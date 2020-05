Por desinterés y falta de seriedad de diputados, Tlaxcala en omisión por Fiscalía: Pérez

Por falta de interés y seriedad de los integrantes de la LXIII Legislatura local, Tlaxcala es una de las tres entidades federativas del país que están en omisión legislativa al no permitir la conformación de la Fiscalía General del Estado, advirtió la diputada federal Claudia Pérez Rodríguez.

La secretaria de la Comisión de Justicia de la LXIV Legislatura federal, en entrevista vía telefónica, calificó de “obsoleta” a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE), por ser una institución que aún depende del gobierno estatal en turno, lo cual impide su correcto funcionamiento, amén de que esa figura ya no se ajusta a las disposiciones constitucionales federales.

“Solo tres estados falta una conformación en la materia, como Baja California Sur, Tlaxcala e Hidalgo que no tienen fiscalía y la cual es más transparente porque no es una oficina del Ejecutivo, que no depende de los amigos, no les aplicó la ley y les hago favores, sino que sea realmente un órgano independiente que procure justicia”.