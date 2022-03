Ni guerra entre pueblos, ni paz para los opresores

Los cambios en el mundo capitalista han pasado siempre por la violencia máxima de la guerra. En el siglo xxi aún queda gente que se sorprende con una guerra como la que se vive en Ucrania y mucho más con su amplio espectro de variantes. La indiferencia o la ceguera ante acontecimientos que expresan intereses, fuerzas, historias ha sido motivada por la corrosión de las conciencias que el capitalismo logra para subordinar e incluirla producción, el consumo y las formas de reproducción social de la vida, las materiales y las simbólicas al servicio de la ganancia y la dominación geopolítica de fuerzas del capitalismo (países, imperios, alanzas armamentistas, proyectos de acumulación, etcétera)

La entrada del ejército de la Federación Rusa en territorio ucraniano, luego de reconocer como repúblicas independientes en la región sur del Donbass, donde están Donetsk y Lugansk es una acción de guerra construida por los movimientos económicos y militares de los grandes protagonistas de la competencia capitalista por un nuevo reparto del mundo y de la vida que tiene repercusión global mucho más allá de las regiones en conflicto.

La suma de factores que no se ven parte del actual sistema mundo, del capitalismo global y sus reacomodos no permiten sin un análisis histórico la explicación de una guerra como la que se desarrolla en Ucrania, pero tampoco ninguna otra de las múltiples guerras que sigue emprendiendo en el mundo el imperialismo yanqui y sus aliados europeos e israelíes. Responder cómo se articulan y qué tendencias estrategias sigue el manojo de esos factores es tarea necesaria para los movimientos populares.

Por ahora podemos registrar los principales o evidentes factores de esta guerra: 1. el gas y sus gasoductos (gas natural ruso vs. gas licuado estadounidense). 2. la anulación de los acuerdos tras la desaparición de la URSS acerca del contener el dominio de la alianza armamentista de la OTAN para no arrinconar a los países y repúblicas anteriormente llamadas socialistas o “democracias populares”. 3. el interés por el territorio de Ucrania como vía de paso de los gasoductos y como el sitio obligado de “neutralidad” ante el dominio de la OTAN sobre 16 estados del área de antigua influencia de la URSS. 4. el poderío creciente energético y militar de la federación Rusa aunque con una economía de crecimiento desigual y de ahí la búsqueda de alianzas económicas políticas y posiblemente militares con China, Irán, Corea del Norte, que ponen en aprietos la hegemonía estadounidense en amplias regiones. 5. la creciente ola de fascismo y grupos neonazis en el gobierno ucraniano del títere Zelenski animados por fuerzas de la ultraderecha europea y estadounidense, pero sin el apoyo militar más que para armar a las bandas fascistas y prolonguen la guerra con tácticas de desgaste al dominio ruso y 6. el aparato mediático occidental que ha endulzado visiblemente la condición de la Ucrania contemporánea en una especie de democracia liberal, pero con oligarcas-parlamentarios.

Ante ese “paisaje antes, durante y después dela guerra” permanece un gran silencio o desconocimiento acerca de las luchas de los pueblos oprimidos de Ucrania, incluidas las provincias hoy repúblicas de habla rusa en la región de Donbass, así como las reacciones del pueblo de la Federación Rusa y el de Bielorrusia, su aliado geopolítico. Son todos la reserva de fuerza de trabajo y de tropas que se disputan los capitalistas.

Como decía Ricardo Flores Magón ante las guerras nacionalistas e imperialistas: Los pobres no tienen Patria, son utilizados por sus explotadores y opresores como carne de cañón. Por eso vale aplicar la consigna revolucionaria ante estas guerras: No a la guerra entre los pueblos, pero no aceptar la paz con los opresores.

Esto quiere decir para nuestro continente para la luchas de clases en Nuestra América y México, que no podemos aliarnos con ninguna disposición de fuerzas o sanciones del imperio norteamericano, Estados Unidos, quien sigue subyugando y desconociendo la soberanía de nuestras naciones que por derecho histórico reside en nuestros pueblos.

Nos toca confrontar y rebelarnos contra el cualquier imperialismo guerrerista (aquí y ahora es elyanqui) y sus aliados criollos, nos toca exigir que la paz en cualquier lugar del mundo como obra que construyen los pueblos con autodeterminación. Los pueblos construyen luchando por la vida digna y libro y por otros mundos posibles no capitalistas, no patriarcales, no racistas, no coloniales, no guerreristas, no depredadores.

“Es el primer golpe de una política defensiva rusa”

Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente por Carlos Aznárez y María Torrellas.–

-Comentanos como ves los episodios que ya están ocurriendo en Ucrania.

-Estaba previsto el momento en el que iba a llegar, en el cual Rusia y Bielorrusia, que están interesados en detener el avance de la OTAN y de los EEUU, como le podía ocurrir a un gato panza arriba, tenían que defenderse. Eso estaba claro y sabían que el momento iba a llegar antes que terminara el invierno y antes de que la primavera estuviera avanzada. Era inevitable porque EEUU había dicho que tarde o temprano Ucrania iba a entrar en la OTAN, y Rusia con Bielorrusia habían advertido que sus servicios de información detectaban que se estaban organizando provocaciones e incidentes para provocar situaciones de tensión y que eso facilitaría un agresión imperialista, y por tanto estaba llegando la situación al límite.

Entonces, en ese panorama, Rusia y Bielorusia han decidido dar el primer golpe de una política defensiva. El asunto estaba en cuando iba a producirse y qué intensidad tendría. Analizando todas las problemáticas y todas las situaciones parece que este primer golpe no fue tan brutal como algunos habían asegurado ni tampoco es pequeño, pues es intermedio y va directamente al centro del poder de Ucrania. Es lo que por ahora se puede decir.

-El gobierno derechista y fascista de Ucrania da como inválido que el Donbass, la región donde están Donetsk y Lugansk puedan independizarse. Ahora que Putin ha reconocido la Independencia, Ucrania insiste en que esta independencia es ilegal. ¿Ves posible algún tipo de involución en la decisión ya tomada por Putin?

-En realidad hay que ver a Ucrania en tres partes, hay que ver a Ucrania como un país muy complejo, tiene tres grandes áreas. Está el área occidental europea, que por razones históricas la ideología occidental europea y sobre todo el componente conservador y nazi es fuerte, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego hay un área intermedia que es de un componente mixto, y por último el área del este donde está Donbass que es un componente fundamentalmente eslavo, ruso y que ha tenido una relación histórica muy fuerte con la Unión Soviética y luego con Rusia. Allí es donde estaba el grueso de la industria. El área occidental que es donde está Kiev y es un componente nazi, está económicamente desmantelada por la corrupción porque no han sabido desarrollarse económicamente en los últimos 10 años.

El área del centro es una zona que se mueve entre Europa Occidental y la Europa del Este donde está la parte de Rusia y Bielorusia; y el área oriental es un lugar donde se ha conservado su economía y que tiene un contenido social muy fuerte, lo mismo que posee Bielorusia, que conservan muchas de las leyes de la Antigua Unión Soviética y no quieren entrar en el feroz neoliberalismo de la Ucrania Occidental. Por eso, desde un principio se declaró y votaron 90% a favor de ser países independientes y tener relaciones especiales con Rusia, incluso declararon una especie de régimen semi socialista, con comunas, fábricas colectivas, etc.

Esto hizo precisamente que la parte occidental de Ucrania, dominada por los nazis y por los conservadores, en modo alguno quieren perder la parte oriental de Ucrania, no la quieren perder porque parte o el grueso de su potencia económica está allí. También, la ven como un peligro por el poder popular de las Repúblicas del Donbass, que por algo se llaman Repúblicas Populares. Desde la perspectiva de izquierda se discute por qué Rusia tardó tanto tiempo en reconocer la independencia de estas Repúblicas populares. Son errores que cometió Rusia en su tiempo, análisis equívocos que hizo pero también la izquierda en Rusia y el pueblo en general, ve con buenos ojos que Donbass se declare independiente.

-A nivel de la confrontación que estamos viviendo ahora la OTAN acaba de anunciar de que no intervendrá en territorio ucraniano pero ha desplegado fuerzas militares en todos los alrededores. ¿Ves como posible que se cumpla con esta palabra o si Rusia avanza en su ofensiva de golpear objetivos militares la OTAN se verá tentada de entrar abiertamente en el combate?

-La OTAN lo que va a intentar es que Rusia se canse en Ucrania, intentando que haya una guerra parecida pero no idéntica a la que hubo en Afganistán con EEUU o con la propia OTAN, o en Vietnam con EEUU, o la que está viendo en zonas aún ocupadas por EEUU en Siria, o por EEUU en Irak o en zonas ocupadas por Turquía, EEUU y OTAN en Libia. Lo que quieren hacer EEUU y la OTAN es que por una parte Rusia gaste mucho dinero en Ucrania, pero sin entrar la OTAN masivamente en Ucrania porque esperan que las medidas económicas debiliten económicamente a Rusia y a Bielorrusia. Nunca debemos olvidar que está al lado Bielorrusia. Entonces van a hacer una guerra económica y tecnológica contra Rusia y van a sacrificar al pueblo ucraniano para que defienda los intereses de OTAN con sangre ucraniana. Y cuando vean que la situación, tanto en Europa como en el mundo, que Bielorrusia y Rusia están debilitados económicamente, entonces verán la posibilidad de entrar a una guerra directa contra Rusia.

Eso tiene otro problema y es que Rusia por una parte ha tomado medidas desde el año 2014 para superar el bloqueo económico y por otro lado, una guerra contra Rusia y Bielorrusia supondría la llegada masiva de las tropas norteamericanas y la militarización masiva de Europa porque Rusia es muy potente y el pueblo es muy belicoso y duro, eso lo saben los alemanes, franceses, y el resto de Europa. Norteamérica que es un gobierno racista y prepotente siempre se ha equivocado en la ferocidad y la resistencia de los pueblos con los que se enfrentaban, ahora también puede equivocarse, pero trasladar 100 mil o 200 mil soldados norteamericanos, que como mínimo harían falta a Europa, eso requeriría bastantes meses.

Por lo tanto, Europa y la OTAN está esperando a debilitar económicamente a Rusia y Bielorusia, luego verá qué posibilidades hay de ganar una guerra, y entraríamos ya en una fase mucho más dura porque desde hace mucho tiempo Rusia y anteriormente la URSS han advertido que ellos no permanecerían pasivos cuando lo que está en juego es la supervivencia de Rusia. Hay planes, no solamente antiguos sino recientes, declarados por la derecha rusa hace un año y medio, de regionalizar Rusia, crear diferentes gobiernos en Rusia, en los cuales estaría presente EE.UU y la Unión Europea entre otros. La gran mayoría del pueblo ruso no quiere esa “solución”. Por lo tanto, se llegaría a un intento de balcanización de Rusia y esto sí daría paso a un conflicto muy duro, porque Putin y la mayoría del pueblo ruso han dicho que no van a aceptar esa amenaza bajo ninguna situación y que ellos van a mantener la independencia y la unidad de Rusia a cualquier precio.

-Si se diera todo lo que has mencionado, ¿dónde se pondría China en ese momento?

-China se pondría jugaría como ahora un rol diplomático internacional abogando al diálogo. Ahora China está pidiendo que se resuelva pacíficamente pero ha dicho también que entiende las razones de Rusia y Bielorusia para este ataque preventivo en plan defensivo. Por otra parte, las conversaciones permanentes que hay entre Rusia y Bielorrusia por una parte, y por China por otra, van a pesar. No olvidemos que Bielorrusia tiene mucho contacto con China, más de lo que nos están diciendo, hay empresas chinas en Bielorrusia que tienen una capacidad tecnológica muy alta, y en Europa ello está silenciado. China va a defender esa baza, cuando hace poco se reunieron el gobierno ruso y chino, y dialogaron, sólo habremos tenido acceso al 10 o el 15% y luego conociendo a la diplomacia rusa y china habrán analizado absolutamente todo.

Lo más probable es que China apoye materialmente, en un primer momento si se llega a esa situación, a Bielorrusia y Rusia, porque si Rusia cae, aunque sería difícil que sea así, el siguiente sería China porque la frontera entre Rusia y China es de 7 a 11 mil kilómetros. Si Rusia cayera quedaría China totalmente cercada y uno de los ejes de supervivencia, que no es solamente el petróleo y el gas ruso sino otras cosas, como por ejemplo el agua, el trigo, litio, u otros minerales fundamentales, la tecnología científico militar que tiene Rusia, que es la más alta del mundo, si eso cayera China se debilitaría en su propia base y eso lo saben los chinos, rusos, bielorrusos, OTAN y EEUU./

(Fragmento, Resumen Latinoamericano)

El socialismo y la guerra Lenin

Los socialistas han condenado siempre las guerras entre los pueblos como algo bárbaro y feroz. Pero nuestra actitud ante la guerra es distinta, por principio, de la que asumen los pacifistas burgueses (partidarios y propagandistas de la paz) y los anarquistas. Nos distinguimos de los primeros en que comprendemos el lazo inevitable que une las guerras con la lucha de clases en el interior del país, y en que comprendemos que no se puede suprimir las guerras sin suprimir antes las clases y sin instaurar el socialismo; también en que reconocemos plenamente la legitimidad, el carácter progresista y la necesidad de las guerras civiles, es decir, de las guerras de la clase oprimida contra la clase opresora, de los esclavos contra los esclavistas, de los campesinos siervos contra los terratenientes y de los obreros asalariados contra la burguesía.

Nosotros, los marxistas, diferimos tanto de los pacifistas como de los anarquistas en que reconocemos la necesidad de estudiar históricamente (desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Marx) cada guerra en particular.

La historia ha conocido muchas guerras que, pese a los horrores, las ferocidades, las calamidades y los sufrimientos que toda guerra acarrea inevitablemente, fueron progresistas, es decir, útiles para el progreso de la humanidad, contribuyendo a destruir instituciones particularmente nocivas y reaccionarias (como, por ejemplo, la autocracia o la servidumbre), y las formas más bárbaras del despotismo en Europa (la turca y la rusa). Por esta razón, hay que examinar las peculiaridades históricas de la guerra actual.

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1915sogu.htm

