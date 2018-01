EPN no entiende

Poco dispuesto a la crítica, ya que arma escenarios a modo para que lo aplaudan a pesar de sus dislates verbales y sus aparentes logros en algunos terrenos, Enrique Peña Nieto dijo en su natal estado de México que no “entiende los señalamientos a veces irritantes, muy duros y lapidarios en redes sociales”.

Señaló, además, que sus tareas son “reconocidas por analista externos” (sic desorientado) y afirmó que reivindica su derecho a levantar la voz para difundir los logros alcanzados (sic que recuerda su dos por ciento de aumento al PIB en todo su sexenio).

Quien ha erogado más de 46 mil millones de pesos en propaganda, y sigue adelante con un gasto inútil, superando incluso lo que le aprueba cada año el legislativo, parece no entender que si alguien tiene una voz magnificada en este sexenio es el ejecutivo. El cual, por cierto, no ha cumplido con las metas que se propuso al inicio de su gestión. Más bien ha defraudado a la inmensa mayoría de la población, incluyendo empresarios, ya que la inflación es muy grave, tanto que los industriales se quejan de la subida del gas en 400 por ciento.

En la inseguridad, instituciones oficiales, documentan que 2017 fue el año con más homicidios dolosos (más de 23 mil). Y la corrupción, a la cual Enrique dijo que atacaría frontalmente con organismos autónomos no ha dado los frutos esperados, aunque como en ninguna otra administración hay una decena de gobernadores en la cárcel de lo que presumía sería la nueva clase política que transformaría el país. Y hay varios que han sido protegidos contra todo: Rodrigo Medina, Humberto Moreira y el todavía no extraditado César Duarte.

El día de su queja, inauguró un tramo de carretera al lado de Don Socavón, Gerardo Ruiz Esparza. Hay que recordarle a este señor que no paga en las autopistas, que las mismas en todo el país subieron sus tarifas y que la gasolina también aumentó.

Quejarse de las redes sociales, casi imposibles todavía de someter a los dictados de los poderosos, demuestra lo que decía The Ecomist acerca de Peña Nieto: “No entiende que no entiende”. Máxime que aseguró no se meterá en la elección de este año y ya envió a su equipo a manejar la campaña de Pepe Meade.