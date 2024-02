Dos veces un 9 de febrero para The Beatles

La banda británica The Beatles se conformó en 1960; el 9 de febrero de 1961 se presentó por primera vez en el club The Cavern en Liverpool, de un total de 264. En 1964, también un 9 de febrero hace su primera de tres presentaciones en Estados Unidos en el show de Ed Sullivan con un récord de audiencia de 73 millones de espectadores.

¿Qué huella dejaron los Beatles para quienes lo vivieron en tiempo real? ¿Y las generaciones posteriores podrán entender lo que significaron, lo que inspiraron con sus canciones, su estética y su frescura? La frase de John Lennon captura la esencia de su época, el fenómeno mundial e inmortal que marcó para siempre el curso de la historia, cuando el mundo occidental estaba a punto de vivir una de las revoluciones más radicales e importantes que ha experimentado la humanidad: cito: “Todos de nuestra generación estábamos en este barco en los 60, un barco que iba a descubrir el nuevo mundo. Y los Beatles estaban en la proa de ese barco”, termina cita.

Si quieres recordarlo o enterarte, te recomiendo el libro del escritor inglés Craig Brown “1,2,3,4 Los Beatles marcando el tiempo, libro profundo sobre el éxito y el fracaso, donde Brown reinventa el arte de la biografía, y que ha sido galardonado en Inglaterra con uno de los premios en el ámbito mundial, más prestigiosos el Samuel Johnson Price, o Baillie Gifford de No Ficción y ser definido como el mejor libro de no ficción del año en el ámbito anglosajón: 1,2,3,4 The Beatles in time. Ahora disponible en español.

Esta maravilla de libro narra, desde la perspectiva de diferentes personas, anónimas y conocidas, que lo vivieron en carne propia, que lo vieron nacer, crecer, explotar, madurar y transformarse… hasta desaparecer; plagado de anécdotas, capítulos memorables y desconocidos que configuraron la historia del grupo, de confesiones, de momentos estelares o situaciones inverosímiles, con comentarios y opiniones de todo tipo de personas que vivieron bajo el cielo Beatle durante una década, aderezado con enormes dosis de humor e ironía británica, documentado con rigor periodístico y verosimilitud, libro imprescindible para los amantes de los “fab four”, los cuatro de Liverpool ahora en este libro único y definitio 1,2,3, 4 Los Beatles marcando el tiempo de Craig Brown.

