Juicio y remoción

Durante la Semana Santa decidí descansar hasta de la lectura de la prensa y de la vista de la televisión. Incluso me tomé dos días extras para regresar a casa con mayor tranquilidad en el tráfico carretero. Pero lo que me encontré, al revisar lo que sucedió en estos días, me intranquilizó al extremo.

Cada vez son más los comentaristas que han decidido subir la voz y radicalizar la crítica a los hechos y dichos del Presidente. Cierto es que el mismo Amlo se ha encargado de que así sea, con sus calificativos simplones a sus adversarios, pero la crispación del discurso contra el Presidente, un día sí y el otro también, ha llegado a los extremos de la denostación, que no debiera merecer tal investidura.

Cuando el Presidente tiene la ocurrencia de solicitar al Rey de España que pida perdón por los excesos de la conquista, o redacta un memorándum para abrogar la “mal llamada reforma educativa” violando la Constitución, o afirma que primero está la justicia antes que la ley, o que la paz es un asunto promovido por los conservadores, dan ganas de subirse al ring y sumarse a la crítica fácil de tan tremendas barbaridades.

Ya en un blog anterior escribí al respecto que “Duele que a nuestro Presidente le digan tantas cosas, pero quizá más duele que, teniendo las mejores intenciones, el Presidente se exponga tanto y cometa tantos yerros. Ojalá el parlamento abierto al que se convocará sobre la revocación del mandato llegue a otras conclusiones en el Senado: que no sea solicitado por el Presidente sino por el pueblo y que no sea al tercer año, sino cuando se requiera, o de preferencia al cuarto año. Además, por supuesto, que se pongan por fin causales que justifiquen no sólo la renuncia del ejecutivo sino, además del juicio político por traición a la Patria, la remoción por incapacidad moral, psicológica o física”.

Como se puede ver he estado tentado a pensar que nuestro Presidente no tiene todas las facultades físicas o mentales que se requieren para el cargo. Y ahora, al regreso de vacaciones, después de evitar el contacto con las noticias, la primera impresión que tengo es que nuestro Presidente está perdiendo sus facultades mentales.

Ya sé que muchos le han dicho loco y que es un peligro para México. Jamás lo creí en el sentido político en el que se hacían esas afirmaciones. Mi impresión de hoy es sincera y busca tener consecuencias prácticas, es decir, ¿qué tal que nuestro Presidente, además de estar enfermo del corazón, también esté perdiendo sus facultades mentales, y qué hacemos en el caso de que así sea?

Por supuesto que carezco de la licencia para diagnosticar el perfil psicológico de alguien, aunque en el caso de Amlo llama la atención que piense y actúe como si estuviera haciendo historia a cada momento. Tampoco son desdeñables las ocasiones en que nos habla de béisbol cuando lo que se le preguntó fue otra cosa. O cuando de plano se le va la onda… O muchos otros episodios que demuestran que vive una realidad distinta a la del resto de los mexicanos, como su lucha permanente contra los conservadores y los fifís, especies de la historia política del México del siglo XIX.

Tampoco me dedico al protocolo ni a las relaciones públicas pero no deja de ser notorio el cambio permanente del peinado o de otros elementos de su atuendo personal. El hecho es que el estado de su salud física no deja de estar presente en todas las pláticas y encuentros sociales o familiares. Que si el infarto que sufrió no lo ha mermado en su condición general, que si su cerebro no siempre tiene la oxigenación adecuada, etcétera. Y como jamás tendremos el diagnóstico médico del profesional que lo atiende, viviremos en la eterna especulación y con el Jesús en la boca, puesto que si no se cuida con el personal suficiente en sus giras, es de suponer que tampoco sigue las indicaciones del médico para manejar su estado de salud.

Por lo demás, parece que el estado mental de un dirigente político forma parte del problema de la legitimidad de la fuerza que representa. Ahí está el caso de Maduro que, aunque le hablen los pajaritos de Hugo Chávez, la fuerza del ejército lo sostiene.

Todo esto viene al caso porque el martes 23 de abril la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ampliar los delitos para enjuiciar al Presidente de la República. Ahora se propone incluir los delitos electorales, la corrupción, la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro y la trata de personas. Además que del dictamen se retiró la mención a los legisladores, lo que generó la confusión sobre el fuero, opino que el momento es propicio para introducir también la remoción del Presidente por las causales de incapacidad moral, física o psicológica.

Nadie duda de las buenas intenciones de Amlo para acabar con la corrupción y la inseguridad en el país, así como para ayudar a los pobres y los necesitados. Lo que cada vez más se pone en duda es la eficacia y cordura de muchas de sus medidas y, sobre todo, de sus decires.

Por eso si en sus mañaneras y banqueteras continúa con sus fantasías de enfrentar a los conservadores, o con las comparaciones de su pueblo con las mascotas, y otras que ni vale la pena citar, ya no habrá que indignarse sino tratarlo como el mismo dice, con ternura.