La baja inversión pública mantiene estancada la economía

De 2008 a 2016 la Formación Bruta de Capital Fijo, es decir la inversión, solo ha crecido al 1.2 por ciento promedio anual (p.a.). Dentro de ella, la que muestra mayor crecimiento ha sido la inversión privada, que creció a 2.7 por ciento (p.a.), mientras la inversión pública muestra una caída de 3.7 por ciento p.a. De representar la inversión pública 24.3 por ciento de la inversión total en 2008, pasa solo a ser 14.5 por ciento de dicho total en 2106. Ello es resultado de la política de austeridad fiscal predominante encaminada a reducir las presiones sobre precios, como para ampliarle las opciones de inversión al sector privado. Dicha política no solo reduce la participación del Estado en la economía, e incrementa la del sector privado (con las consecuencias de mayor privatización de la infraestructura, de los sectores estratégicos, y de los servicios públicos), sino que también frena el crecimiento económico, la generación de empleo y reduce el crecimiento potencial de la economía. Ello nos condena a menor crecimiento futuro, así como a mayores presiones sobre el déficit de comercio exterior, como sobre el tipo de cambio y precios y a mayor desigualdad del ingreso y la riqueza.

La inversión pública en términos reales en 2016 muestra una caída de 20 por ciento respecto a la inversión que el sector público realizó en 2014, y el problema es que se anuncian nuevos recortes presupuestales para alcanzar el superávit fiscal para cubrir el pago de la deuda pública incrementada, y más por el alza de la tasa de interés y la devaluación del peso, que encarece el costo de la deuda externa. El gobierno se preocupa por ser buen pagador y ser bien visto por las calificadoras internacionales de la deuda para que no le aumenten el riesgo país, a costa de restringir la inversión pública y el gasto en educación, salud y demás servicios públicos (menos en las fuerzas armadas y policías estatales y federales), comprometiendo el crecimiento económico, como el bienestar de la población. Aumenta el presupuesto para contener el descontento creciente que generan las políticas predominantes, en vez de satisfacer las demandas sociales y de empleo de la población para evitar dicho descontento.

Por más recortes presupuestales tendientes a aumentar el ahorro para el pago de la deuda y para disminuirla, no lo consigue, pues la deuda pública sigue creciendo. De 2012 a 2016 la deuda pública interna trae un crecimiento en términos reales de 6.9 por ciento p.a. y la deuda externa ha crecido en 7.9 por ciento p.a., y en cambio el PIB solo lo ha hecho en 1.7 por ciento p.a. (Todos son datos obtenidos del Inegi y de la SHCP).

La política fiscal de austeridad no reduce el monto de la deuda, pero si contrae la actividad económica, compromete el crecimiento futuro y acentúa la privatización y extranjerización de la economía, subordinando cada vez más al Estado a las decisiones del gran capital, por lo que menos capacidad tiene para atender y satisfacer las demandas de las grandes mayorías de la población.

Al disminuir el gasto e inversión pública, la economía pasa a depender de las decisiones de inversión del sector privado, así como del consumo de la población, y de las exportaciones. Ya hemos visto que la inversión privada, si bien crece más que la pública, no lo hace a un ritmo que reactive la economía, y ello debido a que el mercado está contraído, tanto por el menor gasto público, como por el bajo crecimiento del consumo, derivado de los bajos salarios, como de la creciente desigualdad del ingreso. A ello se suma la desaceleración de las exportaciones, debido al bajo crecimiento del comercio mundial y de la economía de Estados Unidos (EU). Ahora, ante las políticas proteccionistas que instrumentará el nuevo gobierno de EU, las exportaciones caerán más y con ello la economía nacional, debido a que no tenemos factores internos que impulsen el crecimiento. No hay perspectivas de que aumente el gasto e inversión pública, sino todo lo contrario, seguirán cayendo, así como el consumo, debido a la caída del poder de compra derivado de la inflación y los bajos salarios y el subempleo, y el sector privado ante ese contexto de menor consumo, menor gasto público y caída de exportaciones, no incrementará la capacidad productiva, recreándose, por lo tanto, el estancamiento económico en que hemos estado.