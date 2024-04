Por un futuro comunista

Manifiesto de la Asamblea de intelectuales socialistas *

Potentes señalamientos desde Argentina que tocan el sentir de varios de nosotros y que algunas izquierdas en México olvidaron por completo:

“Se puede apoyar toda clase de medidas que, en esto o en aquello, mejoren algo la situación de la clase trabajadora o de cualquier grupo oprimido. Pero apoyar medidas es una cosa, construir una fuerza política es otra. Y lo que hay que construir es una fuerza política revolucionaria.”

“Como muestra sobradamente la experiencia de los llamados “progresismos latinoamericanos”, la política basada en la mera gestión de un sistema social cuyas bases no se discuten y se dejan en pie, trae poco progreso, no disminuye las desigualdades de manera significativa, consigue unas pocas mejoras fácilmente reversibles, acrecienta la dependencia y prosigue la devastación ecológica”

“las desorientadas fuerzas del progresismo apenas pueden imaginar, sin mayores expectativas de concreción, ninguna otra cosa que los remedos de un Estado que brinde una mínima protección a las clases populares: la suficiente como para que no se decidan a terminar con todo. No acabar de una vez por todas con la precarización, sino retrasar sus efectos; no terminar de raíz con el hambre, sino alimentar a algunos hambrientos; no transformar las condiciones materiales para realizar la tan proclamada “justicia social”, sino hacer más tolerables las injusticias más flagrantes; pelearse (en lo posible, preferentemente por redes sociales) con algún capitalista individual, pero respetar el sistema.”

“Regresar al pensamiento estratégico, colocar al sistema capitalista en el centro del análisis, reponer los conceptos de lucha de clases, imperialismo, explotación. Las reservas teóricas e intelectuales presentes en la variopinta tradición marxista ofrecen, en la hora actual, muchos más recursos políticos y cognitivos que los fuegos de artificio de las discursividades posmodernas.”

“En buena medida, hemos sacrificado lo esencial (el silencio, la tranquilidad, el aire puro, el agua limpia, la autonomía) en beneficio de lo superfluo: los mil y un productos que nos tienta a poseer la industria de la publicidad, fuente impulsora del consumismo que motoriza la insaciable y criminal sed de ganancias del capital.”

“Lo sabemos bien: una revolución no es soplar y hacer botellas. Supone problemas ingentes, desafíos gigantes, riesgos considerables. Pero si no arriesgamos una salida revolucionaria –de esto estamos completamente seguros–, si nos conformamos con lo posible por temor a lo que parece imposible, el destino que nos aguarda será un infierno en la tierra.”

Violencia a través de la gentrificación al pueblo originario Xoco

Por Samadi Bustos// Somos el medio

Los últimos años la CDMX ha sufrido grandes cambios gracias a la gentrificación y migración de las personas a la capital del país, modificaciones que han afectado a las personas originarias de los pueblos que se ubican en la Ciudad de México, el ejemplo más emblemático es el pueblo de San Sebastián, Xoco, que se encuentra en medio de la gentrificación de la CDMX.

En la zona perteneciente al pueblo se han construido diversos edificios que gentrifican la zona: el Centro Bancomer, los centros comerciales Centro Coyoacán y Patio Universidad, la Secretaría de Educación Pública, agencias de vehículos, la Torre Mítikah; además de espacios culturales: la Cineteca Nacional, el Auto Drive Cinema Plaza Universidad, el Centro Cultural Roberto Cantoral, el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y la Sociedad de Autores y Compositores.

Violencia a través de la Torre Mitikah

La torre consiste de una edificación de usos mixtos, en donde se puede localizar un centro comercial con diversos servicios, la cual se construyó en el pueblo de Xoco, donde privatizaron la calle Real de Mayorazgo, misma calle que para los habitantes del pueblo era una calle transcurrida y una de las principales entradas al pueblo.

La investigadora y experta en el tema, Marta Olivares, comentó que la privatización de la calle fue una violencia al derecho a la consulta de los habitantes originarios del pueblo, pues la consulta se catalogó como “ejercicio de opinión”.

El representante tradicional del pueblo de San Sebastián, Xoco, Álvaro Rosales, informó que en 2018 quitaron el alumbrado público de la calle, con la intensión de que los habitantes originarios del pueblo dejaran de transcurrirla, siendo esta la calle principal que los conecta con el Metro Coyoacán, su iglesia y su panteón.

Una habitante de Xoco comentó que durante la construcción de Mitikah, se provocó que la calle Real de Mayorazgo estuviera sin alumbrado, los vecinos hicieron diversos llamados a la Comisión Federal de Electricidad y no obtuvieron respuesta, haciendo que los asaltos y robos aumentaran, y el proyecto se benefició con la privatización de la calle en el concepto de “calle abandonada”.

De acuerdo a datos el 4 de mayo del 2019, se hizo un ecocidio en la zona, con la tala de más de 100 pero el conteo oficial solo contó 64 árboles.

“En el mismo año, debido a nuestras protestas tuvimos mesas de trabajo con todas las Secretarías, y en conjunto con la Secretaria del Medio Ambiente y los Pobladores, se llevó a cabo un proyecto para la reparación de la tala.”

De acuerdo con el “ejercicio de opinión”, el proyecto ganó la consulta, sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) multó al proyecto con 40 millones de pesos, mismos que hasta el momento no han sido pagados porque el proyecto Mitikat asegura que contó con el permiso de la misma SEDEMA.

Orígenes del pueblo San Sebastián, Xoco

El nombre del pueblo Xoco tiene como significado “lugar de frutas agrarias” proveniente del náhuatl, y tiene una herencia agrícola, pues se comenta que en su territorio se contaba con huertos de frutas pertenecientes a los pobladores prehispánicos.

Uno de los habitantes originarios, en medio de una entrevista para @Somoselmedio, mencionó que en el Rio Churubusco las mujeres del pueblo iban a bañarse y lavar su ropa, hasta que a inicios de 1960 fue entubado el río.

Aseguró que varios habitantes del pueblo se dedicaban a fabricar ladrillos y que los hornos en donde los cocían se encontraban ubicados en donde hoy se encuentra ubicada la Cineteca Nacional, en donde con su construcción fueron retirados del lugar, dejando a varias familias sin su trabajo, mismo en donde había familias que tenían décadas dedicándose a la fabricación de ladrillos.

“Por comentarios de vecinos mayores que yo, sé que en Xoco se producía gran cantidad de hortalizas y flores, y en lo que ahora es Mitikah, existió la granja “Yipa” donde cultivaban árboles frutales y permitían a los niños entrar a cortar fruta, después ahí estuvo durante años el AutoCinema”.

El pueblo ha tenido varios lugares históricos que hoy solo quedan en recuerdos para sus habitantes, quienes han vivido ahí desde su nacimiento e incluso el nacimiento de sus ancestros, sin embargo, aun existen familias y personas que están dispuestas a luchar y mantener viva las tradiciones.

La gentrificación contra las tradiciones del pueblo

Las familias que se mantienen en el pueblo, que son alrededor de 200 familias originarias, se han mantenido en unión organizando sus actividades y fiestas patronales, manteniendo sus tradiciones a pesar de estar sufriendo gentrificación, y siguen festejando a su santo patrono, el día 20 de enero y 20 de abril de cada año.

Durante las fiestas hacen peregrinaciones por las calles del pueblo, en donde la figura de San Sebastián es acompañada de Santos invitados de otros pueblos, con música de banda, danzantes, chínelos, toritos, quema de cohetes y la compañía de la gente, en estas actividades y festividades los habitantes de las City Towers atacan y agreden de manera física y verbal a los originarios del pueblo.

De acuerdo a las declaraciones de vecinos, el año pasado, al transcurrir por las calles del pueblo de Xoco, desde los edificios construidos a los alrededores, los nuevos habitantes, lanzaron huevos, vidrios, agua, entre otras cosas; con la intención de perjudicar su tradicional fiesta y recorrido, luego, a través de las redes sociales, se vieron comentarios despectivos y ofensivos en contra de la tradición y de las personas originarias del pueblo de Xoco, y eran llamados ignorantes por festejar al Santo Patrono, San Sebastían.

A pesar de la violencia a la que se están enfrentando las personas como pueblo originario en una Ciudad gentrificada, se han mantenido unidos y siguen en lucha por hacer valer su reconocimiento, sus tradiciones y su pueblo.

En el año 2020 varias de las personas defensoras del territorio se inscribieron para participar como representantes del pueblo en la Comisión de Participación Comunitaria, lueo, en febrero del 2021 se crea la Asamblea Ciudadana del Pueblo Xoco, en donde conjuntamente con el pueblo defienden su territorito, pero los resultados no han sido favorables y pareciera que la ciudad está devorando las tradiciones, y se está apropiando de un territorio que no les pertenece.

“Nuestro enemigo no es sólo Mitikah, lo son también SEDEMA, SEDUVI, Alcaldía Benito Juárez, SEMOVI, todas las Secretarías que autorizaron la construcción y, en lugar de defender al Pueblo, siempre estuvieron para proteger los intereses de esta inmobiliaria.”. (Extracto)

Huelga de trabajadores de Amazon en Reino Unido por salarios y reconocimiento sindica

Amazon emplea a 75.000 personas en el Reino Unido. Los trabajadores del almacén de Coventry comenzaron el martes 1 de marzo una huelga de 48 horas por aumento salarial y por el reconocimiento de su sindicato, enfrentando a la compañía que niega la organización de sus trabajadores en todo el mundo.

Alrededor de 1.400 trabajadores del almacén de Amazon en Coventry, en el centro de Inglaterra, se declararon en huelga. La acción se produce tras la presentación de una solicitud de reconocimiento sindical obligatorio por parte de los miembros del sindicato GMB ante el Comité Central de Arbitraje (CAC). El CAC, es el organismo legal que se encargará de determinar si más de la mitad de los trabajadores de Amazon en Coventry son miembros del sindicato GMB.

En caso de que más del 50% de los trabajadores se encuentren afiliados, Amazon debería reconocer formalmente al sindicato, mientras que si el CAC determina que el sindicato representa más del 40% pero menos del 50% de la fuerza laboral se hará una votación para definir la organización sindical.

En caso de ser reconocida la organización sindical en Coventry, sería una novedad para los trabajadores de la empresa en todo el mundo. Amazon, propiedad de Jeff Bezos, la segunda persona más rica del mundo, lleva adelante una abierta política antisindical, que incluye la persecución a los activistas, la contratación de estudios de abogados para amedrentar a los trabajadores y la extorsión dentro de las plantas para evitar que se organicen.

En Gran Bretaña, la lucha de Amazon también incluye la pelea por aumento de salarios. El Reino Unido ha experimentado en los últimos años una oleada de huelgas por la perdida salarial ante la inflación que incluyó a sectores clave como puertos, transporte, energía, salud y educación.

Amazon emplea a 75.000 personas en el Reino Unido, lo que lo convierte en uno de los diez principales empleadores del sector privado.

La empresa que es cuestionada por parte de sus trabajadores en todo el mundo por las condiciones de trabajo, la persecución y espionaje, bajos salarios y largas jornadas, ha venido sintiendo el impacto de los esfuerzos de sindicalización en todo el mundo. En 2022, los trabajadores de un almacén de Amazon en la ciudad de Nueva York votaron a favor de formar el primer sindicato de la empresa, lo que se convirtió en un ejemplo que impulsó el intento de organización en otras plantas de todo el país.

Dice mi padre que puede leer

en las manos del pueblo el destino

y que no hay asesino ni rey

que le pueda marcar el camino

que va a recorrer.

Alfredo Zitarrosa

