lucha sindical, campesina, social, en contra de los megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y sus obras asociadas; y la defensa del territorio, bienes naturales, cultura y autonomía de los pueblos originarios, es motivo de satisfacción el reconocimiento regional, nacional e internacional que se le ha hecho a través de las enormes e innumerables muestras de solidaridad y cariño por su irreparable pérdida.

“CON TU EJEMPLO DE LUCHA NOS ENSEÑASTE EL CAMINO Y SEGUIRLO SERÁ LA MEJOR FORMA DE HONRAR TU MEMORIA”

A petición del propio Heriberto, sus cenizas serán esparcidas en el histórico cerro de Tepetzinco, en los ejidos de Nexquipayac, en la ribera del Lago de Texcoco.

Y mientras las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) nos permiten hacer una convocatoria lo más amplia posible para darle el homenaje que él merece, con la ayuda de [email protected] iremos difundiendo aspectos relevantes de su vida y legado y compartiendo su visión y experiencias de lucha.

“Para nosotros la AUTONOMÍA es ser libres, es ser pueblo, estar con el pueblo y construir juntos OTRO MUNDO POSIBLE”

Heriberto Salas Amac (1958-2020)

“Ce cuali in útli in ilcuicac”

(Un buen camino al paraíso)

COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA

FUNDACIÓN VIDA, NATURALEZA y LEGADO DE LA CUENCA DE MÉXICO

