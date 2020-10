Extitular de la CGE complicó problema de plaga en Malinche; no rindió informe, reprochan comunidades

Integrantes de comunidades de las faldas de la Malinche reprocharon que el ahora ex titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández, no haya rendido un informe previo sobre los daños reales causados por plaga de descortezador, los avances del combate ni del volumen de madera extraída; además, informaron que tras la salida de esta persona de esa dependencia, los trabajos de saneamiento están detenidos.

Este martes, el gobierno del estado dio a conocer el nombramiento de David Guerrero Tapia al frente de la CGE, por lo que para algunos pobladores es resultado de la última reunión realizada con representantes de los tres órdenes de gobierno, “donde se vio necesario el cambio, pues se requería en ese puesto un perfil más conciliador, facilitador y de gestión”.

Mientras que para otros, “con su separación de ese cargo, Flores Hernández se desatiende de un problema que dejó botado; extraoficialmente se tuvo conocimiento que aspira a una candidatura y que renunciaría”.

Por lo pronto, este enroque en la CGE ya tiene un primer efecto, pues afirmaron que el permiso de saneamiento otorgado a una comunidad de Chiautempan, se encuentra a nombre de dicha dependencia, pero aparece el de Efraín Flores como titular de la misma.

“El miércoles de la semana pasada las empresas se presentaron para trabajar, pero en este momento no puede extraer la madera porque no tienen las remisiones de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Ante el cambio de funcionario, los documentos se deben actualizar para que los trabajos puedan continuar”, indicaron.

Si en este momento –apuntaron– se derriban árboles dañados, al permanecer a la intemperie en espera de contar con las autorizaciones, la madera se humedece con la lluvia y pierde valor comercial. “Ese egoísmo por parte de Efraín Flores ha complicado todo esto, pues ya no se hará responsable del problema y lo deja al que viene”.

Nunca presentó un informe para dar a conocer la cantidad de madera extraída, ni la superficie saneada. “El primer permiso fue obtenido a mediados del mes de julio de este año, por 35 mil metros cúbicos, pero los trabajos comenzaron casi un mes después, solo con una empresa designada por la CGE y presentada ante las comunidades el 28 de agosto”.

Señalaron que a partir de las movilizaciones y trámites administrativos, la dependencia “dio chance” a que otras compañías se incorporaran a las labores, por lo que el miércoles de la semana anterior ingresarían otras tres. Los precios de venta de los troncos también fueron establecidos por Ecología, “de 250 pesos para la madera en rollo y 200 pesos en leña”.

-¿Les convienen esos precios?

-No peleamos tanto el precio, sino el programa de restauración integral, porque a la fecha no lo hay, ni una prevención ni saneamiento. Todo el dinero que nos den no va a alcanzar sino se tiene ese plan, por eso lo que más nos interesa es la recuperación del bosque.

Además de que no se cuenta con una estrategia preventiva –subrayaron–, tampoco hay una estimación del avance de las brigadas ni del plazo para controlar a esta plaga, tampoco hay datos precisos sobre la afectación real ni de pronósticos en caso de continuar a este ritmo.

Realzaron la importancia de un programa de restauración porque, de inicio, todas las ramas que son derribadas quedarán sobre el suelo, pero cuando inicie la temporada fuerte de incendios forestales, serán un factor de riesgo.

No existe un plan de reforestación adecuado –añadieron–, pues “no solo se trata de sembrar arbolitos”, ya que por ser la Malinche un área natural protegida, “lo mejor es sacar la semilla de las plantaciones que están mostrando resistencia a la plaga. Lo que va a pasar es que nos van a mandar árboles quién sabe de dónde y tal vez algunos sean más susceptibles a enfermarse o a que les vuelva a dar el descortezador”.

Es un problema “bastante fuerte” en el que las comunidades originarias deben intervenir a través de sus profesionistas y especialistas competentes, insistieron.

La fauna se desplaza hacia las poblaciones

-¿Cómo están enfrentando a diario esta situación?.

-Todos los días, tenemos el problema aquí, en los patios de las casas.

Además –resaltaron–, debido a que el descortezador seca los árboles, ya son mil hectáreas o mil 500 afectadas, “ya son bosque perdido”, no hay nada qué hacer; pero al mismo tiempo está provocando el desplazamiento de especies vegetales y de fauna.

“Ahí, en esas arboledas vivían halcones, águilas, aguilillas, lechuzas, conejitos y coyotes, entre otros animales; ahora se quedan sin hogar y están bajando a las poblaciones, donde las aves ya quieren hacer nido; están en peligro de ser atacados a pedradas o matados por la misma gente, al igual que los coyotes que vivían tranquilos en ese ecosistema”.

Todo el entorno se encuentra en riesgo por la plaga de este escarabajo y no hay certeza del daño real, que haya un combate eficaz ni de que termine pronto, mucho menos de que el programa de restauración diseñado y presentado por las comunidades, sea integrado, expusieron con preocupación.

La propuesta comunitaria contiene cinco ejes –mencionaron–; el primero es el saneamiento integral, a través de la prevención y reparación correcta del perjuicio causado; el segundo es el manejo adecuado de combustibles forestales para evitar incendios y, el tercero, es la restauración con zanjas-bordo contra la erosión del suelo y para propiciar la captación de agua, así como con acciones de reforestación que incluyan a la especie ‘pino encino’ y la colecta de semilla de la zona para mejoramiento genético.

El cuarto es la integración de grupos y comités de vigilancia con participación de pobladores y el quinto es la educación ambiental y aprovechamiento sustentable de recursos, a fin de que las y los habitantes se involucren en el cuidado del bosque, para atender brotes de enfermedades e incendios en forma rápida.

Por otra parte, precisaron que estas poblaciones promovieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de la CGE, por la tala de árboles sanos. “Supimos que esa dependencia contrató a un técnico y a una empresa para hacerlo, bajo el pretexto de la plaga”.

“En agosto pasado, realizaron el derribo en la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, en una superficie de aproximadamente media hectárea. Por eso, esté quien esté al frente, la CGE debe responder”.

El dueño del predio se enteró que los árboles sanos habían sido talados, “porque querían hacer una brecha para contener al descortezador, a ese insecto con alas que puede desplazarse a través del aire; o sea, esa abertura no serviría de nada”, realzaron.

Sin voz ni voto

Por toda esta situación –enfatizaron–, desde un inicio se pidió el respeto a la autonomía de las comunidades para la realización de acciones de saneamiento, aunque se tiene por entendido que no es de manera total, ya que la Malinche es un Parque Nacional. Sin embargo, “una mala gestión para resolver este problema está ocasionando otros mucho más graves, porque la plaga avanza”.

Confiaron en que el nuevo titular “retome pronto los trabajos y se hagan mucho mejor”, pues solo mediante oficios presentados ante las dependencias y manifestaciones de protesta es como las poblaciones han sido consideradas, “de lo contrario estuviéramos excluidas totalmente de esto, ahora hay apertura pero aún sin voz ni voto”.

Sabemos de nuestras responsabilidades pero también de nuestros derechos –acentuaron–; nos sumamos, presentamos un proyecto y propuestas de empresas; no nada más estamos reaccionando; los gobiernos deben permitir el diálogo y encontrar otras formas de resolver los problemas conjuntamente, para resolverlos de manera rápida y eficiente

Advirtieron que si la restauración no es considerada, el problema crecerá porque se avecinan los incendios, la erosión y la escasez de agua que afectará a toda región de Tlaxcala y Puebla. “La renovación del bosque no será en 25 o 30 años”.

También se corre el riesgo de que pobladores hagan el cambio de uso de suelo forestal a agrícola; “estamos concientizandolos de que deja más el bosque que un terreno de labor, pero no todos podemos entenderlo, aunque está prohibido, pero por falta de apoyo institucional no se puede hacer más”.

El descortezador afecta a municipios como Cuaxolmulco, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan, Tetlanohcan, Teolocholco, Acuamanala, Papalotla, San Pablo del Monte, Contla, San José Teacalco y Tlaltelulco, “pero ya empieza en Huamantla e Ixtenco”.

Los integrantes de estas comunidades, quienes pidieron mantener en reserva sus nombres, ya que no hay un representante asignado ni su movimiento es con fines políticos, remarcaron que esperan que el nuevo coordinador de Ecología “tenga voluntad con las poblaciones y que no actúe de manera unilateral, siempre debe haber comunicación, nosotros siempre estamos dispuestos a sumar esfuerzos”.