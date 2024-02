CCE aún no define qué uso dará al predio que recibirá en la zona de Ciudad Judicial

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no tiene definido todavía para qué ocupará el terreno que intercambiará con el gobierno del estado de Puebla, indicó el presidente del organismo, Héctor Alberto Sánchez Morales.

Entrevistado por medios de comunicación, comentó que en cuanto el bien que les dará la administración estatal en la zona de Ciudad Judicial ya sea formalmente parte del patrimonio del organismo que encabeza, determinarán “cuál es la vocación”.

El dirigente se mostró evasivo para ahondar en detalles de la permuta anunciada en la presente semana, toda vez que dijo están ultimando el convenio.

Cabe recordar que el CCE nunca pudo construir sus oficinas en el terreno que le donó Melquiades Morales Flores en el año 2004, en la reserva territorial Atlixcáyotl.

La única obra que iniciaron y que quedó inconclusa, fue la de My Residence, debido a que Blueicon, empresa a cargo del proyecto, fue acusada de lavado de dinero.

Sánchez Morales no confirmó que su nueva sede pudieran establecerla en el terreno que recibirán.

“No, no, no, no hay nada. Queremos ver hacia adelante cuál es la vocación, ya una vez teniéndolo en nuestra propiedad ya veremos la vocación que tendrá ese terreno”, declaró en el marco de la inauguración de Exintex.