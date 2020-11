PES postulará candidatos a todos los cargos de elección en disputa en el 2021

El Partido Encuentro Solidario (PES) aseguró que cuenta con los cuadros y liderazgos necesarios para competir por todos los cargos de elección popular que están en disputa el próximo año tanto en el ámbito local como federal, por lo que aseguran que, incluso, tendrán abanderado a la titularidad del Ejecutivo estatal.

Este lunes, en conferencia de prensa en la que estuvieron integrantes de la dirigencia estatal y representantes de la Comisión Política Nacional de este nuevo instituto político confirmaron que, de acuerdo con la legislación electoral, tanto general como local, no pueden coaligarse, pero a pesar de ello tendrán candidatos a la gubernatura, a las 25 diputaciones locales y a las tres federales, a los 60 ayuntamiento y las 299 presidencias de comunidad.

De ser así, el partido que preside el ex diputado federal perredista, Alejandro Martínez Hernández tendrá que reunir al menos mil 596 candidatos, pues se requieren integrar fórmulas de regidores, propietarios y suplentes, así como en el resto de los cargos, salvo la gubernatura.

En este cónclave, los comisionados políticos nacionales Marco Antonio Ortiz, Luis Tovar y Marco Antonio Rico respaldaron el trabajo del dirigente estatal del PES, con el cual confiaron en que no solo logrará el 3 por ciento de la votación y mantener su registro, sino que en Tlaxcala tienen la fuerza necesaria para alcanzar el 10 o incluso un porcentaje mayor.

Para ello, coincidieron que además de lograr candidatos a los diferentes cargos por consensos y unidad, deberán postular liderazgos sociales locales, con representatividad, que promuevan y defiendan una agenda política plural, progresista y en defensa de la familia.

El líder estatal del PES, Alejandro Martínez enfatizó que sus postulantes tendrán que salir a caminar y a hacer el toque de puertas hasta donde la pandemia lo permita, para generar propuestas de políticas públicas con la gente y no desde el escritorio.

“Tenemos que hacer política diferente, a ras de piso y estar con los ciudadanos, que ellos hablan y decidan, pero si queremos candidatos que trabajen todos los días para mostrar que tenemos propuesta y proyecto”, subrayó.

Insistió en que su principal labor antes del inicio del proceso electoral local el próximo 29 de noviembre, ha sido el de diferenciar al PES del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), que, si bien comparten algunas ideologías, tomarán rumbos distintos durante las campañas.

Por su parte, Marco Antonio Ortiz sostuvo que van a elegir a los perfiles más competitivos salidos desde la base social, aunque no precisó cuál será su método de selección, pero “estamos a tiempo para analizar todo lo que convenga no a las personas, no a los dirigentes, sino al proyecto que tenemos a favor de México y de Tlaxcala”.