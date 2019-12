En Tlaxcala crece la industria ‘alegremente’ sin monitoreo real de descargas tóxicas: expertos

Tlaxcala es uno de los estados más dinámicos en materia industrial en México, donde las empresas “crecen alegremente sin ningún monitoreo real” de las descargas tóxicas en la cuenca Zahuapan-Atoyac; además tiene basura fabril enterrada y es invadido por “mega granjas” contaminantes, sentencia el científico Andrés Barreda Marín a la llegada de la Caravana Toxitour a la descarga del corredor industrial Quetzalcóatl en la comunidad de Villalta, municipio de Tepetitla.

El científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de los coordinadores de este grupo conformado por eurodiputados y senadores estadounidenses; toxicólogos, especialistas, activistas, representantes de la iglesia Luterana, ecologistas y observadores internacionales, experimentados “en actos arbitrarios que cometen compañías transnacionales” y –sostiene– van a armar un escándalo en la Unión Europea”.

La Caravana Toxitour seleccionó seis puntos de contaminación considerados “muy graves” en el país, incluyen ríos con descargas y donde “mucha gente está muriendo y no entendemos por qué no se investigan a fondo estos lugares, porque detrás de esto hay redes de corrupción tremendas”.

Barreda Marín lanza este reproche al pié del Zahuapan-Atoyac, en Villalta, Tepetitla, con 18 mil 725 habitantes, de los casi tres millones que habitan en la ribera de la cuenca degradada, indica Isabel, lugareña y madre de Zelma, la mujer joven que murió de leucemia atribuida a las sustancias tóxicas derramadas en este afluente.

El investigador puntualiza que los acuerdos comerciales de México con otros países han ofrecido sobre todo un “paraíso industrial” y autoriza a las transnacionales “verter al río o emitir al aire lo que quieran, y les dicen, aquí nos vamos a hacer tontos, van a tomar el agua que quieran y la gente se va a morir, no vamos a registrar nada, no va a tener saldos ni costos, van a producir como en ningún otro lugar en el mundo, van a obtener ganancias extraordinarias, van a explotar a trabajadores y a la naturaleza como no se les permite en ningún otro país”.

En este que es el cuarto punto del trayecto por la República, reafirma que el país “importa sustancias tóxicas terribles”, para el funcionamiento de parques industriales, porque se arrojan componentes que aquí no se producen, cuya lista tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). “Toda esta región es catastrófica”.

QUE AMLO VOLTEÉ A ESTA CUENCA, PIDEN LUGAREÑOS

Las y los especialistas escuchan atentos los testimonios de pobladores y de activistas, quienes demandan justicia ambiental. Conocen del fallecimiento de Nachito, un niño de nueve años de edad afectado por el cáncer vinculado a esta problemática. “Lo que nos daba vida, ahora causa muerte”, denuncian.

Norberto Rojas llama al presidente Andrés Manuel López Obrador “a que volteé la mirada al Atoyac-Zahuapan”. Cree que este es un asunto del pueblo, del gobierno y las industrias, porque no se trata de pelear entre unos y otros sino de encontrar una solución.

Las mujeres de Villalta cuestionan que los gobiernos propongan inversiones millonarias para instalar plantas de tratamiento “que no son la solución porque no sirven para sanear los desechos industriales” y porque solo “han usado el tema como bandera política”.

Reafirman que no van a descansar “hasta que el río no esté saneado… se ha acortado la vida de las personas” por enfermedades renales y cáncer. También relacionan casos de abortos espontáneos a la contaminación y lamentan que a más de 40 años del establecimiento de empresas, con la promesa de un futuro mejor, lo que han generado es un daño al entorno y a la salud. “Toca a ustedes que se haga justicia”, imploran.

EMPRESAS COMETEN ATROCIDADES PROHIBIDAS EN EUROPA

De manera simultánea, la investigadora Inés Navarro González, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con su equipo, realiza muestreos del agua en la descarga industrial. “Medimos el PH que nos dice qué tan ácida o alcalina es el agua, por ejemplo, el de una bebida de cola es de dos y se recomienda usarla para limpiar sanitarios; pero el de aquí fue tendiente a neutro, de alrededor de 7.5, en otras ocasiones ha sido mucho mayor, de 8.5, pero esto refleja que hay una variabilidad en las descargas industriales, no siempre es en los mismos volúmenes”.

Las y los integrantes de esta caravana, varios con cubreboca, también constatan el olor fétido que emana del río, así como el color oscuro generado por los desechos tóxicos, entre ellos la tintura usada por las plantas mezclilleras.

María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada española, asevera que están “muy impresionados” por la magnitud del “desastre ambiental que estamos viendo, porque buena parte de las empresas que están aquí cometiendo estas atrocidades son de origen europeo, hay algunas españolas, también francesas y vascas”.

Señala que su misión parlamentaria es controlar a este capital que se internacionaliza y que vulnera todo tipo de derechos ambientales cuando está lejos de sus naciones, pues “hace aquí lo que no se le permite en nuestros países, de manera que no socialmente tenemos con ustedes contraída una deuda ecológica que se traduce en muchas cosas, sino también tenemos que asumir la responsabilidad como personas electas”.

Asienta que esta situación de expolio que provocan los tratados de libre comercio, dejan a las industrias fuera de control, por lo que llevará los testimonios y la voz de pobladores al Parlamento Europeo. Mikel Otero, diputado vasco, expresa que fueron puestos sobre aviso que vendrían “a ver algo que era duro, pero es lo que le sigue, está siendo –admite- muy complicado recoger todo esto… hay un gran problema de invisibilización de problemas ambientales en México”.

Promete “exigir a los propios gobiernos que dan todo tipo de facilidades para instalarse, que toda internacionalización vaya acompañada del respeto a derechos humanos y ambientales”. En el mismo sentido se pronuncia Leila Chaibi, diputada francesa.

HAY UN SUBREGISTRO DOLOSO DE ENFERMEDADES

Andrés Barreda puntualiza que en la zona Puebla-Tlaxcala hay 18 parques industriales, por lo que no solo se trata de descargas a los ríos, también del agua que extraen del subsuelo “y la regresan sucia; la sobre explotación de acuíferos es bestial”.

Expone falta precisión en el grado de contaminación de la cuenca, pero deduce que de la cantidad del agua superficial que rueda, la totalidad lo está. “¿O –pregunta- tienen algún río limpio donde todavía se pueda bañar alguien?, ¿y la tierra qué tanto está contaminada?, ¿y el aire?, ¿entonces la contaminación es de 100 o de 300 por ciento?”.

El saldo de esta afectación al entorno es la cantidad de enfermos de cáncer, como lo ha evidenciado a lo largo de varios años el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo local, asociación civil tlaxcalteca que recibe a esta caravana.

“Le ha dado seguimiento a decenas de casos y mucha gente ya está muerta. No hay estudios sobre insuficiencia renal, intoxicación neuronal y deficiencia en el aprendizaje; todo eso está creciendo de manera cruel y no hay quién lo monitoree”, porque este tipo de investigaciones no son apoyadas por universidades y el Estado no responde; hay un subregistro doloso de los niveles de enfermedades. Es consigna en los centros de salud decir que la gente fallece de muerte natural, del corazón o de un paro respiratorio”.

Wolksvagen podrá decir que cumple normas y que es limpia, pero se auxilia de esos 18 parques para producir un automóvil. No solo extrae agua, se permite hacer bombardeo (contra granizo) para que sus miles de autos no sean averiados”, reflexiona.

Añade que todas estas empresas se muestran ante la población como inversión, crecimiento económico y generación de empleo, pero en realidad contrasta con la narrativa de pobladores que viven a la orilla del río y han sido perjudicados. “Por eso la idea de esta caravana es visibilizar estos problemas terribles”.

Convoca a una discusión pública no solo por la parte afectada sino por la comunidad científica, mediante una dinámica interdisciplinaria que se antoja “muy compleja”, pero permitirá tener un saldo colectivo. “Es lo que el nuevo Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) empieza a hacer a través de proyectos nacionales estratégicos”.

Responde que desconoce si aún hay tiempo de revertir el daño, porque no hay diagnósticos reales del nivel de devastación de la cuenca. “Tememos que son gravísimos; lo que estamos viendo es la punta del iceberg donde aflora sufrimiento social brutal, eso no puede continuar en silencio, se tiene que saber”.

También exhibe que Tlaxcala tiene lugares con basura industrial tóxica enterrada en la zona centro; además de áreas fabriles donde se han registrado explosiones y accidentes graves, mientras que en las superficies agrícolas la labranza es mínima y con consumo amplio de glifosato (herbicida, vinculado a daños a la salud humana). Añade que las megagranjas poblanas que la invaden provienen de Perote y han ingresado por la región norte del estado, “generando una devastación y contaminación descomunal”.

La Caravana Toxi-Tour se retira de Villalta con la consigna: “¡Agua pa’ la vida… no se vende, se ama y se defiende… vale más que el oro!”.