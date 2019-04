Los derechos de los niños

Aunque en una forma abusiva e inescrupulosa, el día del niño se ha tomado ya como una fecha que incita a un consumismo atroz, mañosamente dirigido a los pequeños y a los padres por medio de los medios de comunicación, existen antecedentes interesantes que vale la pena tomar en cuenta con respecto a la fecha.

Correspondió a la señorita Eglantyne Jebb (1876–1928), fundadora de la Unión Internacional para el Bienestar del Niño y de la Caja Británica de Ayuda al Niño, el mérito de proponer por primera vez la Declaración de los Derechos del Niño, conocida también como Declaración de Ginebra. Uno de los aspectos sobresalientes en dicho documento es que, tanto los hombres como las mujeres de todas las naciones, debían reconocer que la humanidad tiene que dar al niño lo mejor de sí mismo. Después de haber sido declarados, se acordó dedicar en cada país un día del año para festejarlos.

En México, durante 1924, se señaló como fecha el 30 de abril, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos. En 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución a través de la cual se establecería, con el fin de promover anualmente, un día consagrado a la fraternidad y entendimiento entre las niñas y niños del mundo entero. El organismo encargado para desarrollar ese proyecto fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Desde entonces, son más de cien los países los que celebran, a pesar de que la fecha estipulada varía de acuerdo al lugar. Mundialmente se considera el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño.

La Declaración consta de 54 artículos y vienen agrupados y enumerados de la siguiente forma: Derecho a la Igualdad; derecho a la protección; derecho a la identidad y a la nacionalidad; derecho a tener una casa, alimentos y atención; derecho a la educación y atención al disminuido; derecho al amor de los padres y la sociedad; derecho a la educación gratuita y a jugar; derecho a ser el primero en recibir ayuda; derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación; derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los pueblos. Sin embargo, la misma Unicef, en una paradoja incalificable por su alcance, también publicó un informe reciente con estadísticas sorprendentes: 640 millones de niños y niñas carecen de una vivienda adecuada; 500 millones de niños y niñas no tienen acceso al saneamiento básico; 400 millones de niños y niñas no consumen agua potable; 300 millones de niños y niñas carecen de acceso a la información (televisión, radio y periódicos); 270 millones de niños y niñas no tienen acceso a servicios de atención de la salud; 140 millones de niños y niñas (la mayoría estas últimas), nunca han acudido a la escuela; 90 millones de niños y niñas sufren graves privaciones de alimentos. Incluso alrededor de 700 millones de niños y niñas padecen de por lo menos una o más de estas privaciones. Pero la pobreza no es exclusiva de los países en desarrollo. En 11 de 15 países industrializados, la proporción de niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos durante los últimos años ha aumentado.

El ofrecer juguetes, por parte del gobierno de México es francamente insuficiente para aliviar siquiera un poco la situación de pobreza, abandono y desinterés que sufren millones de infantes. Por eso, aunque el día del niño constituye un deber de festejar dignamente a los pequeños, es necesario entender que no bastan solamente 24 horas o una fecha para reconocer las necesidades y requerimientos de los niños. Dadas las condiciones actuales del mundo, urge que los 365 días del año se tome conciencia del complejo estado de las cosas y hagamos cotidianamente, un día de las niñas y de los niños.