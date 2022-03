Anuncia autoridad de Atlixco cambió de oficinas del Registro Civil

Atlixco. Tras el anuncio del ayuntamiento del cambio de sede de la oficina local del Registro Civil, la más solicitada en cuanto a trámites administrativos, a la zona sur de la mancha urbana, varios atliscenses integrantes de colectivos mostraron inquietud por los problemas de movilidad a punto de ocasionarse con esa decisión.

En un primer momento, la titular del área, Zacnicté Santiago González, comentó esto tiene un objetivo: “Brindar un mejor servicio a la ciudadanía y también derivado del creciente número de archivos propios del área, a partir del lunes 28 de marzo del presente año se trabajará en Plaza Moraleda”.

Adelantó los atliscenses que acudan a realizar sus trámites ante el Registro Civil no pagarán el costo por estacionamiento. “Buscamos ofrecer instalaciones óptimas y una estancia cómoda para visitantes y personal. Además de conservar en buenas condiciones el archivo. Podrán encontrarnos en la segunda planta, cerca del área de comida”, concluyó la titular.

Y dijo los trámites serán: registros de nacimiento, de defunción y matrimonios, así como extractos y copias fieles de dichos documentos en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. “Los días sábados el personal sólo operará de 9 a 12 horas para facilitar actas de defunción”, acotó.

Trascendida la noticia, representantes de varios colectivos argumentaron no es una buena medida en cuanto al tema de movilidad. “Lamentable ubicación. La intersección del libramiento Gastronómico con el bulevar Niños Héroes es muy conflictiva y más para las peatonas y peatones. No hay cruce seguro y además hay un puente antipeatonal que ya es anticonstitucional”, señaló el arquitecto Paúl Sánchez Mirón, ex director de la oficina de movilidad local.

Y esto generará, añadió, que las pocas personas con ganas de hacer un trámite ahí y lleguen en auto se estacionarán sobre el acotamiento. Además, destacó otro vecino de ese punto comercial, “urgen semáforos. Es uno de los accesos a la ciudad y con bastante tráfico por el libramiento. Es un caos atravesar”.