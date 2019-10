Rubén Huitrón dejó en la quiebra al Oosapat, dice el nuevo director

Tehuacán.- En quiebra también se dejó al Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) por parte del anterior director, Rubén Huitrón López, así lo manifestó el nuevo responsable de la dirección, Jaime Barbosa Puertos, quien aseveró que tan solo a Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le deben 2 millones 333 mil 741 pesos.

De acuerdo con las declaraciones de Barbosa Puertos, quien la semana pasada tomó posesión del cargo, en los primeros días de revisión del estado financiero del organismo, detectó ese adeudo que ya se negocia con la CFE para evitar el corte de energía eléctrica a los pozos de agua, lo cual de ocurrir dejaría sin servicio a un amplio sector de la población.

En ese sentido detalló que en la cuenta bancaria solo le dejaron poco más de 900 mil pesos, por lo tanto se optó por ofrecer un pago inicial de 400 mil pesos a CFE y el resto se cubrirá en abonos, lo que la paraestatal ya aceptó.

Jaime Barbosa indicó que otras irregularidades detectadas tienen que ver con las obras que el organismo licita; en ese aspecto reveló que encontraron algunas cuyos costos se elevaron hasta en un 80 por ciento, aspecto que se analiza para definir lo procedente pues señaló que existen elementos para iniciar acciones de carácter legal o administrativo contra los responsables.

Otra anomalía detectada, expuso, tiene que ver con un conflicto de intereses en el que se involucra a un directivo cuyo hermano era el proveedor de hipoclorito de sodio, concepto por el cual se le pagaron más de 300 mil pesos.

A decir del nuevo director el ayuntamiento, esto ha contribuido a que el organismo trabaje con números rojos, toda vez que desde febrero de este año no cumple con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que a la fecha llega a 4 millones 600 mil pesos, aproximadamente, cantidad económica que se debió reclamar de manera puntual, pero dejaron acumular mes con mes.

Pese a lo que el consideró como “una difícil situación financiera” en Oosapat, aclaró que no pedirá crédito para solventar los pagos que se avecinan. Prometió que a más tardar en diciembre habrá finanzas sanas en el organismo.

Manifestó que a su llegada dio de baja a personal que tiene amplia trayectoria en el Partido Acción Nacional (PAN) y ocupaba puestos clave en el Oosapat, pero aclaró que no se trata de una cacería de brujas, sino de cumplir con el objetivo de ciudadanizar al organismo y dar oportunidad a gente con mucha capacidad pero que no ha podido ocupar un cargo público por no ser parte de un partido político.

Hasta el momento han causado baja el gerente general, el gerente jurídico, el gerente administrativo, el encargado del área de obras, el responsable del área jurídica y uno de sus colaboradores, así como en responsable del departamento de sistemas. El director explicó que el gerente operativo, así como el del área técnica y comercial siguen en funciones mientras se analiza si se les mantiene o se cambian.