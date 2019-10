Encuesta entre amigos

Realicé una breve encuesta entre mujeres y hombres de diferentes edades, para saber su opinión en referencia al derecho que tiene el hombre de decidir ante un aborto, dado el caso de un muchacho estadounidense que demandó a la clínica donde su novia fue a abortar y que referí en mi artículo del viernes 4 de octubre https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/estoy-aqui-por-los-hombres-que-realemente-quieren-tener-su-bebe-derechos-del-hombre-ante-el-aborto/.

Entre los hombres, uno de 40 años dijo que nunca había pensado que él tuviera derecho a decidir en referencia al aborto, que está totalmente de acuerdo con el chavo ya que los hombres sí tienen derecho sobre el nacimiento del bebé del que son padres, y que, quizá, fuera necesario obligar a la mujer a tener al bebé y después que se les entregue si ella no lo quiere; una amiga en sus 50 expresó que es difícil porque no sólo son los derechos de la madre, sino los del padre y del bebé; añadió que hay casos insólitos de niñas embarazadas por violación donde está fuera de toda discusión este derecho del padre; un compañero médico de mi generación comentó que es muy interesante que se haga copartícipe al hombre de esa decisión de la misma forma en que se le exige hacerse responsable del embarazo y la manutención, que es válido que ejerza su derecho a la paternidad aunque él no sea quien cargue con el embarazo, pero si con la responsabilidad. Una amiga comentó que es un tema interesante y controversial ya que son tres personas, y dos en situación de decidir la vida o muerte de uno con un aborto, cada uno con sus derechos y obligaciones, y el bebé aún sin voz ni voto, pero presente, que hay que trabajar más en prevenir el embarazo a todos los niveles y que la opinión de los dos involucrados deben ambas ser válidas y respetables.

Una amiga comentó que para ella el aborto es el peor asesinato a sangre fría que puede haber pero que también cree en sus derechos como mujer y luchará por ellos hasta la muerte; que ningún hombre puede decidir sobre su cuerpo hasta el día que él tenga la menstruación cada mes, se embarace por nueve meses y tenga que sufrir las consecuencias hormonales, humanas y de conciencia que todo el proceso de estar embarazada implica. Considera que ningún padre puede decidir o alegar sus derechos porque volveríamos al punto de no permitir ejercer el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo; otra amiga comentó que se reserva su opinión al respecto.

Esta encuesta la estamos planeando de una manera profesional para llegar a opiniones válidas de los diferentes sectores sociales y de edad, debido a que no tuve oportunidad de preguntar a hombres jóvenes en el rango de 18 a 22 años de edad como del que se refirió el artículo que menciono.