Con Vencer o morir, el cineasta Vincent Mottez retrata un episodio cruento de Francia del que no se habla

Una historia incómoda para Francia, que es como “un secreto de familia” del que se prefiere no hablar, es llevada al cine por el historiador y cineasta Vincent Mottez (Dijon, 4 de agosto de 1982), en la cinta Vencer o morir, que llega a las carteleras de Puebla el próximo 7 de marzo.

Acogido por la Alianza Francesa de Puebla (AFP), el realizador dedicado también al periodismo que ejerció para la revista Historia y después para Le Figaro Histoire, señaló que en el filme se da cuenta de la Guerra de Vendée, una de las guerras civiles más violentas y cruentas de la historia de Francia.

Realizada con poco presupuesto comparado a las grandes producciones hollywoodenses, la cinta repasa un momento histórico particular para Francia: aquel en donde el pueblo de una región particular defendió su libertad de culto y sus ideas políticas ante la recién instaurada República.

“Hoy en día representa un trauma por la violencia. La película generó mucha polémica, mucha discusión. Hay películas sobre la esclavitud, sobre la colaboración -del país- en la Segunda Guerra Mundial, pero la Guerra de Vendeé sigue siendo un problema en la historia de Francia”, señaló Mottez acompañado en la traducción por Xavier Lemerle, coordinador pedagógico de la AFP.

Acotó que si bien la Revolución Francesa es la génesis de la república actual y todo régimen necesita un génesis nacional, es precisamente que episodios como la Guerra de Vendeé sean un asunto algo problemático porque enfrentan al ciudadano actual a historias como esta. “Toda verdad se debe de decir o es buena para decirse, además de que es como un cadáver que, aunque se arroje al río más profundo con pesadas piedras, tarde o temprano sale a flote”, reflexionó el cineasta.

- Advertisement -

En el auditorio de la AFP como parte del ciclo La Parole, el también guionista de la colección de comics históricos Les Fauves y de Moi, Napoleón, la primera novela gráfica dedicada al emperador expuso que el filme comenzó hace dos años en torno a la que considera es una historia universal y atemporal, pues pese a haber sucedido hace más de 230 años, es la clásica historia de David contra Goliat, del oprimido contra el opresor, que quizá con México tiene su correspondencia con la Cristiada.

Incluso, Vincent Mottez consideró que, si la Revolución Francesa es conocida en la historia universal por ser la matriz de las revoluciones liberales del siglo XIX, esta “página trágica” de la región de Vendeé, donde se sitúa la película, es la matriz del modelo de las contra revoluciones.

“Es un tema complejo. Si bien la Revolución fue bien recibida en Francia, en la región hubo indiferencia más no un rechazo por la necesidad de reformas que quedaron atestiguadas en los ‘cahiers de doléances’, siendo que los de Vendée muestran incluso grandes expectativas”, expuso el cineasta.

- Advertisement -

Como contexto, planteó que dicha revolución hizo una distinción entre la ciudad y el campo, creando la clase burguesa que aprovecharon esas reformas, no así el 90 por ciento de la población que era campesina. A esto, se sumó la crispación por la persecución de la República hacia el clero, a quienes pedían negar su fe y volverse funcionarios de la revolución, o ser deportados. “Hay que entender que las consecuencias no solo son religiosas sino sociales, pues el sacerdote es el quien mantiene el orden social y administrativo. Al expulsar a algunos y reemplazarlos con sacerdotes de París, el pueblo no entiende por qué se están cambiando sus costumbres”.

Puedes ver:Así marcha “El Cinito” en el 2022

Así, prosiguió el actual director y redactor en jefe del programa Secrets d´Histoire, de la televisora France 3, un primer acto de resistencia se dará cuando el pueblo esconde a sus sacerdotes que celebraran misas clandestinas en los sótanos o en los bosques.

Mottez acotó que un segundo factor sería la ejecución del rey Luis XVI en 1793 pues con ese acto se “guillotinan” mil años de monarquía. Un tercer factor sería la chispa que dio inicio al movimiento: el levantamiento en masa de los jóvenes que son reclutados para la guerra, la mayoría venidos del campo y sin entender el porqué de la disputa. Habrá un sorteo que agrega más a la incomprensión de la gente en el campo que va a pelear contra un enemigo que desconoce. Se hace este sorteo el mismo día y eso favorece que haya un enojo, que provoca en un saqueo y un primer levantamiento.

“La rebelión empieza en marzo de 1793 pero los campesinos no saben qué hacer con la rebelión. Para una guerra se necesitan lideres y orientación, así que acudirán a los nobles de la región y los obligarán a liderear el movimiento. Es el caso del protagonista, al que le obligaran a encabezar el movimiento por honor y por deber”.



Precisamente, el cineasta y guionista detalló que, con 30 años de edad, François-Athanase Charette de la Contrie comenzó esta guerra que le llevaría a enfrentar al ejército republicano. “La Guerra de Vendeé es una plaga que es una gloria. Toda esta guerra dejaría más de 200 mil muertos de forma violenta, algo que en la historia de Francia no tiene comparación por la represión, la masacre y la crueldad: entre cinco y nueve mil personas ahogadas en el río Loir, el fusilamiento de masas, el uso de la guillotina, las llamadas ‘”columnas infernales”, y la ley de exterminación que entonces fue quitar la tierra, es decir deportar, pero que dio la nueva acepción de matanza de masas”.

Tal vez te interese:Llega a la AFP la edición 14 del festival de cine francófono My French Film Festival